Gold Surge Breakout

Gold Breakout EA - Sistema Profesional de Doble Modo XAUUSD

ElEA Gold Breakout de Yunzu Trading Systems es un sofisticado Asesor Experto de modo dual diseñado específicamente para el trading en XAUUSD. Combinando un scalping rápido como el rayo durante las ventanas de máxima liquidez con potentes capacidades de swing trading, este EA se adapta a las condiciones del mercado para maximizar el potencial de beneficios al tiempo que protege su capital.

¿Por qué Gold Breakout EA?

Dos estrategias en un potente paquete

MODO SCALPER - Obtenga beneficios rápidos durante la alta volatilidad

Opera en marcos temporales M1/M5 durante el solapamiento Londres-NY (mayor liquidez)

Entrada inteligente mediante toques de la banda de Bollinger + confirmación del RSI

Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR (se adaptan a la volatilidad del mercado)

Protección automática del punto de equilibrio después de 1:1 riesgo-recompensa

La salida basada en el tiempo evita la exposición durante la noche

6-10 operaciones al día durante las sesiones óptimas

MODO SWING - Siga los movimientos de las principales tendencias

Análisis H1/H4 para movimientos mayores

Confluencia EMA + filtro de fuerza de tendencia ADX

Trailing stops inteligentes para bloquear los beneficios

Toma parcial de beneficios en niveles clave

Relación riesgo-recompensa de 1:2 a 1:3

Perfecto para captar tendencias de varios días

Características clave que nos diferencian

Gestión inteligente del riesgo

Dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes - Arriesgue un porcentaje fijo de su cuenta por operación

Protección contra pérdidas diarias - Detiene automáticamente las operaciones si se alcanza el límite de pérdidas diarias (3% por defecto)

Filtro de pérdidas máximas consecutivas - Detiene las operaciones después de X pérdidas seguidas (evita las operaciones de venganza)

Filtrado de diferenciales - Sólo opera cuando los diferenciales son favorables

Operaciones basadas en sesiones - Se centra en las horas de mayor liquidez para obtener la mejor ejecución.

Lógica de entrada avanzada

Confirmación Multi-Indicador - Tendencia EMA + Bandas de Bollinger + RSI + ADX

Filtro de Volatilidad ATR - Evita condiciones de mercado muerto

SL/TP Dinámico - Se ajusta automáticamente a la volatilidad actual del mercado

Detección de Pullback & Breakout - Entra en niveles óptimos de precio

Gestión profesional de posiciones

Lógica de punto de equilibrio - Mueve el SL a la entrada +1 pip después del umbral de beneficios

Trailing Stops - Trails en modo swing utilizando distancias basadas en ATR

Recogida parcial de beneficios - Asegura los beneficios mientras deja correr a los ganadores

Salidas en función del tiempo - Cierra automáticamente las posiciones estancadas

Símbolo-gnóstico y Broker-Friendly

Detecta automáticamente las especificaciones de los símbolos - Lee automáticamente el tamaño del tick, el valor del tick y el tamaño del contrato

Funciona con CUALQUIER broker - Sin valores codificados

Cálculo correcto del lote - Dimensionamiento preciso de la posición basado en la divisa de la cuenta

Control de deslizamiento - Rechaza las operaciones si el deslizamiento supera el umbral

Configuración por defecto (optimizada para operaciones conservadoras)

Modo scalper

Marco temporal : M1 primario, M5 confirmación

: M1 primario, M5 confirmación Horario de negociación : 12:00-16:00 GMT (solapamiento Londres-NY)

: 12:00-16:00 GMT (solapamiento Londres-NY) Riesgo por operación : 0,2% de la cuenta

: 0,2% de la cuenta Multiplicador SL : 1,6 × ATR(14)

: 1,6 × ATR(14) Multiplicador TP : 0,6 × ATR(14)

: 0,6 × ATR(14) Máx. operaciones/día : 6

: 6 Diferencial máximo : 2,5 pips

: 2,5 pips Periodo EMA : 21

: 21 Bandas de Bollinger : 20, 2.0 StdDev

: 20, 2.0 StdDev RSI: 14 periodo

Modo Swing

Marco temporal : H1 primario, H4 confirmación

: H1 primario, H4 confirmación Riesgo por operación : 1,0% de la cuenta

: 1,0% de la cuenta Multiplicador SL : 3.0 × ATR(14)

: 3.0 × ATR(14) Riesgo:Recompensa : 1:2

: 1:2 Número máximo de operaciones abiertas : 2

: 2 EMA rápida/lenta : 21/55

: 21/55 Umbral ADX : 25

: 25 Trailing Stop: Activado a 0,8 × beneficio SL

Perfecto para:

Operadores Diarios que buscan ganancias consistentes en scalping durante las horas pico

Operadores de Swing que desean capturar los principales movimientos de tendencia del oro

Diversificación de Cartera - Ejecute ambos modos simultáneamente o por separado

Retos de la Empresa de Prop - La gestión conservadora del riesgo cumple con los objetivos de ganancias

Todos los Tamaños de Cuenta - Desde $100 hasta $100,000+ (tamaño basado en porcentajes)

Lo que obtiene

El paquete completo incluye:

EA totalmente compilado (.ex5) listo para operar

Código fuente completo (.mq5) para mayor transparencia

3 archivos .SET optimizados (Conservative, Scalper, Swing)

Manual de usuario detallado en PDF

Guía de instalación y configuración

Ajustes de Backtest recomendados

Rangos de optimización de parámetros

Actualizaciones gratuitas de por vida

Personalización sencilla

Más de 100 parámetros configurables:

Tiempos de entrada/salida para cada modo

Todos los periodos y umbrales de los indicadores

Niveles de riesgo y tamaño de las posiciones

Multiplicadores de stop loss y take profit

Límites diarios y controles de seguridad

Umbrales de diferencial y deslizamiento

Interruptor de parada de emergencia

Protocolo de pruebas recomendado

Antes de entrar en funcionamiento, recomendamos:

Backtest en 3+ años de datos de tick con spreads realistas Pruebas en cuenta demo durante 2-4 semanas como mínimo Empezar de forma conservadora - Utilizar la configuración por defecto al principio Optimizar gradualmente - Ajuste un parámetro a la vez Utilice un riesgo adecuado - Nunca arriesgue más de un 1-2% por operación

Precios y Valor

Descargo de Riesgo

Operar con divisas y oro conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este EA es una herramienta para ayudarle en sus operaciones, no un sistema de beneficios garantizados. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.

Cuenta mínima recomendada: $500 para micro lotes, $2000+ para operaciones estándar

Acerca de Yunzu Trading Systems

