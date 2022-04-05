Scalper Pal MT4

Scalper Pal ist ein leistungsstarkes und dennoch einfach zu bedienendes Trading-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr manuelles Trading mit blitzschneller Ausführung, flexiblem Risikomanagement und intelligenten Automatisierungsfunktionen zu optimieren. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Geschwindigkeit und Präzision in ihrem Handel schätzen.

MT5-Version: Hier klicken

Warum Scalper Pal?

Manuelles Trading kann herausfordernd sein, wenn Sie:

  • Trades während schneller Marktbewegungen schnell ausführen müssen

  • Stop Loss und Take Profit Level spontan berechnen müssen

  • Mehrere Positionen gleichzeitig verwalten

  • Ihre Stops ohne ständige Überwachung nachziehen wollen

Scalper Pal löst all diese Probleme mit einem intuitiven Dashboard und Tastaturkürzeln, die Ihnen die volle Kontrolle geben.

Hauptmerkmale

Schnelle Ausführung

  • Führen Sie Kauf- und Verkaufsorders sofort mit Tastatur-Hotkeys aus (B für Buy, S für Sell)

  • Schließen Sie alle Positionen sofort mit einem Tastendruck (C)

  • Schließen Sie einzelne Trades mit den Zifferntasten (1-9)

  • Optimiert für maximale Geschwindigkeit - keine Verzögerungen, kein Warten

Flexible Stop-Loss-Optionen Wählen Sie den SL-Modus, der zu Ihrem Handelsstil passt:

  • OFF - Kein Stop Loss

  • Fixed Points - Setzt SL in einem festen Abstand zum Einstieg

  • Low/High - Platziert SL automatisch am jüngsten Tief (für Buys) oder Hoch (für Sells)

  • ATR Based - Dynamischer SL basierend auf der Marktvolatilität unter Verwendung von anpassbaren Perioden und Multiplikatoren

Erweiterte Take-Profit-Modi Mehrere TP-Optionen zur Maximierung Ihrer Gewinne:

  • OFF - Kein Take Profit

  • Risk:Reward - Automatische TP-Berechnung basierend auf Ihrem gewünschten Risiko-Ertrags-Verhältnis (z.B. 1:2, 1:3)

  • Fixed Points - Setzt TP in einem festen Abstand zum Einstieg

  • High/Low - Zielt auf jüngste Hochs (für Buys) oder Tiefs (für Sells)

  • ATR Based - Dynamischer TP basierend auf der Marktvolatilität

Intelligenter Trailing Stop Zwei Trailing-Modi für maximale Flexibilität:

  • Auto Trail - Zieht Stops automatisch nach, wenn sich der Preis um eine Auslösedistanz zu Ihren Gunsten bewegt

  • Manual Trail - Aktivieren Sie das Trailing mit einem Tastendruck (T)

Breakeven-Schutz

  • Setzen Sie alle Positionen sofort auf Breakeven (Hotkey: E)

  • Berücksichtigt den Spread beim Verschieben des SL auf BE, um Verluste minimal zu halten.

Schönes Dashboard

  • Saubere, minimalistische Oberfläche, die Ihren Chart nicht überlädt

  • 6 Farbthemen: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

  • Minimierbares Panel - maximieren Sie den Platz auf dem Bildschirm bei Bedarf

  • Alle Einstellungen im laufenden Betrieb editierbar - kein Neustart erforderlich

  • Dynamische Oberfläche passt sich basierend auf den gewählten Modi an

Anpassbare Hotkeys

  • Konfigurieren Sie Ihre eigenen Tastaturkürzel

  • Schnellreferenz-Panel zeigt alle aktiven Hotkeys an

Nutzungstipps

  • Beginnen Sie mit einem Demokonto, bis Sie sich an das Tool gewöhnt haben

  • Verwenden Sie die Minimierfunktion des Dashboards, um Ihren Chart sauber zu halten

  • Probieren Sie verschiedene SL-Modi aus, um zu finden, was am besten für Ihre Strategie funktioniert

  • Verwenden Sie den Risk:Reward TP-Modus für konsistentes Risikomanagement

  • Aktivieren Sie den manuellen Trail, wenn Sie Gewinne laufen lassen wollen

  • Verwenden Sie die Breakeven-Funktion, sobald Sie genügend Gewinn haben


