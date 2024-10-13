MT5 to Telegram Notification Hub

5
MT5 to Telegram Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Telegram verbindet und die nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihr Telegram-Konto oder Ihren Telegram-Kanal ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten


Anleitung zur Einrichtung

Eine Anleitung zur Einrichtung ist hier verfügbar.

Hauptmerkmale:

  • Sofortige Handelsbenachrichtigungen: Erhalten Sie Benachrichtigungen über offene, geschlossene und ausstehende Orders, mit oder ohne Screenshots, direkt auf Ihr Telegram - bleiben Sie bei jeder Bewegung auf dem Laufenden!
  • Benutzerdefinierte Berichte: Brauchen Sie Updates? Wählen Sie zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder sogar benutzerdefinierten Berichten, basierend auf der von Ihnen gewünschten Anzahl von Tagen.
  • Intelligente verzögerte Alarme: Setzen Sie Ihren SL/TP ohne Hektik! Verzögern Sie Ihre Meldungen zu offenen Aufträgen, damit Sie diese wichtigen Details vor dem Versand abschließen können.
  • Schwebende Auftragsaktivierungen: Verpassen Sie keine Gelegenheit - lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihre schwebenden Aufträge ausgelöst werden.
  • Alarme bei teilweiser und vollständiger Schließung: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Sie Geschäfte schließen, egal ob es sich um einen teilweisen oder vollständigen Ausstieg handelt.
  • Threaded Message Antworten: Sorgen Sie für Ordnung in Ihren Unterhaltungen! Wenn ein Handel geschlossen wird, antwortet die Benachrichtigung direkt auf die ursprüngliche Auftragsnachricht.
  • Vollständig anpassbar: Passen Sie den Stil, den Inhalt und die Details Ihrer Nachricht an Ihre Handelsbedürfnisse an - jede Benachrichtigung ist auf Sie zugeschnitten.

Sehen Sie sich auch an:


Bewertungen 1
Liu Ying Pei
1999
Liu Ying Pei 2025.08.14 02:38 
 

After working with him, finally, no bugs currently, a good product recommand.

