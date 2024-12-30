PrimeMarket Auto Trader MT5

PrimeMarket Auto Trader MT5

MetaTrader 5 Expert Advisor für den automatisierten Handel mitDevisenpaaren und Edelmetallen.

Wichtig: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Die Ergebnisse von Backtests/Forwardtests hängen von den Bedingungen des Brokers, den Spreads, Provisionen, Slippage, der Ausführung und der Qualität der historischen Daten ab.

Überblick

PrimeMarket Auto Trader MT5 ist ein automatisiertes Multi-Asset-Handelssystem, das für eine Vielzahl von Symbolen (wichtige FX-Paare und beliebte Metalle) entwickelt wurde. Es generiert Handels-Setups anhand technischer Marktdaten und wendet optionale Sicherheitsprüfungen und Handelsmanagementregeln an.

Kernfunktionen:

  • Multi-Asset-Unterstützung (Forex + Metalle)
  • Konfigurierbares Risikomanagement (SL/TP, Trailing, Break-even)
  • Optionale Filter zur Reduzierung von Handelsbedingungen schlechter Qualität
  • Automatische Verwaltung von Positionen und schwebenden Aufträgen
  • Jeweils eine Position pro Symbol (zur Verringerung von Überengagements)

Risiko-Management

Der EA verwendet eine feste Losgrößenvorgabe.

Empfohlener Ansatz:

  • Risiko pro Handel: 1% bis 5% des Kontostandes (abhängig von Ihrer Risikotoleranz)
  • Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Der EA respektiert die Volumenbeschränkungen des Brokers und begrenzt die effektive Losgröße bei Bedarf auf das Symbolminimum.

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Der EA ist für Forex-Währungspaare und Edelmetalle konzipiert.

Typische Symbole, die beim Testen verwendet wurden:

Devisenpaare:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • EURCAD

Metalle:

  • XAUUSD (Gold)
  • XAGUSD (Silber)

Zeitrahmen: Die meisten Tests wurden aufM5 durchgeführt, aber der EA kann auch auf anderen Zeitrahmen getestet werden, abhängig von den Handelsbedingungen Ihres Brokers.

Backtest-Ergebnisse (Beispiel)

Die historischen Strategie-Testergebnisse wurden für einen bestimmten Datumsbereich und Datensatz erstellt.

Diese Ergebnisse sind historisch und garantieren nicht die zukünftige Performance.

Tipp: Wenn Sie die Ergebnisse zwischen verschiedenen Brokern vergleichen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Punkte mit Ihrer realen Handelsumgebung übereinstimmen:

  • Spread-Profil
  • Kommission
  • Swap
  • Ausführungsmodell und Slippage
  • Symbol-Spezifikationen (Tick-Größe, Kontraktgröße, Stop-Levels)

Merkmale

  • Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit
  • Break-even- und Trailing-Stop-Optionen
  • Funktion zur teilweisen Gewinnsperre
  • Optionale Filtermodule
  • Signalschutzmechanismen
  • Chart-Status-Anzeige
  • Alarm-Benachrichtigungen

Wie zu verwenden

Nachdem Sie den EA vom MetaTrader Market heruntergeladen haben:

  1. Hängen Sie den EA an einen Chart an (Rechtsklick auf Chart → Expert Advisors → Anhängen)
  2. Öffnen Sie die Registerkarte Inputs
  3. Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen
  4. Klicken Sie aufOK, um mit dem Handel zu beginnen, oder verwenden Sie denStrategy Tester, um zunächst einen Backtest durchzuführen.

Backtested & empfohlene Input-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sindBeispielvorgaben, die auf historischen Tests basieren.

Wichtig!

  • Marktbenutzer ladennur die .ex5 herunter. Sie sehen keinen Quellcode oder Repository-Dateien.
  • Die folgenden Werte verwenden dieselben Bezeichnungen wie die Registerkarte EA-Eingaben.
  • Testen Sie immer wieder mit den Symbolen Ihres Brokers (Kontraktgröße, Tickgröße, Spreads, Kommissionen, Stop/Freeze-Levels können abweichen).

USDJPY - M5 (Voreinstellung)

Testzeitraum: 2024.12.30 → 2025.11.30

Eingabe Gruppe Einstellung Wert
Allgemeine Einstellungen Diagramm-Info anzeigen EIN
Allgemeine Einstellungen Debug-Modus EIN
Allgemeine Einstellungen Bestellung Kommentar (leer)
Handelseinstellungen Losgröße 0.2
Handelseinstellungen Ausrutscher (Punkte) 0
Handelseinstellungen Maximaler Spread (Punkte) 0
Handelseinstellungen Position UI anzeigen EIN
Strategie-Einstellungen Strategie-Typ Klassisch
Strategie-Einstellungen Cross-Lookback-Stunden 24
Strategie-Einstellungen Signalpfeile anzeigen EIN
Strategie-Einstellungen Maximale Kerzen für Fractal (Klassisch) 10
Strategie-Einstellungen Max Candles für Breakout (Klassisch) 20
Strategie-Einstellungen Max Candles für Fractal (Einfach) 10
Preis für Ordereingabe Preistyp für Ordereingabe Offen
Risiko Management Stop Loss verwenden ON
Risikoverwaltung Stop-Loss (Punkte) 250
Risikoverwaltung Trailing Stop verwenden ON
Risikoverwaltung Trailing-Stop (Punkte) 180
Risikoverwaltung Break Even verwenden (risikofrei) ON
Risikoverwaltung Break Even (Punkte) 150
Risikomanagement Punkte anpassen (Breakeven) 20
Risikoverwaltung Max Candle Wait 0
Ziel-Einstellungen Gewinnmitnahme für BUY ON
Ziel-Einstellungen Gewinnmitnahme für SELL AUF
Ziel-Einstellungen Gewinnmitnahme (Punkte) 250
Ziel-Einstellungen Nachlaufziel für BUY AUS
Ziel-Einstellungen Trailing-Ziel für SELL AUS
Ziel-Einstellungen Nachlaufende Zielsetzung Fast MA Periode 14
Ziel-Einstellungen Nachlaufende Zielsetzung Langsamer MA-Zeitraum 50
Ziel-Einstellungen Nachlaufende Ziel-MA-Methode EMA
Teilweiser Gewinn Teilgewinnsperre aktivieren AUS
Teilweiser Gewinn Feste Lots für Teilschluss verwenden EIN
Teilweiser Gewinn Prozentsatz der zu schließenden Position 20%
Teilweiser Gewinn Festgelegte Lose zum Schließen (teilweise) 0.2
Teilweiser Gewinn Zweiter Stop Loss (nach Teilgewinn, Punkten) 45
Ausführung von Aufträgen Verwenden Sie Limit Orders anstelle von Market Orders AUS
Signalwiederverwendungsschutz Signalwiederverwendungsschutz aktivieren (kerzenbasiert) EIN
Schutz vor Signalwiederverwendung Maximale Verwendung pro Signal 1
Schutz vor Signalwiederverwendung Signalwiederverwendung aktivieren MA (kreuzbasiert) EIN
Schutz der Signalwiederverwendung Maximale Verwendung pro MA-Signal 1
Tägliche Eröffnungslinie Tägliche Eröffnungslinie anzeigen ON
Tägliche Eröffnungslinie Tägliche Eröffnungslinie Farbe Rot
Tägliche Eröffnungslinie Tägliche Eröffnungslinie Breite 1
Tägliche Eröffnungslinie Stil der täglichen Eröffnungslinie Punkt


