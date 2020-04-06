RetraceX Scalper MT5
- Asesores Expertos
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versión: 2.1
- Activaciones: 5
Visión general
RetraceX Scalper es un avanzado robot de scalping de retrocesos que utiliza los niveles de soporte y resistencia para identificar entradas de retrocesos de alta probabilidad. Garantiza una ejecución precisa de las operaciones con el mínimo riesgo y la máxima recompensa, por lo que es una herramienta ideal para los operadores que se centran en las oportunidades de retroceso rápido.
Características principales
Detección de soportes y resistencias: Identifica las zonas fuertes del mercado para realizar operaciones precisas.
Optimización de la entrada en retrocesos: Busca entradas de retroceso de alta probabilidad para maximizar la rentabilidad.
Compatibilidad Multi-Par: Funciona eficientemente en cualquier par de divisas y XAU/USD (Oro).
Optimizado para múltiples marcos temporales: Más adecuado para M5 y M15, pero adaptable a otros marcos temporales.
Ejecución automática de operaciones y alertas: Garantiza la precisión de las operaciones en tiempo real con una automatización inteligente.
Ideal para especuladores: Diseñado para operadores que aprovechan los retrocesos a corto plazo.
¿Por qué elegir RetraceX Scalper?
RetraceX Scalper está diseñado para operadores que buscan entradas de alta precisión con un riesgo mínimo. Al aprovechar la detección de retrocesos basada en el soporte y la resistencia, proporciona a los especuladores una ventaja estratégica en condiciones de mercado volátiles.