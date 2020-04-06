Gold Surge Breakout

Gold Breakout EA - Sistema Profesional de Doble Modo XAUUSD

Transforme sus operaciones con oro con automatización de nivel institucional

ElEA Gold Breakout de Yunzu Trading Systems es un sofisticado Asesor Experto de modo dual diseñado específicamente para el trading en XAUUSD. Combinando un scalping rápido como el rayo durante las ventanas de máxima liquidez con potentes capacidades de swing trading, este EA se adapta a las condiciones del mercado para maximizar el potencial de beneficios al tiempo que protege su capital.

¿Por qué Gold Breakout EA?

Dos estrategias en un potente paquete

MODO SCALPER - Obtenga beneficios rápidos durante la alta volatilidad

  • Opera en marcos temporales M1/M5 durante el solapamiento Londres-NY (mayor liquidez)
  • Entrada inteligente mediante toques de la banda de Bollinger + confirmación del RSI
  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR (se adaptan a la volatilidad del mercado)
  • Protección automática del punto de equilibrio después de 1:1 riesgo-recompensa
  • La salida basada en el tiempo evita la exposición durante la noche
  • 6-10 operaciones al día durante las sesiones óptimas

MODO SWING - Siga los movimientos de las principales tendencias

  • Análisis H1/H4 para movimientos mayores
  • Confluencia EMA + filtro de fuerza de tendencia ADX
  • Trailing stops inteligentes para bloquear los beneficios
  • Toma parcial de beneficios en niveles clave
  • Relación riesgo-recompensa de 1:2 a 1:3
  • Perfecto para captar tendencias de varios días

Características clave que nos diferencian

Gestión inteligente del riesgo

Dimensionamiento de posiciones basado en porcentajes - Arriesgue un porcentaje fijo de su cuenta por operación
Protección contra pérdidas diarias - Detiene automáticamente las operaciones si se alcanza el límite de pérdidas diarias (3% por defecto)
Filtro de pérdidas máximas consecutivas - Detiene las operaciones después de X pérdidas seguidas (evita las operaciones de venganza)
Filtrado de diferenciales - Sólo opera cuando los diferenciales son favorables
Operaciones basadas en sesiones - Se centra en las horas de mayor liquidez para obtener la mejor ejecución.

Lógica de entrada avanzada

Confirmación Multi-Indicador - Tendencia EMA + Bandas de Bollinger + RSI + ADX
Filtro de Volatilidad ATR - Evita condiciones de mercado muerto
SL/TP Dinámico - Se ajusta automáticamente a la volatilidad actual del mercado
Detección de Pullback & Breakout - Entra en niveles óptimos de precio

Gestión profesional de posiciones

Lógica de punto de equilibrio - Mueve el SL a la entrada +1 pip después del umbral de beneficios
Trailing Stops - Trails en modo swing utilizando distancias basadas en ATR
Recogida parcial de beneficios - Asegura los beneficios mientras deja correr a los ganadores
Salidas en función del tiempo - Cierra automáticamente las posiciones estancadas

Símbolo-gnóstico y Broker-Friendly

Detecta automáticamente las especificaciones de los símbolos - Lee automáticamente el tamaño del tick, el valor del tick y el tamaño del contrato
Funciona con CUALQUIER broker - Sin valores codificados
Cálculo correcto del lote - Dimensionamiento preciso de la posición basado en la divisa de la cuenta
Control de deslizamiento - Rechaza las operaciones si el deslizamiento supera el umbral

Configuración por defecto (optimizada para operaciones conservadoras)

Modo scalper

  • Marco temporal: M1 primario, M5 confirmación
  • Horario de negociación: 12:00-16:00 GMT (solapamiento Londres-NY)
  • Riesgo por operación: 0,2% de la cuenta
  • Multiplicador SL: 1,6 × ATR(14)
  • Multiplicador TP: 0,6 × ATR(14)
  • Máx. operaciones/día: 6
  • Diferencial máximo: 2,5 pips
  • Periodo EMA: 21
  • Bandas de Bollinger: 20, 2.0 StdDev
  • RSI: 14 periodo

Modo Swing

  • Marco temporal: H1 primario, H4 confirmación
  • Riesgo por operación: 1,0% de la cuenta
  • Multiplicador SL: 3.0 × ATR(14)
  • Riesgo:Recompensa: 1:2
  • Número máximo de operaciones abiertas: 2
  • EMA rápida/lenta: 21/55
  • Umbral ADX: 25
  • Trailing Stop: Activado a 0,8 × beneficio SL

Perfecto para:

Operadores Diarios que buscan ganancias consistentes en scalping durante las horas pico
Operadores de Swing que desean capturar los principales movimientos de tendencia del oro
Diversificación de Cartera - Ejecute ambos modos simultáneamente o por separado
Retos de la Empresa de Prop - La gestión conservadora del riesgo cumple con los objetivos de ganancias
Todos los Tamaños de Cuenta - Desde $100 hasta $100,000+ (tamaño basado en porcentajes)

Lo que obtiene

El paquete completo incluye:

  • EA totalmente compilado (.ex5) listo para operar
  • Código fuente completo (.mq5) para mayor transparencia
  • 3 archivos .SET optimizados (Conservative, Scalper, Swing)
  • Manual de usuario detallado en PDF
  • Guía de instalación y configuración
  • Ajustes de Backtest recomendados
  • Rangos de optimización de parámetros
  • Actualizaciones gratuitas de por vida

Personalización sencilla

Más de 100 parámetros configurables:

  • Tiempos de entrada/salida para cada modo
  • Todos los periodos y umbrales de los indicadores
  • Niveles de riesgo y tamaño de las posiciones
  • Multiplicadores de stop loss y take profit
  • Límites diarios y controles de seguridad
  • Umbrales de diferencial y deslizamiento
  • Interruptor de parada de emergencia

Protocolo de pruebas recomendado

Antes de entrar en funcionamiento, recomendamos:

  1. Backtest en 3+ años de datos de tick con spreads realistas
  2. Pruebas en cuenta demo durante 2-4 semanas como mínimo
  3. Empezar de forma conservadora - Utilizar la configuración por defecto al principio
  4. Optimizar gradualmente - Ajuste un parámetro a la vez
  5. Utilice un riesgo adecuado - Nunca arriesgue más de un 1-2% por operación

Precios y Valor

Precio regular: $XXX
Especial de lanzamiento: $XXX (Tiempo limitado - XX% DE DESCUENTO)

¡Compare con otros EAs XAUUSD que cobran $500-$1000 con menos características!

Garantía de devolución del dinero: 30 días, sin preguntas. Si no está satisfecho, obtenga un reembolso completo.

Descargo de Riesgo

Operar con divisas y oro conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este EA es una herramienta para ayudarle en sus operaciones, no un sistema de beneficios garantizados. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder.

Cuenta mínima recomendada: $500 para micro lotes, $2000+ para operaciones estándar

Acerca de Yunzu Trading Systems

Nos especializamos en la creación de automatización de trading de nivel profesional para traders serios. Nuestros EAs se construyen con:

  • Código limpio y optimizado
  • Gestión de riesgos a nivel institucional
  • Lógica transparente (código fuente incluido)
  • Asistencia y actualizaciones continuas
  • Experiencia comercial real, no sólo pruebas retrospectivas

