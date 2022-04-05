Auto Close Trade by Timer

AutoCloseTradebyTimer - Dienstprogramm für automatisiertes Handelsmanagement

AutoCloseTradebyTimer ist ein leistungsstarkes und flexibles Dienstprogramm für das Risikomanagement, das für MetaTrader 4 entwickelt wurde. Es schließt Ihre offenen Positionen automatisch zu einer bestimmten Zeit am Tag und hilft Ihnen so, Swap-Gebühren über Nacht oder hohe Volatilität bei Marktumschwüngen zu vermeiden, oder erlaubt Ihnen einfach, Ihren Handelsplan einzuhalten, ohne an den Bildschirm gefesselt zu sein.

Ganz gleich, ob Sie manuell handeln oder andere Expert Advisors (EAs) verwenden, mit diesem Tool haben Sie die vollständige Kontrolle darüber, wann Ihr Handelstag endet.

🚀 Wichtigste Vorteile

Vermeiden Sie Swap-Gebühren: Schließen Sie Trades automatisch vor der Rollover-Zeit des Brokers, um negative Swap-Gebühren zu vermeiden.

Risikomanagement: Verhindert das Halten von Trades während Stunden mit geringer Liquidität oder volatilen Nachrichtenereignissen, die oft über Nacht auftreten.

Seelenfrieden: Legen Sie Ihre Zielzeit einmal fest, und der EA erledigt den Rest. Sie müssen nicht mehr spät aufstehen, um Geschäfte manuell zu schließen.

Flexible Filterung: Einzigartig entwickelt, um zwischen Ihren manuellen Geschäften und den von anderen Robotern eröffneten Geschäften zu unterscheiden.

🛠️ Hauptmerkmale

Präzises zeitbasiertes Schließen Schließt Geschäfte auf der Grundlage der Serverzeit des Brokers und gewährleistet so Genauigkeit unabhängig von Ihrer lokalen Zeitzone.

Die Ausführung erfolgt genau zu der von Ihnen festgelegten Stunde und Minute. Intelligentes Filtersystem Manuelle Trades: Kann so eingestellt werden, dass nur manuell eröffnete Trades geschlossen werden.

EA-Handel: Kann eine bestimmte Magic Number anvisieren, um von anderen EAs verwaltete Trades zu schließen.

Hybrider Modus: Es können sowohl manuelle als auch spezifische EA-Trades gleichzeitig geschlossen werden. Multi-Symbol-Fähigkeit Nur aktueller Chart: Verwaltet sicher nur das Währungspaar, an das der EA gebunden ist.

Modus "Alle Symbole": Durchsucht optional das gesamte Konto, um ALLE übereinstimmenden Trades über alle Währungspaare hinweg zu schließen. Live-Dashboard im Chart Zeigt den Echtzeit-Status direkt auf dem Chart an.

Zeigt Ihre Ortszeit im Vergleich zur Broker-Server-Zeit an (wichtig für die Einrichtung).

Zeigt deutlich die nächste geplante Schließungszeit und aktive Filter an.

⚙️ Eingabeparameter

1. Zeiteinstellungen

Note1_TIME : (Info) Abschnittsüberschrift für Zeiteinstellungen.

CloseHour : Die spezifische Stunde (Server Time 0-23), zu der der Handel geschlossen werden soll.

SchließenMinute: Die spezifische Minute (0-59), in der der Handel geschlossen werden soll.

2. Filter-Einstellungen

Note2_FILTER : (Info) Abschnittsüberschrift für Filtereinstellungen.

CloseAllSymbols : false : Schließt den Handel nur für das Symbol im aktuellen Chart (z. B. BTCUSD). true : Schließt Geschäfte für ALLE Symbole des Kontos (mit Vorsicht zu verwenden).

CloseManualTrades : true : Der EA schließt Trades mit der Magic Number 0 (manuelle Trades). false : Der EA ignoriert manuelle Trades.

ZielMagischeZahl : Setzen Sie auf 0, um diesen Filter zu ignorieren. Geben Sie eine bestimmte ID ein (z.B. 12345 ), um Geschäfte zu schließen, die von einem anderen EA mit dieser Magic Number eröffnet wurden.

Schwankung: Die maximale Preisabweichung (in Punkten), die beim Schließen erlaubt ist. Empfohlen: 50 bei 5-stelligen Brokern (entspricht 5 Pips).

📋 Wie zu verwenden

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an (z. B. BTCUSD M15). Schauen Sie im Dashboard auf dem Chart nach, um die aktuelle Broker-Server-Zeit zu sehen. Legen Sie in den EA-Einstellungen CloseHour und CloseMinute fest, je nachdem, wann Sie aussteigen möchten (relativ zur Serverzeit). Wählen Sie Ihre Filter (manuell, spezifischer EA oder spezifisches Symbol). Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche "AutoTrading" in MT4 aktiviert ist.