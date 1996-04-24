Easy Trade Panel Expert for MT5

Easy Trade Panel Experte für MT5

Das Easy Trade Panel ist ein spezielles Trading-Tool, das die Risikokontrolle und das Kapitalmanagement verbessert. Dieser Expert Advisor umfasst zwei Hauptbereiche:

- Orderausführung, Positionsgröße und Risiko-Ertrags-Konfiguration

- Handelsmanagementfunktionen für aktive Positionen

Funktionen und Spezifikationen

Kategorie Kapitalmanagement - Risikomanagement - Trading Utilities Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Risiko & Kapitalkontrolle Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Scalping - Tageshandel - Intraday-Handel Unterstützte Märkte Forex - Aktien - Indizes

Überblick

Der Easy Trade Panel Expert wurde entwickelt, um Gewinne zu sichern und Handelsrisiken zu reduzieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören das Festlegen mehrerer Take-Profit-Levels (TP) und die Visualisierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses für Kauf- und Verkaufsaufträge - ein unverzichtbares Werkzeug für eine disziplinierte Handelsplanung.

Ausführen von Kaufaufträgen in einem Aufwärtstrend

Auf dem EUR/USD 1-Stunden-Chart wurde eine Kaufposition mit dem Easy Trade Panel Expert eröffnet. Händler können über die Schaltfläche Kaufen sofort Long-Positionen eingehen oder über spezielle Konfigurationsoptionen schwebende Kaufaufträge einstellen.

Ausführen von Verkaufsaufträgen in einem Aufwärtstrend

Auf dem 15-Minuten-Chart von EUR/JPY wurde ein Verkaufsauftrag mit Hilfe der Tools des Panels ausgeführt, mit denen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels je nach Positionsgröße definiert werden können. Der Benutzer kann den Stop-Loss mit:

- Pip-Wert

- Saldo-Prozentsatz

- Fester Dollar-Betrag

Zusätzliche Handelsmanagement-Funktionen wie Trailing Stop, BreakEven (risikofrei) und Partial Close unterstützen das effektive Management von Verkaufspositionen zusätzlich.

Easy Trade Panel Experteneinstellungen

Allgemeine Einstellungen

- Zeit bis zum nächsten Balken: Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der Kerze an

- Ein-Klick-Handel: Ermöglicht sofortige Auftragsausführung

- Gewinnmitnahme: Schaltet die TP-Funktionalität ein oder aus

- Stop Loss: Aktiviert oder deaktiviert SL

- Virtueller TP & SL: Aktiviert virtuelle Gewinn-/Verluststufen

- Teilweise schließen: Schließt 50% der aktiven Positionen

- Show all TP & SL: Zeigt serverseitige Orders innerhalb des Panels an

Auftragsverwaltung

- Kaufen / Verkaufen: Führt Marktaufträge aus

- Buy.P / Sell.P: Platziert schwebende Kauf- und Verkaufsaufträge

Lot-Größe

- Volumenauswahl: Wählen Sie die gewünschte Handelsgröße

Risiko Management

- SL-Typ: Stop-Loss nach festem Betrag, Saldo-Prozentsatz oder Pip-Abstand festlegen

Reward Management

- Single TP RR: Konfigurieren Sie das Risiko-Rendite-Verhältnis für ein TP-Level

- Mehrere TP: Legen Sie mehrere Take-Profit-Ziele mit benutzerdefinierten Werten fest.

Positionsmanagement

- BAlle: Wendet den Break-Even-Modus auf alle profitablen Trades an

- CAlle: Schließt alle offenen Positionen

- CLast: Schließt die letzte Position

- Visuell: Zeigt ein visuelles Risiko-Ertrags-Modell an

- Positionsmanagement-Panel: Zeigt oder verbirgt die Verwaltungseinstellungen

Fazit

Easy Trade Panel Expert ist ein leistungsstarkes Handelsdienstprogramm zur Verbesserung der Handelsausführung, des Risikomanagements und der Gewinnsicherung. Mit Funktionen wie dem risikofreien Modus, Partial Close und mehreren TP-Levels können Händler Verluste minimieren und gleichzeitig die Rendite optimieren, was zu intelligenteren, kontrollierteren Handelsergebnissen führt.