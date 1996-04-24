Easy Trade Panel Expert for MT5
Easy Trade Panel Experte für MT5
Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Trading-Tool, das die Risikokontrolle und das Kapitalmanagement verbessert. Dieser Expert Advisor umfasst zwei Hauptbereiche:
- Orderausführung, Positionsgröße und Risiko-Ertrags-Konfiguration
- Handelsmanagementfunktionen für aktive Positionen
Funktionen und Spezifikationen
|
Kategorie
|
MetaTrader 5
|
Anfänger
|
MetaTrader 5
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Anfänger
|
Indikator-Typ
|
Risiko & Kapitalkontrolle
|
Zeitrahmen
|
Mehrere Zeitrahmen
|
Handelsstil
|
Scalping - Tageshandel - Intraday-Handel
|
Unterstützte Märkte
|
Forex - Aktien - Indizes
Überblick
Der Easy Trade Panel Expert wurde entwickelt, um Gewinne zu sichern und Handelsrisiken zu reduzieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören das Festlegen mehrerer Take-Profit-Levels (TP) und die Visualisierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses für Kauf- und Verkaufsaufträge - ein unverzichtbares Werkzeug für eine disziplinierte Handelsplanung.
Ausführen von Kaufaufträgen in einem Aufwärtstrend
Auf dem EUR/USD 1-Stunden-Chart wurde eine Kaufposition mit dem Easy Trade Panel Expert eröffnet. Händler können über die Schaltfläche Kaufen sofort Long-Positionen eingehen oder über spezielle Konfigurationsoptionen schwebende Kaufaufträge einstellen.
Ausführen von Verkaufsaufträgen in einem Aufwärtstrend
Auf dem 15-Minuten-Chart von EUR/JPY wurde ein Verkaufsauftrag mit Hilfe der Tools des Panels ausgeführt, mit denen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels je nach Positionsgröße definiert werden können. Der Benutzer kann den Stop-Loss mit:
- Pip-Wert
- Saldo-Prozentsatz
- Fester Dollar-Betrag
Zusätzliche Handelsmanagement-Funktionen wie Trailing Stop, BreakEven (risikofrei) und Partial Close unterstützen das effektive Management von Verkaufspositionen zusätzlich.
Easy Trade Panel Experteneinstellungen
Allgemeine Einstellungen
- Zeit bis zum nächsten Balken: Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der Kerze an
- Ein-Klick-Handel: Ermöglicht sofortige Auftragsausführung
- Gewinnmitnahme: Schaltet die TP-Funktionalität ein oder aus
- Stop Loss: Aktiviert oder deaktiviert SL
- Virtueller TP & SL: Aktiviert virtuelle Gewinn-/Verluststufen
- Teilweise schließen: Schließt 50% der aktiven Positionen
- Show all TP & SL: Zeigt serverseitige Orders innerhalb des Panels an
Auftragsverwaltung
- Kaufen / Verkaufen: Führt Marktaufträge aus
- Buy.P / Sell.P: Platziert schwebende Kauf- und Verkaufsaufträge
Lot-Größe
- Volumenauswahl: Wählen Sie die gewünschte Handelsgröße
Risiko Management
- SL-Typ: Stop-Loss nach festem Betrag, Saldo-Prozentsatz oder Pip-Abstand festlegen
Reward Management
- Single TP RR: Konfigurieren Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis für ein TP-Level
- Mehrere TP: Legen Sie mehrere Take-Profit-Ziele mit benutzerdefinierten Werten fest.
Positionsmanagement
- BAlle: Wendet den Break-Even-Modus auf alle profitablen Trades an
- CAlle: Schließt alle offenen Positionen
- CLast: Schließt die letzte Position
- Visuell: Zeigt ein visuelles Risiko-Ertrags-Modell an
- Positionsmanagement-Panel: Zeigt oder verbirgt die Verwaltungseinstellungen
Fazit
Easy Trade Panel Expert ist ein leistungsstarkes Handelsdienstprogramm zur Verbesserung der Handelsausführung, des Risikomanagements und der Gewinnsicherung. Mit Funktionen wie dem risikofreien Modus, Partial Close und mehreren TP-Levels können Händler Verluste minimieren und gleichzeitig die Rendite optimieren, was zu intelligenteren, kontrollierteren Handelsergebnissen führt.