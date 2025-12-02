Volatility Exhaustion

Volatility Exhaustion 지표

사용자 설명

Volatility Exhaustion는 특별한 변동성 분석 기술을 사용하는 독특한 지표입니다. 현재 활동이 역사적 데이터에 비해 극단적인 수준에 도달하는 시장의 중요한 순간을 식별합니다.

주요 특징:

해석의 용이성: 지표는 이진 신호 시스템을 사용합니다.
다용도성: 모든 시간대와 상품에서 작동합니다.
효과성: 횡보 및 추세 시장에서 특히 유용합니다.
시각적 명확성: 명확한 색상 구분 신호

시각적 표시:

🔵 파란색 히스토그램 막대 (높이 10): 시장 활동 증가 신호 - 진입 유리한 순간
🔴 빨간색 히스토그램 막대 (높이 10): 낮은 활동 기간 - 거래 자제 권장
막대 없음: 분석 데이터 부족

기술 사양

입력 매개변수:

  • 기간 (기본값: 14): 분석된 역사적 기간의 길이 (기본 분석 14개 봉)

  • 계수 (기본값: 1.5): 신호 감도 계수 (1.5 임계값 감도 수준)

지표 버퍼:

  1. 버퍼 0 (파란색): 신호가 있을 때 값 10, 없을 때 0 포함

  2. 버퍼 1 (빨간색): 신호가 없을 때 값 10, 있을 때 0 포함

  3. 버퍼 2 및 3: 내부 계산 버퍼 (거래에 사용되지 않음)

Expert Advisor 연결

// 전역 변수 선언
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// OnInit() 함수 내
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 함수                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // GetLastError() 모든 오류 재설정
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period 기간
        1.5    // Factor 계수
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Volatility Exhaustion 지표 로딩 오류: ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


