PrimeMarket Auto Trader MT5
- Experten
- Samaneh Safar
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MetaTrader 5 Expert Advisor für den automatisierten Handel mitDevisenpaaren und Edelmetallen.
Wichtig: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Die Ergebnisse von Backtests/Forwardtests hängen von den Bedingungen des Brokers, den Spreads, Provisionen, Slippage, der Ausführung und der Qualität der historischen Daten ab.
PrimeMarket Auto Trader MT5 ist ein automatisiertes Multi-Asset-Handelssystem, das für eine Vielzahl von Symbolen (wichtige FX-Paare und beliebte Metalle) entwickelt wurde. Es generiert Handels-Setups anhand technischer Marktdaten und wendet optionale Sicherheitsprüfungen und Handelsmanagementregeln an.
Kernfunktionen:
- Multi-Asset-Unterstützung (Forex + Metalle)
- Konfigurierbares Risikomanagement (SL/TP, Trailing, Break-even)
- Optionale Filter zur Reduzierung von Handelsbedingungen schlechter Qualität
- Automatische Verwaltung von Positionen und schwebenden Aufträgen
- Jeweils eine Position pro Symbol (zur Verringerung von Überengagements)
Der EA verwendet eine feste Losgrößenvorgabe.
Empfohlener Ansatz:
- Risiko pro Handel: 1% bis 5% des Kontostandes (abhängig von Ihrer Risikotoleranz)
- Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
Der EA respektiert die Volumenbeschränkungen des Brokers und begrenzt die effektive Losgröße bei Bedarf auf das Symbolminimum.
Der EA ist für Forex-Währungspaare und Edelmetalle konzipiert.
Typische Symbole, die beim Testen verwendet wurden:
Devisenpaare:
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- EURCAD
Metalle:
- XAUUSD (Gold)
- XAGUSD (Silber)
Zeitrahmen: Die meisten Tests wurden aufM5 durchgeführt, aber der EA kann auch auf anderen Zeitrahmen getestet werden, abhängig von den Handelsbedingungen Ihres Brokers.
Die historischen Strategie-Testergebnisse wurden für einen bestimmten Datumsbereich und Datensatz erstellt.
Diese Ergebnisse sind historisch und garantieren nicht die zukünftige Performance.
Tipp: Wenn Sie die Ergebnisse zwischen verschiedenen Brokern vergleichen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Punkte mit Ihrer realen Handelsumgebung übereinstimmen:
- Spread-Profil
- Kommission
- Swap
- Ausführungsmodell und Slippage
- Symbol-Spezifikationen (Tick-Größe, Kontraktgröße, Stop-Levels)
- Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit
- Break-even- und Trailing-Stop-Optionen
- Funktion zur teilweisen Gewinnsperre
- Optionale Filtermodule
- Signalschutzmechanismen
- Chart-Status-Anzeige
- Alarm-Benachrichtigungen
Nachdem Sie den EA vom MetaTrader Market heruntergeladen haben:
- Hängen Sie den EA an einen Chart an (Rechtsklick auf Chart → Expert Advisors → Anhängen)
- Öffnen Sie die Registerkarte Inputs
- Konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Einstellungen
- Klicken Sie aufOK, um mit dem Handel zu beginnen, oder verwenden Sie denStrategy Tester, um zunächst einen Backtest durchzuführen.
Die folgenden Einstellungen sindBeispielvorgaben, die auf historischen Tests basieren.
Wichtig!
- Marktbenutzer ladennur die .ex5 herunter. Sie sehen keinen Quellcode oder Repository-Dateien.
- Die folgenden Werte verwenden dieselben Bezeichnungen wie die Registerkarte EA-Eingaben.
- Testen Sie immer wieder mit den Symbolen Ihres Brokers (Kontraktgröße, Tickgröße, Spreads, Kommissionen, Stop/Freeze-Levels können abweichen).
