HTF Moving Average mc

Indicador Crypto_Forex HTF PROMEDIO MÓVIL para MT4.

- Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional HTF MA para MT4. HTF significa "Periodo Temporal Superior".
- Este indicador es excelente para traders de tendencia con entradas de Price Action.
- El indicador HTF MA te permite vincular el promedio móvil de un período temporal superior a tu gráfico actual para seguir la dirección de la tendencia principal.
- El indicador muestra la tendencia de un período temporal superior; este método siempre es rentable.
- El indicador HTF MA te permite obtener grandes ganancias con bajo riesgo.

Cómo usar:
- Vincular el promedio móvil de D1 a un gráfico H4 o H1.
- Vincular el promedio móvil de H4 a un gráfico H1, M30 o M15.
- etc. (ver imágenes).

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

Productos recomendados
Calculated
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Indicador de tendencia calculado , se puede utilizar con una relación óptima entre riesgo y beneficio, muestra señales exitosas. Utiliza dos opciones de configuración. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas. ¡La probabilidad de una tendencia exitosa no es muy mala! El indicador se puede utilizar tanto para pipsing en períodos pequeños, y para el comercio a largo plazo. El indicador no se redibuja y no se retrasa. Funciona en todos los pares de divisas y en todos los pl
ADX Version Lock profit Ea
Supomo
Asesores Expertos
Este Robot Ea con indicadores ADX. ¡SÓLO 1 COPIA DE 5 A LA IZQUIERDA EN $ 99! Después de eso, el precio se elevará a $ 199. SEÑAL EN VIVO y EA ESTRATEGIA ⤵⤵⤵⤵. h ttps:// www.mql5.com/en/users/supomo/seller#products PARAMETRIZACIÓN EA ⤵⤵⤵⤵. https://www.mql5.com/en/blogs/post/744860 PARAMETRIZACIÓN EA VERSIÓN ADX: ++>, Setting_ADX VERSION= "------- ( Ajuste Estrategia ADX ) -------"; >>period_ADX=28; ++>, EA_Indicators=1. ADX VERSION ++>, Setting Martingale="------- ( MARTINGALE [open 1=disab
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
Indicadores
Ema Dashboard es un tablero innovador que le permite monitorear la Media Móvil en múltiples símbolos y diferentes marcos de tiempo. Este panel le permite analizar información sobre 28 pares en un gráfico único. Su funcionalidad incluye el análisis de todos los marcos temporales. Esta configuración le permite identificar la tendencia a largo plazo con extrema facilidad. Este panel le permite tomar movimientos direccionales muy importantes. Un clic en el botón abre un nuevo gráfico (símbolo y marc
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Asesores Expertos
Aviso importante: El Asesor Experto Fire Wave está diseñado específicamente para operar en el par GBP/USD utilizando el marco temporal de 5 minutos. Usar el EA en marcos temporales más altos (como H1 o superior) incrementa significativamente el riesgo y podría llevar a reducciones superiores a las esperadas. Esto se debe a los cálculos únicos de la estrategia, que están optimizados para el gráfico de 5 minutos. Sin embargo, si prefieres menor riesgo con menores ganancias, el EA también puede usa
Icarus BolliBand Change Display Indicator
James D Scuderi
Indicadores
El indicador Icarus Bolli-Band Change Display(TM) es una herramienta sencilla pero muy eficaz para identificar visualmente las zonas en las que los valores de la importantísima "Banda de Bollinger" se encuentran en un estado de expansión, contracción o ninguno de los dos. Las Bandas de Bollinger tradicionales se han aplicado ampliamente a los gráficos de negociación en todo el mundo desde su creación por John Bollinger hace varias décadas. Una de las limitaciones de las Bandas de Bollinger tradi
Magic SMMA
Imre Heli
Indicadores
El indicador Magic SMMA es de gran ayuda para determinar la dirección de la tendencia. Puede ser un excelente complemento para su estrategia actual o la base de una nueva. Los seres humanos podemos tomar mejores decisiones cuando vemos mejor visualmente. Por eso lo hemos diseñado para que muestre un color diferente para las tendencias alcistas y bajistas. Cada uno puede personalizarlo de la forma que más le convenga. Ajustando el Periodo de Tendencia, podemos optimizarlo para tendencias más lar
