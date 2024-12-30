PrimeMarket Auto Trader MT5

MetaTrader 5 Expert Advisor für den automatisierten Handel mitDevisenpaaren und Edelmetallen.

Wichtig: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Die Ergebnisse von Backtests/Forwardtests hängen von den Bedingungen des Brokers, den Spreads, Provisionen, Slippage, der Ausführung und der Qualität der historischen Daten ab.

Überblick

PrimeMarket Auto Trader MT5 ist ein automatisiertes Multi-Asset-Handelssystem, das für eine Vielzahl von Symbolen (wichtige FX-Paare und beliebte Metalle) entwickelt wurde. Es generiert Handels-Setups anhand technischer Marktdaten und wendet optionale Sicherheitsprüfungen und Handelsmanagementregeln an.

Kernfunktionen:

Multi-Asset-Unterstützung (Forex + Metalle)

Konfigurierbares Risikomanagement (SL/TP, Trailing, Break-even)

Optionale Filter zur Reduzierung von Handelsbedingungen schlechter Qualität

Automatische Verwaltung von Positionen und schwebenden Aufträgen

Jeweils eine Position pro Symbol (zur Verringerung von Überengagements)

Der EA verwendet eine feste Losgrößenvorgabe.

Empfohlener Ansatz:

Risiko pro Handel: 1% bis 5% des Kontostandes (abhängig von Ihrer Risikotoleranz)

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Der EA respektiert die Volumenbeschränkungen des Brokers und begrenzt die effektive Losgröße bei Bedarf auf das Symbolminimum.

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Der EA ist für Forex-Währungspaare und Edelmetalle konzipiert.

Typische Symbole, die beim Testen verwendet wurden:

Devisenpaare:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

EURCAD

Metalle:

XAUUSD (Gold)

XAGUSD (Silber)

Zeitrahmen: Die meisten Tests wurden aufM5 durchgeführt, aber der EA kann auch auf anderen Zeitrahmen getestet werden, abhängig von den Handelsbedingungen Ihres Brokers.

Die historischen Strategie-Testergebnisse wurden für einen bestimmten Datumsbereich und Datensatz erstellt.

Diese Ergebnisse sind historisch und garantieren nicht die zukünftige Performance.

Tipp: Wenn Sie die Ergebnisse zwischen verschiedenen Brokern vergleichen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Punkte mit Ihrer realen Handelsumgebung übereinstimmen:

Spread-Profil

Kommission

Swap

Ausführungsmodell und Slippage

Symbol-Spezifikationen (Tick-Größe, Kontraktgröße, Stop-Levels)

Merkmale

Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit

Break-even- und Trailing-Stop-Optionen

Funktion zur teilweisen Gewinnsperre

Optionale Filtermodule

Signalschutzmechanismen

Chart-Status-Anzeige

Alarm-Benachrichtigungen

Wie zu verwenden

Nachdem Sie den EA vom MetaTrader Market heruntergeladen haben:

Hängen Sie den EA an einen Chart an (Rechtsklick auf Chart → Expert Advisors → Anhängen) Öffnen Sie die Registerkarte Inputs Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen Klicken Sie aufOK , um mit dem Handel zu beginnen, oder verwenden Sie denStrategy Tester , um zunächst einen Backtest durchzuführen.

Backtested & empfohlene Input-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sindBeispielvorgaben, die auf historischen Tests basieren.

Wichtig!

Marktbenutzer laden nur die .ex5 herunter. Sie sehen keinen Quellcode oder Repository-Dateien.

herunter. Sie sehen keinen Quellcode oder Repository-Dateien. Die folgenden Werte verwenden dieselben Bezeichnungen wie die Registerkarte EA-Eingaben .

. Testen Sie immer wieder mit den Symbolen Ihres Brokers (Kontraktgröße, Tickgröße, Spreads, Kommissionen, Stop/Freeze-Levels können abweichen).

