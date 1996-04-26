HTF Moving Average mc

MT4용 Crypto_Forex 지표 HTF 이동 평균





- MT4용 전문적인 HTF 이동 평균 지표로 거래 방식을 업그레이드하세요. HTF는 상위 시간대를 의미합니다.

- 이 지표는 가격 변동이 있는 추세 진입 시점을 가진 추세 트레이더에게 매우 유용합니다.

- HTF 이동 평균 지표를 사용하면 상위 시간대의 이동 평균을 현재 차트에 연결하여 주요 추세 방향을 파악할 수 있습니다.

- 이 지표는 상위 시간대의 추세를 보여줍니다. --> 이는 항상 수익성 있는 방법입니다.

- HTF 이동 평균 지표는 낮은 위험으로 큰 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.





사용 방법:

- D1 차트에서 H4 또는 H1 차트에 이동 평균을 연결합니다.

- H4 차트에서 H1, M30 또는 M15 차트에 이동 평균을 연결합니다.

- 기타 (그림 참조).





