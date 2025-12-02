Volatility Exhaustion

Volatility Exhaustion Göstergesi

Kullanıcılar İçin Açıklama

Volatility Exhaustion, özel bir volatilite analiz teknolojisi kullanan benzersiz bir göstergedir. Mevcut aktivitenin tarihsel verilere kıyasla aşırı seviyelere ulaştığı piyasadaki kritik anları belirler.

Temel Özellikler:

Basit Yorumlama: Gösterge ikili sinyal sistemi kullanır
Çok Yönlülük: Tüm zaman dilimlerinde ve araçlarda çalışır
Etkililik: Yatay ve trend piyasalarda özellikle kullanışlıdır
Görsel Netlik: Net renk ayrımı ile sinyaller

Görsel Gösterim:

🔵 Mavi histogram çubukları (yükseklik 10): Artan piyasa aktivitesi sinyali - giriş için uygun an
🔴 Kırmızı histogram çubukları (yükseklik 10): Düşük aktivite dönemi - işlem yapmaktan kaçınılması önerilir
Çubuk yok: Analiz için yetersiz veri

Teknik Özellikler

Giriş Parametreleri:

  • Period (varsayılan: 14): Analiz edilen tarihsel dönemin uzunluğu (varsayılan analiz için 14 çubuk)

  • Factor (varsayılan: 1.5): Sinyal duyarlılık katsayısı (1.5 eşik duyarlılık seviyesi)

Gösterge Tamponları:

  1. Tampon 0 (mavi): Sinyal varlığında 10 değerini, yokluğunda 0 değerini içerir

  2. Tampon 1 (kırmızı): Sinyal yokluğunda 10 değerini, varlığında 0 değerini içerir

  3. Tampon 2 ve 3: Dahili hesaplama tamponları (işlem için kullanılmaz)

Uzman Danışmana Bağlantı

// Global değişken bildirimi
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// OnInit() fonksiyonunda
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman başlatma fonksiyonu                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // Tüm GetLastError() hatalarını sıfırla
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period
        1.5    // Factor
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Volatility Exhaustion göstergesi yükleme hatası: ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