USDJPY - M5 (Voreinstellung)

Testzeitraum: 2024.12.30 → 2025.11.30

Eingabe Gruppe Einstellung Wert Allgemeine Einstellungen Diagramm-Info anzeigen EIN Allgemeine Einstellungen Debug-Modus EIN Allgemeine Einstellungen Bestellung Kommentar (leer) Handelseinstellungen Losgröße 0.2 Handelseinstellungen Ausrutscher (Punkte) 0 Handelseinstellungen Maximaler Spread (Punkte) 0 Handelseinstellungen Position UI anzeigen EIN Strategie-Einstellungen Strategie-Typ Klassisch Strategie-Einstellungen Cross-Lookback-Stunden 24 Strategie-Einstellungen Signalpfeile anzeigen EIN Strategie-Einstellungen Maximale Kerzen für Fractal (Klassisch) 10 Strategie-Einstellungen Max Candles für Breakout (Klassisch) 20 Strategie-Einstellungen Max Candles für Fractal (Einfach) 10 Preis für Ordereingabe Preistyp für Ordereingabe Offen Risiko Management Stop Loss verwenden ON Risikoverwaltung Stop-Loss (Punkte) 250 Risikoverwaltung Trailing Stop verwenden ON Risikoverwaltung Trailing-Stop (Punkte) 180 Risikoverwaltung Break Even verwenden (risikofrei) ON Risikoverwaltung Break Even (Punkte) 150 Risikomanagement Punkte anpassen (Breakeven) 20 Risikoverwaltung Max Candle Wait 0 Ziel-Einstellungen Gewinnmitnahme für BUY ON Ziel-Einstellungen Gewinnmitnahme für SELL AUF Ziel-Einstellungen Gewinnmitnahme (Punkte) 250 Ziel-Einstellungen Nachlaufziel für BUY AUS Ziel-Einstellungen Trailing-Ziel für SELL AUS Ziel-Einstellungen Nachlaufende Zielsetzung Fast MA Periode 14 Ziel-Einstellungen Nachlaufende Zielsetzung Langsamer MA-Zeitraum 50 Ziel-Einstellungen Nachlaufende Ziel-MA-Methode EMA Teilweiser Gewinn Teilgewinnsperre aktivieren AUS Teilweiser Gewinn Feste Lots für Teilschluss verwenden EIN Teilweiser Gewinn Prozentsatz der zu schließenden Position 20% Teilweiser Gewinn Festgelegte Lose zum Schließen (teilweise) 0.2 Teilweiser Gewinn Zweiter Stop Loss (nach Teilgewinn, Punkten) 45 Ausführung von Aufträgen Verwenden Sie Limit Orders anstelle von Market Orders AUS Signalwiederverwendungsschutz Signalwiederverwendungsschutz aktivieren (kerzenbasiert) EIN Schutz vor Signalwiederverwendung Maximale Verwendung pro Signal 1 Schutz vor Signalwiederverwendung Signalwiederverwendung aktivieren MA (kreuzbasiert) EIN Schutz der Signalwiederverwendung Maximale Verwendung pro MA-Signal 1 Tägliche Eröffnungslinie Tägliche Eröffnungslinie anzeigen ON Tägliche Eröffnungslinie Tägliche Eröffnungslinie Farbe Rot Tägliche Eröffnungslinie Tägliche Eröffnungslinie Breite 1 Tägliche Eröffnungslinie Stil der täglichen Eröffnungslinie Punkt



