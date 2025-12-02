Volatility Exhaustion
- 지표
- Askar Koibagarov
- 버전: 1.0
Volatility Exhaustion 지표
해석의 용이성: 지표는 이진 신호 시스템을 사용합니다.
🔵 파란색 히스토그램 막대 (높이 10): 시장 활동 증가 신호 - 진입 유리한 순간
사용자 설명
Volatility Exhaustion는 특별한 변동성 분석 기술을 사용하는 독특한 지표입니다. 현재 활동이 역사적 데이터에 비해 극단적인 수준에 도달하는 시장의 중요한 순간을 식별합니다.
주요 특징:
다용도성: 모든 시간대와 상품에서 작동합니다.
효과성: 횡보 및 추세 시장에서 특히 유용합니다.
시각적 명확성: 명확한 색상 구분 신호
시각적 표시:
🔴 빨간색 히스토그램 막대 (높이 10): 낮은 활동 기간 - 거래 자제 권장
막대 없음: 분석 데이터 부족
기술 사양
입력 매개변수:
-
기간 (기본값: 14): 분석된 역사적 기간의 길이 (기본 분석 14개 봉)
-
계수 (기본값: 1.5): 신호 감도 계수 (1.5 임계값 감도 수준)
지표 버퍼:
-
버퍼 0 (파란색): 신호가 있을 때 값 10, 없을 때 0 포함
-
버퍼 1 (빨간색): 신호가 없을 때 값 10, 있을 때 0 포함
-
버퍼 2 및 3: 내부 계산 버퍼 (거래에 사용되지 않음)
Expert Advisor 연결
// 전역 변수 선언 int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // OnInit() 함수 내 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert 초기화 함수 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // GetLastError() 모든 오류 재설정 ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 기간 1.5 // Factor 계수 ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Volatility Exhaustion 지표 로딩 오류: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }