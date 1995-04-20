Crypto_Forex インジケーター HTF移動平均線 MT4用





- MT4対応のプロフェッショナルHTF MAインジケーターで、トレード手法をアップグレードしましょう。HTFとはHigher Time Frame（高時間枠）の略です。

- このインジケーターは、プライスアクションエントリーを行うトレンドトレーダーに最適です。

- HTF MAインジケーターを使用すると、高時間枠の移動平均線を現在のチャートに貼り付け、主要なトレンドの方向を追跡できます。

- このインジケーターは高時間枠のトレンドを表示します --> これは常に利益を生む方法です。

- HTF MAインジケーターは、低リスクで大きな利益を得る機会を提供します。





使用方法：

- D1からH4またはH1チャートにMAを貼り付けます。

- H4からH1、M30、またはM15チャートにMAを貼り付けます。

- その他（画像を参照）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。