MACD-Einstellungen MACD-Indikator anzeigen EIN
MACD-Einstellungen Schneller EMA-Zeitraum 12
MACD-Einstellungen Langsamer EMA-Zeitraum 26
MACD-Einstellungen Signal SMA 9
MACD-Einstellungen Angewandter Preis Offen
MACD-Einstellungen MACD-Filter einschalten EIN
MACD-Einstellungen Minimaler Histogrammwert 0.02
MACD-Einstellungen Mindestwert der MACD-Linie 0.02
MACD-Einstellungen Mindestwert der Signallinie 0.02
MACD-Divergenz MACD-Divergenz einschalten AUS
MACD-Divergenz MACD-Divergenz Rückblick 50
ATR-Filter ATR-Filter einschalten AUS
ATR-Filter ATR-Zeitraum 14
ATR-Filter ATR-Rückblick 30
MA200-Filter MA200 Trend-Filter einschalten EIN
MA200-Filter MA200 Zeitraum 200
MA200-Filter MA200-Methode EMA
MA200-Filter MA200 Linienfarbe Rot
MA200-Filter MA200 Linienbreite 2
MA200-Filter MA200 Linienart Vollton
MA Kurze Einstellungen MA Kurz Periode 14
MA Short-Einstellungen MA Short Methode EMA
MA Short-Einstellungen MA Short Linienfarbe Rot
MA Short-Einstellungen MA Short Linienbreite 2
MA Short Einstellungen MA Kurzer Linienstil Vollton
MA Lange Einstellungen MA Lang Zeitraum 50
MA Long Einstellungen MA-Long-Methode EMA
MA Long-Einstellungen MA Long Linienfarbe Grün
MA Long-Einstellungen MA Long Linienbreite 2
MA Lange Einstellungen MA Langer Linienstil Solide
Handelszeitplan Aktivieren Sie den zeitbasierten Handelsfilter EIN
Handelszeitplan Startzeit des Handels 01:00
Handelszeitplan Ende der Handelszeit 22:00
Zeitplan für den Handel Bevorzugte Ortszeit ON
Handelszeitplan Handel an Wochenenden zulassen ON
Kalender-Filter Kalenderbasierten Handelsfilter einschalten AUS
Kalender-Filter Währung von Interesse USD
Kalender-Filter Währungsauswahl für Paare Beide
Kalender-Filter Ereignisse mit geringem Einfluss einbeziehen AUS
Kalender-Filter Ereignisse mit mittlerer Auswirkung einbeziehen AUS
Kalender-Filter Ereignisse mit hoher Auswirkung einbeziehen EIN
Kalender-Filter Zu blockierende Minuten vor dem Ereignis 30
Kalender-Filter Zu blockierende Minuten nach dem Ereignis 30
Kalender-Filter Strategie zum Zusammenführen Innerhalb der Schwelle
Kalender-Filter Cluster-Schwelle (Minuten) 30
Kalender-Filter Kalenderaktualisierung (Minuten) 10
Kalender-Filter Wenn Kalender fehlschlägt, Handel zulassen ON
Kalender-Filter Ausstehende Orders bei Blackout-Start löschen EIN
Stop-Loss-Manager Täglichen Stop-Loss-Manager einschalten EIN
Stop-Loss-Manager Maximale Stop-Loss-Treffer pro Tag 4
Stop-Loss-Manager Tägliche Rücksetzzeit 00:00
Stop-Loss-Manager Zurücksetzen um Ortszeit AUS

Arbeitsablauf testen

Schritt 1: Backtest mit Ihren Brokerdaten

  • Öffnen Sie den Strategy Tester im MetaTrader
  • Wählen Sie den EA, das Symbol und den Zeitrahmen
  • Verwenden Sie wenn möglich "Jeder Tick basiert auf echten Ticks".
  • Überprüfen Sie, ob Spreads und Kommissionen mit Ihrem Broker übereinstimmen

Schritt 2: Vorwärtstest auf Demokonto

  • Verbinden Sie den EA mit demselben Symbol und Zeitrahmen
  • Lassen Sie ihn lange genug laufen, um verschiedene Marktregimes abzudecken
  • Überprüfen Sie die Auftragsausführung und das Verhalten

Schritt 3: Beginnen Sie den Live-Handel mit konservativem Risiko

  • Beginnen Sie mit kleineren Losgrößen
  • Überwachen Sie die Handelsbedingungen des Brokers und die Höhe der Margin

Technische Hinweise

  • Keine Gewinngarantien
  • Keine Kontobeschränkungen

Weitere Produkte dieses Autors
MACD Indicator Pro
Samaneh Safar
Indikatoren
MACD Pro - MACD-Indikator für MetaTrader 5 Beschreibung MACD Pro ist ein Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator für MetaTrader 5. Er folgt der Standard-MACD-Berechnungsmethode und zeigt Trendrichtung und Momentum in einem separaten Indikatorfenster an. Elemente des Indikators MACD-Linie, die auf der Differenz zwischen schnellen und langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitten basiert Signallinie, berechnet als exponentiell gleitender Durchschnitt der MACD-Linie Histogramm,
FREE
Adaptive Channel Scalper Pro
Samaneh Safar
Experten
Adaptive Channel Scalper Pro – MT5 Expert Advisor Adaptive Channel Scalper Pro ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für MT5, entwickelt für Trader, die eine professionelle, stabile und flexibel anpassbare Lösung benötigen. Der EA verwendet einen adaptiven, volatilitätsbasierten Kanalansatz, um hochwertige Handelssignale zu erkennen und sie mit strengen Risikokontrollmechanismen auszuführen. Er wurde für Beständigkeit, Robustheit und eine gleichmäßige langfristige Performance entwick
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension