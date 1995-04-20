HTF Moving Average mc

Indicador HTF de Média Móvel Crypto_Forex para MT4.





- Aprimore seus métodos de negociação com o Indicador HTF MA profissional para MT4. HTF significa - Período de Tempo Superior.

- Este indicador é excelente para traders de tendências com entradas de Ação de Preço.

- O Indicador HTF MA permite anexar a Média Móvel de um período de tempo superior ao seu gráfico atual para seguir a direção da tendência principal.

- O indicador mostra a tendência de um período de tempo superior --> este é sempre um método lucrativo.

- O Indicador HTF MA oferece a oportunidade de obter grandes lucros com baixo risco.





Como usar:

- Anexe a Média Móvel de D1 a um gráfico H4 ou H1.

- Anexe a Média Móvel de H4 a um gráfico H1, M30 ou M15.

- etc. (veja as imagens).





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.