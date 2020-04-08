Volatility Exhaustion
- Indicadores
- Askar Koibagarov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Descrição para Usuários
O Volatility Exhaustion é um indicador único que utiliza uma tecnologia especial de análise de volatilidade. Ele identifica momentos críticos no mercado quando a atividade atual atinge níveis extremos em relação aos dados históricos.
Características Principais:
Interpretação Simples: O indicador utiliza um sistema de sinal binário
Versatilidade: Funciona em qualquer período de tempo e instrumento
Eficácia: Especialmente útil em mercados de lateralização e de tendência
Clareza Visual: Separação clara de sinais por cores
Exibição Visual:
🔵 Barras de histograma azuis (altura 10): Sinal de maior atividade de mercado - momento favorável para entrada
🔴 Barras de histograma vermelhas (altura 10): Período de baixa atividade - recomenda-se abster-se de negociar
Sem barras: Dados insuficientes para análise
Especificações Técnicas
Parâmetros de Entrada:
-
Período (padrão: 14): Comprimento do período histórico analisado (padrão de 14 barras para análise)
-
Fator (padrão: 1.5): Coeficiente de sensibilidade do sinal (1.5 nível de limiar de sensibilidade)
Buffers do Indicador:
-
Buffer 0 (azul): Contém o valor 10 na presença de sinal, 0 na ausência
-
Buffer 1 (vermelho): Contém o valor 10 na ausência de sinal, 0 na presença
-
Buffers 2 e 3: Buffers de cálculo interno (não utilizados para negociação)
Conexão ao Assessor Especializado
// Declaração de variáveis globais int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // Na função OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de inicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Reiniciar todos os erros GetLastError() ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Período 1.5 // Fator ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Erro ao carregar o indicador Volatility Exhaustion: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }