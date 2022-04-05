Scalper Pal MT4

Scalper Pal ist ein leistungsstarkes und dennoch einfach zu bedienendes Trading-Tool, das entwickelt wurde, um Ihr manuelles Trading mit blitzschneller Ausführung, flexiblem Risikomanagement und intelligenten Automatisierungsfunktionen zu optimieren. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Geschwindigkeit und Präzision in ihrem Handel schätzen.

MT5-Version: Hier klicken

Warum Scalper Pal?

Manuelles Trading kann herausfordernd sein, wenn Sie:

Trades während schneller Marktbewegungen schnell ausführen müssen

Stop Loss und Take Profit Level spontan berechnen müssen

Mehrere Positionen gleichzeitig verwalten

Ihre Stops ohne ständige Überwachung nachziehen wollen

Scalper Pal löst all diese Probleme mit einem intuitiven Dashboard und Tastaturkürzeln, die Ihnen die volle Kontrolle geben.

Hauptmerkmale

Schnelle Ausführung

Führen Sie Kauf- und Verkaufsorders sofort mit Tastatur-Hotkeys aus (B für Buy, S für Sell)

Schließen Sie alle Positionen sofort mit einem Tastendruck (C)

Schließen Sie einzelne Trades mit den Zifferntasten (1-9)

Optimiert für maximale Geschwindigkeit - keine Verzögerungen, kein Warten

Flexible Stop-Loss-Optionen Wählen Sie den SL-Modus, der zu Ihrem Handelsstil passt:

OFF - Kein Stop Loss

Fixed Points - Setzt SL in einem festen Abstand zum Einstieg

Low/High - Platziert SL automatisch am jüngsten Tief (für Buys) oder Hoch (für Sells)

ATR Based - Dynamischer SL basierend auf der Marktvolatilität unter Verwendung von anpassbaren Perioden und Multiplikatoren

Erweiterte Take-Profit-Modi Mehrere TP-Optionen zur Maximierung Ihrer Gewinne:

OFF - Kein Take Profit

Risk:Reward - Automatische TP-Berechnung basierend auf Ihrem gewünschten Risiko-Ertrags-Verhältnis (z.B. 1:2, 1:3)

Fixed Points - Setzt TP in einem festen Abstand zum Einstieg

High/Low - Zielt auf jüngste Hochs (für Buys) oder Tiefs (für Sells)

ATR Based - Dynamischer TP basierend auf der Marktvolatilität

Intelligenter Trailing Stop Zwei Trailing-Modi für maximale Flexibilität:

Auto Trail - Zieht Stops automatisch nach, wenn sich der Preis um eine Auslösedistanz zu Ihren Gunsten bewegt

Manual Trail - Aktivieren Sie das Trailing mit einem Tastendruck (T)

Breakeven-Schutz

Setzen Sie alle Positionen sofort auf Breakeven (Hotkey: E)

Berücksichtigt den Spread beim Verschieben des SL auf BE, um Verluste minimal zu halten.

Schönes Dashboard

Saubere, minimalistische Oberfläche, die Ihren Chart nicht überlädt

6 Farbthemen: Dark, Blue, Green, Purple, Gold, Ocean

Minimierbares Panel - maximieren Sie den Platz auf dem Bildschirm bei Bedarf

Alle Einstellungen im laufenden Betrieb editierbar - kein Neustart erforderlich

Dynamische Oberfläche passt sich basierend auf den gewählten Modi an

Anpassbare Hotkeys

Konfigurieren Sie Ihre eigenen Tastaturkürzel

Schnellreferenz-Panel zeigt alle aktiven Hotkeys an

Nutzungstipps