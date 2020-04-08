Volatility Exhaustion

Indicador Volatility Exhaustion

Descrição para Usuários

O Volatility Exhaustion é um indicador único que utiliza uma tecnologia especial de análise de volatilidade. Ele identifica momentos críticos no mercado quando a atividade atual atinge níveis extremos em relação aos dados históricos.

Características Principais:

Interpretação Simples: O indicador utiliza um sistema de sinal binário
Versatilidade: Funciona em qualquer período de tempo e instrumento
Eficácia: Especialmente útil em mercados de lateralização e de tendência
Clareza Visual: Separação clara de sinais por cores

Exibição Visual:

🔵 Barras de histograma azuis (altura 10): Sinal de maior atividade de mercado - momento favorável para entrada
🔴 Barras de histograma vermelhas (altura 10): Período de baixa atividade - recomenda-se abster-se de negociar
Sem barras: Dados insuficientes para análise

Especificações Técnicas

Parâmetros de Entrada:

  • Período (padrão: 14): Comprimento do período histórico analisado (padrão de 14 barras para análise)

  • Fator (padrão: 1.5): Coeficiente de sensibilidade do sinal (1.5 nível de limiar de sensibilidade)

Buffers do Indicador:

  1. Buffer 0 (azul): Contém o valor 10 na presença de sinal, 0 na ausência

  2. Buffer 1 (vermelho): Contém o valor 10 na ausência de sinal, 0 na presença

  3. Buffers 2 e 3: Buffers de cálculo interno (não utilizados para negociação)

Conexão ao Assessor Especializado

// Declaração de variáveis globais
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// Na função OnInit()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função de inicialização do Expert                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // Reiniciar todos os erros GetLastError()
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Período
        1.5    // Fator
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Erro ao carregar o indicador Volatility Exhaustion: ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