Testzeitraum: 2024.12.30 → 2025.11.30
|Eingabe Gruppe
|Einstellung
|Wert
|Allgemeine Einstellungen
|Diagramm-Info anzeigen
|EIN
|Allgemeine Einstellungen
|Debug-Modus
|EIN
|Allgemeine Einstellungen
|Bestellung Kommentar
|(leer)
|Handelseinstellungen
|Losgröße
|0.2
|Handelseinstellungen
|Ausrutscher (Punkte)
|0
|Handelseinstellungen
|Maximaler Spread (Punkte)
|0
|Handelseinstellungen
|Position UI anzeigen
|EIN
|Strategie-Einstellungen
|Strategie-Typ
|Klassisch
|Strategie-Einstellungen
|Cross-Lookback-Stunden
|24
|Strategie-Einstellungen
|Signalpfeile anzeigen
|EIN
|Strategie-Einstellungen
|Maximale Kerzen für Fractal (Klassisch)
|10
|Strategie-Einstellungen
|Max Candles für Breakout (Klassisch)
|20
|Strategie-Einstellungen
|Max Candles für Fractal (Einfach)
|10
|Preis für Ordereingabe
|Preistyp für Ordereingabe
|Offen
|Risiko Management
|Stop Loss verwenden
|ON
|Risikoverwaltung
|Stop-Loss (Punkte)
|250
|Risikoverwaltung
|Trailing Stop verwenden
|ON
|Risikoverwaltung
|Trailing-Stop (Punkte)
|180
|Risikoverwaltung
|Break Even verwenden (risikofrei)
|ON
|Risikoverwaltung
|Break Even (Punkte)
|150
|Risikomanagement
|Punkte anpassen (Breakeven)
|20
|Risikoverwaltung
|Max Candle Wait
|0
|Ziel-Einstellungen
|Gewinnmitnahme für BUY
|ON
|Ziel-Einstellungen
|Gewinnmitnahme für SELL
|AUF
|Ziel-Einstellungen
|Gewinnmitnahme (Punkte)
|250
|Ziel-Einstellungen
|Nachlaufziel für BUY
|AUS
|Ziel-Einstellungen
|Trailing-Ziel für SELL
|AUS
|Ziel-Einstellungen
|Nachlaufende Zielsetzung Fast MA Periode
|14
|Ziel-Einstellungen
|Nachlaufende Zielsetzung Langsamer MA-Zeitraum
|50
|Ziel-Einstellungen
|Nachlaufende Ziel-MA-Methode
|EMA
|Teilweiser Gewinn
|Teilgewinnsperre aktivieren
|AUS
|Teilweiser Gewinn
|Feste Lots für Teilschluss verwenden
|EIN
|Teilweiser Gewinn
|Prozentsatz der zu schließenden Position
|20%
|Teilweiser Gewinn
|Festgelegte Lose zum Schließen (teilweise)
|0.2
|Teilweiser Gewinn
|Zweiter Stop Loss (nach Teilgewinn, Punkten)
|45
|Ausführung von Aufträgen
|Verwenden Sie Limit Orders anstelle von Market Orders
|AUS
|Signalwiederverwendungsschutz
|Signalwiederverwendungsschutz aktivieren (kerzenbasiert)
|EIN
|Schutz vor Signalwiederverwendung
|Maximale Verwendung pro Signal
|1
|Schutz vor Signalwiederverwendung
|Signalwiederverwendung aktivieren MA (kreuzbasiert)
|EIN
|Schutz der Signalwiederverwendung
|Maximale Verwendung pro MA-Signal
|1
|Tägliche Eröffnungslinie
|Tägliche Eröffnungslinie anzeigen
|ON
|Tägliche Eröffnungslinie
|Tägliche Eröffnungslinie Farbe
|Rot
|Tägliche Eröffnungslinie
|Tägliche Eröffnungslinie Breite
|1
|Tägliche Eröffnungslinie
|Stil der täglichen Eröffnungslinie
|Punkt
|MACD-Einstellungen
|MACD-Indikator anzeigen
|EIN
|MACD-Einstellungen
|Schneller EMA-Zeitraum
|12
|MACD-Einstellungen
|Langsamer EMA-Zeitraum
|26
|MACD-Einstellungen
|Signal SMA
|9
|MACD-Einstellungen
|Angewandter Preis
|Offen
|MACD-Einstellungen
|MACD-Filter einschalten
|EIN
|MACD-Einstellungen
|Minimaler Histogrammwert
|0.02
|MACD-Einstellungen
|Mindestwert der MACD-Linie
|0.02