FREE
Price Action Forex Trading Robot
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Este es un EA basado en la acción del precio. No martingala o estrategia de cobertura se utiliza aquí. El EA es sólo para EURUSD. Lógica de entrada: Resistencia de soporte para determinar el área de compra y venta. No entramos en el mercado si es un mercado que oscila. Filtramos el mercado que oscila con la banda de Bollinger y ADX. También comprobamos la tendencia del mercado. Sólo entramos para comprar si es una tendencia alcista y vender si es un mercado de venta. Lógica de salida: Por lo gen
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Asesores Expertos
Hola a todos, el experto trabaja en operaciones pendientes que se mueven con el precio. Cuando se activa una operación, se colocan el take profit y el stop loss Cuando se mueve con el beneficio, la otra operación pendiente se mueve con el precio Hasta que se cierra con un beneficio o pérdida y funciona de nuevo de la misma manera No hay complicaciones o indicadores en el experto El experto es muy simple en su trabajo Trabaja en los cinco minutos, capital de $ 100 o más El tamaño del lote trabaj
The 4 headed dragon MT4
Marta Gonzalez
Indicadores
El dragón de 4 cabezas es un indicador que tiene dos funciones. 1) Establecer la tendencia de fondo. 2) Marcar la tendencia predominante. Combinando estas dos señales del indicador, podremos operar a favor o en contra de la tendencia, adaptando las señales a su lectura del mercado. Puedes descargarte la demo y probarlo tú mismo. 1) Marcar la tendencia de fondo . Defina cuatro posibilidades de tendencia que son las cuatro cabezas del dragón, marcadas por colores en el indicador, marcando a)
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Cancer
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador de cáncer es ideal para operar con tendencias. Un algoritmo indicador inteligente con alta probabilidad muestra los puntos de inversión potencial del mercado. Si usted está negociando en una tendencia, a continuación, una estrategia de negociación construido sobre la base de este indicador es perfecto para usted. El indicador filtra el ruido del mercado, casi todo y todas las funciones necesarias para trabajar con un hilo están integradas en una sola herramienta. Funciona en todos l
Murrey Math Volume and Market Profile
Csaba Simon
Indicadores
Murrey Math Volume & Market Profile El único sistema completo de análisis de estructura de mercado que necesitarás. Este indicador combina Murrey Math , Market Profile , Volume Profile y avanzados módulos Forbex en un marco profesional para comprender el mercado en 3 dimensiones: valor, liquidez, participación del volumen y comportamiento de subasta. Por qué Market Profile & Volume Profile son importantes El mercado es una subasta. El precio se mueve para buscar equilibrio entre compradores y ve
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
Lot Rebate Grid Hedging MT4
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Hola, me gustaría dar un ejemplo de este EA. Desde la imagen se puede ver que la EA puede girar alrededor de 3.500 lotes, cuando se tiene en cuenta el reembolso, obtendrá alrededor de 35.000 $ y un poco de ganancia durante la ejecución. El EA se ha ejecutado realmente como se muestra en la imagen. **Puede optimizarlo para obtener el mejor valor antes de ejecutarlo realmente. Gracias Excuseme .lo siento que no soy bueno en Inglés. Por lo tanto, la comunicación puede ser un poco mal. Versión MT
Amazing Brain MT4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Estrategia basada en rupturas, genera señales de entrada al mercado cuando el precio cruza una frontera de un determinado rango de precios. Para crear la estrategia, hemos utilizado los datos históricos con una calidad del 99,9% para los últimos 15 años. Se han seleccionado las mejores señales y se han filtrado las señales falsas. El Asesor Experto realiza un análisis técnico y considera sólo las rupturas que muestran el mejor resultado . Utiliza un sistema de filtrado de señales falsas. El EA