MACD-Einstellungen MACD-Indikator anzeigen EIN MACD-Einstellungen Schneller EMA-Zeitraum 12 MACD-Einstellungen Langsamer EMA-Zeitraum 26 MACD-Einstellungen Signal SMA 9 MACD-Einstellungen Angewandter Preis Offen MACD-Einstellungen MACD-Filter einschalten EIN MACD-Einstellungen Minimaler Histogrammwert 0.02 MACD-Einstellungen Mindestwert der MACD-Linie 0.02 MACD-Einstellungen Mindestwert der Signallinie 0.02 MACD-Divergenz MACD-Divergenz einschalten AUS MACD-Divergenz MACD-Divergenz Rückblick 50 ATR-Filter ATR-Filter einschalten AUS ATR-Filter ATR-Zeitraum 14 ATR-Filter ATR-Rückblick 30 MA200-Filter MA200 Trend-Filter einschalten EIN MA200-Filter MA200 Zeitraum 200 MA200-Filter MA200-Methode EMA MA200-Filter MA200 Linienfarbe Rot MA200-Filter MA200 Linienbreite 2 MA200-Filter MA200 Linienart Vollton MA Kurze Einstellungen MA Kurz Periode 14 MA Short-Einstellungen MA Short Methode EMA MA Short-Einstellungen MA Short Linienfarbe Rot MA Short-Einstellungen MA Short Linienbreite 2 MA Short Einstellungen MA Kurzer Linienstil Vollton MA Lange Einstellungen MA Lang Zeitraum 50 MA Long Einstellungen MA-Long-Methode EMA MA Long-Einstellungen MA Long Linienfarbe Grün MA Long-Einstellungen MA Long Linienbreite 2 MA Lange Einstellungen MA Langer Linienstil Solide Handelszeitplan Aktivieren Sie den zeitbasierten Handelsfilter EIN Handelszeitplan Startzeit des Handels 01:00 Handelszeitplan Ende der Handelszeit 22:00 Zeitplan für den Handel Bevorzugte Ortszeit ON Handelszeitplan Handel an Wochenenden zulassen ON Kalender-Filter Kalenderbasierten Handelsfilter einschalten AUS Kalender-Filter Währung von Interesse USD Kalender-Filter Währungsauswahl für Paare Beide Kalender-Filter Ereignisse mit geringem Einfluss einbeziehen AUS Kalender-Filter Ereignisse mit mittlerer Auswirkung einbeziehen AUS Kalender-Filter Ereignisse mit hoher Auswirkung einbeziehen EIN Kalender-Filter Zu blockierende Minuten vor dem Ereignis 30 Kalender-Filter Zu blockierende Minuten nach dem Ereignis 30 Kalender-Filter Strategie zum Zusammenführen Innerhalb der Schwelle Kalender-Filter Cluster-Schwelle (Minuten) 30 Kalender-Filter Kalenderaktualisierung (Minuten) 10 Kalender-Filter Wenn Kalender fehlschlägt, Handel zulassen ON Kalender-Filter Ausstehende Orders bei Blackout-Start löschen EIN Stop-Loss-Manager Täglichen Stop-Loss-Manager einschalten EIN Stop-Loss-Manager Maximale Stop-Loss-Treffer pro Tag 4 Stop-Loss-Manager Tägliche Rücksetzzeit 00:00 Stop-Loss-Manager Zurücksetzen um Ortszeit AUS

Arbeitsablauf testen

Schritt 1: Backtest mit Ihren Brokerdaten

Öffnen Sie den Strategy Tester im MetaTrader

Wählen Sie den EA, das Symbol und den Zeitrahmen

Verwenden Sie wenn möglich "Jeder Tick basiert auf echten Ticks".

Überprüfen Sie, ob Spreads und Kommissionen mit Ihrem Broker übereinstimmen

Schritt 2: Vorwärtstest auf Demokonto

Verbinden Sie den EA mit demselben Symbol und Zeitrahmen

Lassen Sie ihn lange genug laufen, um verschiedene Marktregimes abzudecken

Überprüfen Sie die Auftragsausführung und das Verhalten

Schritt 3: Beginnen Sie den Live-Handel mit konservativem Risiko

Beginnen Sie mit kleineren Losgrößen

Überwachen Sie die Handelsbedingungen des Brokers und die Höhe der Margin

Technische Hinweise