|MACD-Einstellungen
|Mindestwert der Signallinie
|0.02
|MACD-Divergenz
|MACD-Divergenz einschalten
|AUS
|MACD-Divergenz
|MACD-Divergenz Rückblick
|50
|ATR-Filter
|ATR-Filter einschalten
|AUS
|ATR-Filter
|ATR-Zeitraum
|14
|ATR-Filter
|ATR-Rückblick
|30
|MA200-Filter
|MA200 Trend-Filter einschalten
|EIN
|MA200-Filter
|MA200 Zeitraum
|200
|MA200-Filter
|MA200-Methode
|EMA
|MA200-Filter
|MA200 Linienfarbe
|Rot
|MA200-Filter
|MA200 Linienbreite
|2
|MA200-Filter
|MA200 Linienart
|Vollton
|MA Kurze Einstellungen
|MA Kurz Periode
|14
|MA Short-Einstellungen
|MA Short Methode
|EMA
|MA Short-Einstellungen
|MA Short Linienfarbe
|Rot
|MA Short-Einstellungen
|MA Short Linienbreite
|2
|MA Short Einstellungen
|MA Kurzer Linienstil
|Vollton
|MA Lange Einstellungen
|MA Lang Zeitraum
|50
|MA Long Einstellungen
|MA-Long-Methode
|EMA
|MA Long-Einstellungen
|MA Long Linienfarbe
|Grün
|MA Long-Einstellungen
|MA Long Linienbreite
|2
|MA Lange Einstellungen
|MA Langer Linienstil
|Solide
|Handelszeitplan
|Aktivieren Sie den zeitbasierten Handelsfilter
|EIN
|Handelszeitplan
|Startzeit des Handels
|01:00
|Handelszeitplan
|Ende der Handelszeit
|22:00
|Zeitplan für den Handel
|Bevorzugte Ortszeit
|ON
|Handelszeitplan
|Handel an Wochenenden zulassen
|ON
|Kalender-Filter
|Kalenderbasierten Handelsfilter einschalten
|AUS
|Kalender-Filter
|Währung von Interesse
|USD
|Kalender-Filter
|Währungsauswahl für Paare
|Beide
|Kalender-Filter
|Ereignisse mit geringem Einfluss einbeziehen
|AUS
|Kalender-Filter
|Ereignisse mit mittlerer Auswirkung einbeziehen
|AUS
|Kalender-Filter
|Ereignisse mit hoher Auswirkung einbeziehen
|EIN
|Kalender-Filter
|Zu blockierende Minuten vor dem Ereignis
|30
|Kalender-Filter
|Zu blockierende Minuten nach dem Ereignis
|30
|Kalender-Filter
|Strategie zum Zusammenführen
|Innerhalb der Schwelle
|Kalender-Filter
|Cluster-Schwelle (Minuten)
|30
|Kalender-Filter
|Kalenderaktualisierung (Minuten)
|10
|Kalender-Filter
|Wenn Kalender fehlschlägt, Handel zulassen
|ON
|Kalender-Filter
|Ausstehende Orders bei Blackout-Start löschen
|EIN
|Stop-Loss-Manager
|Täglichen Stop-Loss-Manager einschalten
|EIN
|Stop-Loss-Manager
|Maximale Stop-Loss-Treffer pro Tag
|4
|Stop-Loss-Manager
|Tägliche Rücksetzzeit
|00:00
|Stop-Loss-Manager
|Zurücksetzen um Ortszeit
|AUS
Schritt 1: Backtest mit Ihren Brokerdaten
- Öffnen Sie den Strategy Tester im MetaTrader
- Wählen Sie den EA, das Symbol und den Zeitrahmen
- Verwenden Sie wenn möglich "Jeder Tick basiert auf echten Ticks".
- Überprüfen Sie, ob Spreads und Kommissionen mit Ihrem Broker übereinstimmen
Schritt 2: Vorwärtstest auf Demokonto
- Verbinden Sie den EA mit demselben Symbol und Zeitrahmen
- Lassen Sie ihn lange genug laufen, um verschiedene Marktregimes abzudecken
- Überprüfen Sie die Auftragsausführung und das Verhalten
Schritt 3: Beginnen Sie den Live-Handel mit konservativem Risiko
- Beginnen Sie mit kleineren Losgrößen
- Überwachen Sie die Handelsbedingungen des Brokers und die Höhe der Margin
- Keine Gewinngarantien
- Keine Kontobeschränkungen