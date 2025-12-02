Volatility Exhaustion
- Göstergeler
- Askar Koibagarov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Kullanıcılar İçin Açıklama
Volatility Exhaustion, özel bir volatilite analiz teknolojisi kullanan benzersiz bir göstergedir. Mevcut aktivitenin tarihsel verilere kıyasla aşırı seviyelere ulaştığı piyasadaki kritik anları belirler.
Temel Özellikler:
Basit Yorumlama: Gösterge ikili sinyal sistemi kullanır
Çok Yönlülük: Tüm zaman dilimlerinde ve araçlarda çalışır
Etkililik: Yatay ve trend piyasalarda özellikle kullanışlıdır
Görsel Netlik: Net renk ayrımı ile sinyaller
Görsel Gösterim:
🔵 Mavi histogram çubukları (yükseklik 10): Artan piyasa aktivitesi sinyali - giriş için uygun an
🔴 Kırmızı histogram çubukları (yükseklik 10): Düşük aktivite dönemi - işlem yapmaktan kaçınılması önerilir
Çubuk yok: Analiz için yetersiz veri
Teknik Özellikler
Giriş Parametreleri:
-
Period (varsayılan: 14): Analiz edilen tarihsel dönemin uzunluğu (varsayılan analiz için 14 çubuk)
-
Factor (varsayılan: 1.5): Sinyal duyarlılık katsayısı (1.5 eşik duyarlılık seviyesi)
Gösterge Tamponları:
-
Tampon 0 (mavi): Sinyal varlığında 10 değerini, yokluğunda 0 değerini içerir
-
Tampon 1 (kırmızı): Sinyal yokluğunda 10 değerini, varlığında 0 değerini içerir
-
Tampon 2 ve 3: Dahili hesaplama tamponları (işlem için kullanılmaz)
Uzman Danışmana Bağlantı
// Global değişken bildirimi int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // OnInit() fonksiyonunda //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlatma fonksiyonu | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Tüm GetLastError() hatalarını sıfırla ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 1.5 // Factor ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Volatility Exhaustion göstergesi yükleme hatası: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }