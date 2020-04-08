Volatility Exhaustion
- Индикаторы
- Askar Koibagarov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Индикатор Volatility Exhaustion
Описание для пользователей
Volatility Exhaustion - это уникальный индикатор, использующий особую технологию анализа волатильности. Он определяет критические моменты на рынке, когда текущая активность достигает экстремальных уровней относительно исторических данных.
Ключевые особенности:
- Простота интерпретации: Индикатор использует бинарную систему сигналов
- Универсальность: Работает на любых таймфреймах и инструментах
- Эффективность: Особенно полезен на флэтовых и трендовых рынках
- Визуальная наглядность: Четкое цветовое разделение сигналов
Визуальное отображение:
- 🔵 Синие столбики гистограммы (высота 10): Сигнал о повышенной рыночной активности - благоприятный момент для входа
- 🔴 Красные столбики гистограммы (высота 10): Период низкой активности - рекомендуется воздержаться от торговли
- Отсутствие столбиков: Недостаточно данных для анализа
Технические характеристики
Входные параметры:
- Period (по умолчанию: 14): Длина анализируемого исторического периода (по умолчанию 14 баров для анализа)
- Factor (по умолчанию: 1.5): Коэффициент чувствительности сигнала (1.4 уровень порога чувствительности)
Буферы индикатора:
- Буфер 0 (синий): Содержит значение 10 при наличии сигнала, 0 при отсутствии
- Буфер 1 (красный): Содержит значение 10 при отсутствии сигнала, 0 при наличии (Сигнала нет - красная гистограмма)
- Буфер 2 и 3: Внутренние расчетные буферы (не используются для торговли)
Подключение к советнику
// Объявление глобальных переменных int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // В функции OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Reset all GetLastError() errors ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 1.5 // Factor ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Ошибка загрузки индикатора Volatility Exhaustion: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }