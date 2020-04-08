Volatility Exhaustion

Индикатор Volatility Exhaustion

Описание для пользователей

Volatility Exhaustion - это уникальный индикатор, использующий особую технологию анализа волатильности. Он определяет критические моменты на рынке, когда текущая активность достигает экстремальных уровней относительно исторических данных.

Ключевые особенности:

  • Простота интерпретации: Индикатор использует бинарную систему сигналов
  • Универсальность: Работает на любых таймфреймах и инструментах
  • Эффективность: Особенно полезен на флэтовых и трендовых рынках
  • Визуальная наглядность: Четкое цветовое разделение сигналов

Визуальное отображение:

  • 🔵 Синие столбики гистограммы (высота 10): Сигнал о повышенной рыночной активности - благоприятный момент для входа
  • 🔴 Красные столбики гистограммы (высота 10): Период низкой активности - рекомендуется воздержаться от торговли
  • Отсутствие столбиков: Недостаточно данных для анализа

Технические характеристики

Входные параметры:

  • Period (по умолчанию: 14): Длина анализируемого исторического периода (по умолчанию 14 баров для анализа)
  • Factor (по умолчанию: 1.5): Коэффициент чувствительности сигнала (1.4 уровень порога чувствительности)

Буферы индикатора:

  1. Буфер 0 (синий): Содержит значение 10 при наличии сигнала, 0 при отсутствии
  2. Буфер 1 (красный): Содержит значение 10 при отсутствии сигнала, 0 при наличии (Сигнала нет - красная гистограмма)
  3. Буфер 2 и 3: Внутренние расчетные буферы (не используются для торговли)

Подключение к советнику 

// Объявление глобальных переменных
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// В функции OnInit()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // Reset all GetLastError() errors
    ResetLastError(); 

handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
    14,    // Period
    1.5    // Factor
);

if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
{
    Print("Ошибка загрузки индикатора Volatility Exhaustion: ", GetLastError());
    return INIT_FAILED;
}

ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

return(INIT_SUCCEEDED);
}