Empfohlene Produkte
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
XP Trade Manager
Ahmed Soliman
Utilitys
XP Trade Manager 1. Überblick XP Trade Manager ist ein professionelles visuelles Handels-Panel, das für manuelle Trader auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er vereinfacht die Ausführung und bietet fortschrittliche Risikomanagement-Tools wie Bulk-Closures, Hedging und Positionsumkehrungen direkt im Chart. 2. Schnittstelle & Steuerelemente A. Abschnitt Handelseingang LOT: Eingabe des Handelsvolumens. Verwenden Sie die Pfeile, um das Volumen um den Lot-Box-Schritt anzupassen. TP / SL: Eingabe von
Magic Auto TP and SL
Kamel Mokaddes
Utilitys
Professionelles, automatisiertes Handelstool zur Verwaltung von Trades, das sofort Take Profit (Gewinnmitnahme) und Stop Loss (Verlustbegrenzung) für alle Ihre Trades setzt, mit erweiterten Breakeven- und Trailing-Stop-Funktionen. Perfekt für Scalper und Daytrader, die ein automatisiertes Risikomanagement wünschen. Hauptmerkmale: Sofortige TP/SL-Platzierung bei allen Trades (manuell oder automatisiert) Intelligentes Breakeven-System – sichert Gewinne automatisch Erweiterter Trailing Stop
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
Utilitys
Trading Utility mit integrierter KI Demo In den Kommentaren. Ein umfassender Handelsassistent, der Ihnen die Kontrolle in die Hand gibt. Das Tool rationalisiert die Auftragsausführung und das Positionsmanagement und bietet gleichzeitig intelligente Unterstützung durch mehrere KI-Anbieter. TRADE - Führen Sie Long- und Short-Positionen mit Absicherungsfunktionen aus. Konfigurieren Sie Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Levels mit Präzision. Platzieren Sie schwebende Aufträge und verwalten Sie
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experten
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
MT5 to Discord Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilitys
MT5 to Discord Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Discord verbindet und eine nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihren Discord-Server ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten Anleitung zu
MT5 to Slack Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilitys
MT5 to Slack Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Slack verbindet und die nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihren Slack-Kanal ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten Anleitung zur Einric
Tool Order MT5
Sugeng Lutfi Yatama
Utilitys
Panel für Hilfe Manual Trade, wenn Händler nehmen, um in Multi Symbol / Paar wird dies mehr helfen. Dies sieht aus wie ein hybrides Dashboard in mehreren Paaren mit kleiner Anzeige Das Panel hat die Funktion : TP/SL, die auch eine Funktion in Average TP/SL von BreakEvent haben (dies wird für Trader mit mehreren Tradern in einzelnen Paaren haben) in Point kann Multi Symbol reagieren Trailing und Average Trailing von BreakEvent in Point können auf mehrere Paare reagieren. breakEvent in Punkt Tak
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Auto History Downloader
Martino Hart
Utilitys
## Merkmale - Download historischer Kurse über `CopyRates()` für viele Symbole und Zeitrahmen. - Funktioniert mit Market Watch Symbolen oder einer expliziten Symbolliste. - Optionaler CSV-Export in den Terminal-Ordner `Files` (pro Symbol/Zeitrahmen). - Konfigurierbare Wiederholungsversuche, Pausen und exponentieller Backoff. - Ausführliche Protokollierung und Fortschrittskommentare für mehr Komfort. ## Verwendung 1. Kopieren Sie `AutoHistoryDownloader_mq5.mq5` in `MQL5/Scripts` oder öffnen Sie
Partial Close Panel
Carter Kyle Capital Inc.
4 (1)
Utilitys
Das Partial Close Panel ist ein sehr nützliches MQL5-Handelswerkzeug, das Händlern eine granulare Kontrolle über ihre Handelspositionen ermöglicht. Zu den wichtigsten Funktionen dieses Skripts gehören: Partielle Schließung: Mit dieser Funktion können Händler ihre Positionen teilweise schließen, indem sie einen benutzerdefinierten Prozentsatz der zu schließenden Lots festlegen. Das Volumen ist flexibel und ermöglicht ein präzises Management von Risiko und Gewinn. Stop-Loss-Anpassung: Dieses Skrip
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
Mercurial Position Sizing PRO
Iulian Dragan
5 (3)
Utilitys
Mit unserem Expert Advisor für die Positionsgröße, der für nahtlose Auftragseingaben und automatische Losgrößenberechnungen entwickelt wurde, meistern Sie erfolgreich alle Herausforderungen der Prop-Firm. Sie werden uns später dankbar sein!  Der EA ist kein Handelsroboter, und er funktioniert nicht im Strategietester! Hauptmerkmale: Risikomanagement auf institutionellem Niveau: Erzielen Sie Konsistenz, indem Sie bei jedem Handel nur 1% Ihres Guthabens riskieren. Schützen Sie Ihr Konto vor verhee
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitys
Eine stabilere MetaTrader 4 Version ist hier verfügbar: Lot Calculator Tool . Dieses Tool hilft Ihnen, das Risiko automatisch zu berechnen und zu verwalten, Aufträge bequem visuell zu platzieren, Aufträge zu planen, Stops nachzuziehen, sie in die Gewinnschwelle zu verschieben und vieles mehr. Funktionen Platzieren Sie Markt- oder Pending-Orders mit Hilfe von verschiebbaren Linien Aufträge einplanen Berechnen und begrenzen Sie das Risiko mit verschiedenen Methoden Aktuellen Spread sehen Zeit bi
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indikatoren
Awesome Oscillator von Bill Williams mit der Möglichkeit, die Mittelwertbildungsalgorithmen des Indikators zu verfeinern und zu ersetzen, was die Möglichkeiten der Verwendung dieses Oszillators im algorithmischen Handel erheblich erweitert und ihn in seinen Eigenschaften einem Indikator wie dem MACD näher bringt. Um das Preisrauschen zu reduzieren, wird der endgültige Indikator mit einer zusätzlichen glatten Mittelwertbildung verarbeitet. Der Indikator ist in der Lage, Warnungen, E-Mail-Nachric
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
BatchLoaderGUIApp
Adebayo Bisiriyu Adewole
Utilitys
BatchLoaderGUIApp ist ein Dienstprogramm, das es Händlern ermöglicht, ihren Handel mit "EINEM KLICK" effizient zu verwalten, wie z. B. "Schließen aller Positionen im Gewinn oder Verlust", "Schließen einer einzelnen oder einer Batch-Position im Verlust oder Gewinn" und "Ändern von Positionen". Eine Mobile Batch-Option ermöglicht es dem Händler, eine einzelne Mobile Execution im Batch zu laden. "Erleben Sie die ultimative Handelseffizienz mit BatchLoaderGUIApp für MetaTrader - Ein-Klick-Verwaltung
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Price Action Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Price Action Builder Basic : er bietet 2 neue Candlestick-Muster neben der Pinbar (die bereits in der Basisversion verfügbar ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel eine um ca. 50% höhere durchschnittliche jährliche Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist aufgrund der größeren Anzahl von Trades, die sich im Vergleich zur kostenlosen Version fast verdoppelt (2x), ebenfalls
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals EA ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt, die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderungen, Trailing-Stop-
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Quick Close Panel
Boaz Nyagaka Moses
5 (1)
Utilitys
Das 'Quick Close Panel' ist eine einfach zu bedienende Schnittstelle zur Verwaltung von Aufträgen. Es verfügt über eine Schaltfläche zum Schließen aller Gewinntrades im aktuellen Chart, eine Schaltfläche zum Schließen aller Verlusttrades und eine weitere Schaltfläche zum Schließen aller laufenden Trades (Verlust und Gewinn) im aktuellen Chart. Es ist sehr reaktionsschnell und führt die Operationen aufgrund der effektiven Zeitkomplexität des im Programm verwendeten Algorithmus schnell aus. Besuch
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitys
Meistern Sie Prop-Firm-Herausforderungen, bevor Sie echtes Geld riskieren!   Unser fortschrittlicher Simulator recreates authentische Prop-Firm-Handelsumgebungen und hilft Ihnen, mit Zuversicht zu üben, Strategien zu entwickeln und Herausforderungen zu bestehen. Mit unserem Simulator können Sie jede Prop-Firm-Herausforderung mit Demo- oder Live-Konten simulieren, unterstützt sowohl manuelle Handelsstrategien als auch automatisierten Handel über EAs, erstellen Sie personalisierte Herausforderunge
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilitys
Der Expert Advisor wird verwendet, um Renko-Charts zu erstellen, die in Echtzeit aktualisiert werden und einfach für die technische Analyse sind. Testen Sie Ihre Strategie mit allen Indikatoren mit Renko-Chart in MetaTrader 5. Parameter Box Size : Geben Sie die Anzahl der Boxgrößen ein. Show Wicks : wenn wahr , wird eine Kerze mit Hoch/Tief gezeichnet. History Start: Geben Sie das Datum für die Erstellung der ersten Kerze ein. Maximum Bars: Begrenzt die Anzahl der Bars im Renko-Chart. Wie man i
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
EchoTrade Telegram to MT5 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (1)
Utilitys
EchoTrade Telegram zu MT5 Kopierer Nahtloses, sofortiges und zuverlässiges Kopieren von Signalen - direkt von Telegram zu MetaTrader 5! Das Produkt läuft nicht im Strategietester, aber Sie können eine kostenlose Testversion hier zum Testen vor dem Kauf erhalten. Sind Sie es leid, Trades von Telegram-Signalen manuell auszuführen? EchoTrade automatisiert den Prozess und kopiert Trades von jedem Telegram-Kanal oder jeder Telegram-Gruppe direkt in Ihr MT5-Konto - präzise, effizient und ohne Verzö
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Utilitys
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) - AI Trade Validator für manuelle Trader Sie sind der Trader. Die KI ist Ihre zweite Meinung. Einführungspreis gültig bis 26.12.2025. Danach wird der Preis auf 197 USD aktualisiert. DoIt Trade Coach AI ist ein MetaTrader-Dienstprogramm, das Ihnen hilft, Ihre Handelsideen zu überprüfen, bevor Sie einsteigen: Sie schlagen Richtung + Einstieg/SL/TP vor, die KI analysiert das Setup, erklärt, was stark/schwach ist, schlägt Verbesserungen vor und lässt Sie direkt über
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Utilitys
MT5 → Tradovate-Brücke (Prop-Firm Ready) Spiegeln Sie Ihre MT5-Trades in Echtzeit in Tradovate - perfekt, um Ihren bevorzugten Expert Advisor (EA) auf MT5 laufen zu lassen und gleichzeitig auf Prop-Firm-konformen Futures-Konten (z. B. Apex, Topstep) auszuführen, die über Tradovate abgerechnet werden. Klicken Sie hier, um das vollständige Handbuch & Setup Guide zu lesen Hauptmerkmale Live-Spiegelung: Repliziert MT5 Marktausführungen (open/close) in Tradovate als Marktaufträge in Millisekunden.
Weitere Produkte dieses Autors
MT4 Syntrix Trader
George Liviu Geambasu
Experten
Syntrix Trader MT4 - Smart Hybrid Grid EA für adaptiven Handel Syntrix Trader ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die präzise Einstiege und intelligente Erholung wünschen. Er kombiniert mehrere technische Strategien mit einer intelligenten Grid-Engine, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Positionen zu verwalten - alles in einem modularen System. Hauptmerkmale Modulare Strategielogik Wählen Sie aus 5 leistungsstarken technisch
MT5 to Discord Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilitys
MT5 to Discord Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Discord verbindet und eine nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihren Discord-Server ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten Anleitung zu
MT5 to Slack Notification Hub
George Liviu Geambasu
Utilitys
MT5 to Slack Notification Hub ist ein benutzerfreundliches Tool, das MetaTrader 5 (MT5) mit Slack verbindet und die nahtlose Übertragung von Handelswarnungen, Updates und benutzerdefinierten Nachrichten direkt von MT5 an Ihren Slack-Kanal ermöglicht. Sie können ganz einfach bestimmte Teile der Benachrichtigungen anpassen und aktivieren oder deaktivieren, was es ideal für Signalanbieter und Händler macht, die ihr Publikum mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten möchten Anleitung zur Einric
MT5 Syntrix Trader
George Liviu Geambasu
Experten
Syntrix Trader - Smart Hybrid Grid EA für adaptiven Handel Syntrix Trader ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die präzise Eingaben und intelligente Erholungen wünschen. Er kombiniert mehrere technische Strategien mit einer intelligenten Grid-Engine , um Handelsmöglichkeiten zu erkennen und Positionen zu verwalten - alles in einem modularen System. Link zur Dokumentation: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/761818 Wichtigste Merkmale Mo
Auswahl:
Liu Ying Pei
1999
Liu Ying Pei 2025.08.14 02:38 
 

After working with him, finally, no bugs currently, a good product recommand.

George Liviu Geambasu
705
Antwort vom Entwickler George Liviu Geambasu 2025.09.19 09:36
Thank you very much for sharing the experience with the product
Antwort auf eine Rezension