Adaptive Trend Line
Alberto Boada
Indicadores
"Adaptive Trend Line" no es una media móvil ordinaria. Es una línea de tendencia inteligente que cambia de color según la fuerza interna del mercado, medida por el RSI. ¿Cómo funciona? Combina la suavidad de una Media Móvil Exponencial (EMA) con la sensibilidad del RSI. - Línea Verde: El RSI está por encima de 55, indicando que los compradores tienen el control. - Línea Roja: El RSI está por debajo de 45, indicando que los vendedores tienen el control. - Línea Gris: El RSI está en zona neutral
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicadores
Este indicador le ayuda a Escanear símbolos que están en la Ventana de Observación del Mercado y filtrar tendencias con alertas. Funciona basado en el efectivo indicador "SUPERTREND" que es usado por muchos operadores para operar: Cuando el color del recuadro cambia a "Verde " o "Rojo" , le indica un cambio de tendencia para entrar en largo o en corto. También recibirá una alerta en la pantalla. Cuando cambia a "Verde ", le indica que la tendencia va hacia arriba, y usted puede tomar la entrada
FREE
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Asesores Expertos
CANADIAN TAIGA es un EA profesional de cartera que utiliza un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en los principios de ruptura de volatilidad y ruptura de niveles de soporte/resistencia. Funciona en todos los pares de dólares canadienses. El principio básico de Canadian Taiga es capturar oportunidades de trading en todos los pares CAD, utilizando un sofisticado módulo de cobertura. Descargue CANADIAN TAIGA y pruébelo en todos los pares de dólares canadienses como se recomiend
FXTrader Ariel PowerTrend
Ariel Capja
Indicadores
Este es el FXTraderariel PowerTrend . Calcula un sistema de seguimiento de tendencia basado en su propio algoritmo. Le da una señal de compra o venta basado en la tendencia. Se basa en el Supertrend, pero nuestra versión no es repintado. Además hemos añadido algunas mejoras y se puede obtener una flecha, empuje o de alerta cuando la tendencia cambia. Dependiendo de la configuración y el estilo de negociación, que puede ser utilizado para la reventa o el comercio a largo plazo . El indicador se
Easy Growth Day Trading EA
Asen Genov
Asesores Expertos
Easy Growth es un ЕА totalmente automático para MT4 con algoritmo rápido, diseñado para la negociación intradía, compatible con FIFO . Las órdenes de mercado se abren según la tendencia diaria, filtrando las señales con filtros avanzados, para conseguir un alto porcentaje de operaciones con beneficio. Todas las órdenes se colocan con SL y TP. Es posible abrir posiciones adicionales (opcional), sólo cuando se cumplen las condiciones. El número de posiciones adicionales y su tamaño de lote es defi
PZ Currency Meter MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
El comercio de monedas fuertes contra monedas débiles es siempre el juego más seguro. Este indicador mide la fuerza relativa entre las principales monedas y facilita la selección de instrumentos, entradas y salidas más fáciles. La idea básica es atacar a las monedas débiles usando las fuertes como contra monedas y viceversa. Compre fuerza contra debilidad y corta debilidad contra fuerza. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Encuentr
Unbrekeable
SHEYLA SOFTWARE
4 (1)
Asesores Expertos
Limited number of copies will be sold on MQL5 market.  Precio $69.99 4 de 10 quedan a este precio Próximas 10 copias $149.99. Expert estará a la venta hasta el 1 de enero. Unbrekeable para XAUUSD es un EA totalmente automatizado diseñado para operar sólo con ORO. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y un increíble sistema de detección de tendencias. Este EA intenta ganar el 1% de la cuenta en cada uno de los trades!!!! funciona como magia :) EA contiene algoritmo de mercado auto-ada
