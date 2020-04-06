Multipair Forex EA

Dieser EA handelt die wichtigsten Forex-Paare mit einer strukturierten Intraday-Strategie. Er prüft die Marktbedingungen, bevor er Trades platziert, und nutzt technische Filter, um schlechte Einstiege zu vermeiden. Er zielt auf einen stabilen täglichen Gewinn ab und kontrolliert das Risiko in jeder Position. Der EA kann mehrere Paare gleichzeitig handeln. Er unterstützt manuelle Eingriffe und enthält Funktionen für Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop.

Hauptmerkmale:
Handelt EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, GBPJPY. Vermeidet wichtige Nachrichtenzeiten. Riskiert 5–10 % oder den gewünschten Prozentsatz des Kontostands pro Trade. Nutzt ein kontrolliertes Einstiegssystem zur Verbesserung der Trefferquote. Verwendet feste oder dynamische Lotgrößen (kein Grid, kein Martingale). Enthält SL, TP und Trailing-Stop. Unterstützt manuelles Trade-Management.

Empfohlen für:
Intraday-Trader, die strukturierte Einstiege und eine stabile Risikokontrolle bei den wichtigsten Währungspaaren suchen.

Eingabewerte:

  • Lotgröße oder Risikoprozent

  • Handelszeiten

  • Stop-Loss und Take-Profit

  • Trailing-Stop-Einstellungen

  • Optionen für manuelle Eingriffe


Weitere Produkte dieses Autors
Xauusd Trend Pro
Sheriff Ajbola Adewoye
Experten
XAUUSD Trend Pro Expert Advisor XAUUSD Trend Pro ist ein automatischer Handelsroboter, der für XAUUSD Gold entwickelt wurde. Der EA handelt nur in Richtung des Trends und konzentriert sich auf kontrolliertes Risiko und konstante Performance. Er verwendet einfache und bewährte Tools, um Overtrading zu vermeiden und das Konto zu schützen. Wie der EA handelt Trendrichtung Der EA verwendet gleitende Durchschnitte auf höheren und niedrigeren Zeitrahmen, um den Hauptmarkttrend zu definieren. Kaufgesc