Duel MT4
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
QUIERES GANAR EL DUELO. Mira al mercado a los ojos, siente el gatillo en el dedo. Respira hondo y dispara antes que nadie. Este sistema le permite detectar el momento adecuado para atacar el mercado. Los silbatos ya suenan en el aire. Atrévase a ganar el duelo en el mercado. Este sistema es adecuado para cuentas pequeñas y se puede utilizar con sólo 100 $ . Puede descargar la demo y probarlo usted mismo . Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas inteligentes de promedi
The Burst MT4
Mhd Amran Bin Lop
Indicadores
La ráfaga MT4 ¡Date prisa y compra antes de que el precio se duplique mañana! *Indicador Sin Repunte "The Burst" es un indicador que muestra Operaciones de Compra y Venta precisas. Un gran arsenal para añadir a cualquier gráfico. Es mejor usar el gráfico D1,H4 o H1 "The Burst" está diseñado para alertar de COMPRAS y VENTAS. Así que, por supuesto, para el mejor tomar las flechas en una tendencia alcista o bajista sólo para la confirmación. *Sin Repintar *Sólo Para MT4 De Escritorio *Grande Para S
Godfather
Ivan Simonika
Indicadores
El algoritmo inteligente del indicador Padrino determina con precisión la tendencia, filtra el ruido del mercado y genera niveles de entrada y salida. El indicador le ayudará a encontrar puntos de entrada al analizar el gráfico de precios. El programa recibe primero una "instantánea" del gráfico y luego lo analiza. Los resultados se comunican al operador en forma de señales. El objetivo principal de este indicador es determinar los momentos de entrada y salida de las operaciones, por lo que el
Fixed Range Volume Profile V1
Hoummad Elkraima
Indicadores
Con el Perfil de Volumen de Rango Fijo, los rastros dejados por los grandes jugadores no pasarán desapercibidos para usted. El Indicador Profesional de Perfil de Volumen revela el flujo de órdenes institucionales. Este indicador de mercado avanzado le enseñará a detectar la compra y venta. No quiero decir más porque su bien conocido por la mayoría de los profesionales comerciante. Este indicador : - Identifica rápidamente las Zonas de S/R Institucionales más fuertes. - Funciona con todos los
ComplexPulse
Andriy Sydoruk
Indicadores
ComplexPulse - indicador o señal de pulso. Sensible y sensible a los movimientos de precios. El indicador muestra la interdependencia de varios pares de divisas, a saber: USD, EUR, GBP, CHF, JPY. Las divisas se miden en unidades relativas, por lo que en cada unidad de tiempo la suma de todas las divisas será igual a cero. De ahí que uno de los principales elementos de los indicadores de conglomerados sea la línea cero, o línea de equilibrio (línea cero). Si una divisa está por debajo de la líne
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Quantum Dynamic Volatility Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
¿Se ha preguntado alguna vez por qué tantos operadores de Forex se ven atrapados en posiciones débiles en el lado equivocado del mercado? Una de las formas más sencillas que tienen los creadores de mercado de hacerlo es utilizando la volatilidad. Un par de divisas se mueve repentinamente, a menudo por una noticia o un dato económico. Los operadores se lanzan, esperando obtener beneficios rápidos y fáciles, pero el movimiento se produce repentinamente en la dirección opuesta. Esto ocurre en todos
ExincExp
Stanislav Vereshchagin
Asesores Expertos
¡Hola queridos comerciantes! Les presento a su atención el robot de comercio ExincExp. El robot se basa en la acción del precio "Outside Bar" estrategia de negociación. El Asesor Experto está diseñado para el marco de tiempo H1, el más adecuado para el par EUR-USD. No habrá muchas operaciones, pero filtrándolas muy bien, lo que hará que sólo las entradas en el mercado más precisas para usted. El robot calcula y coloca stop-loss y take-profit por su cuenta. Además, no se basa en ningún indicad
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario