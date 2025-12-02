Volatility Exhaustion 지표

사용자 설명

Volatility Exhaustion는 특별한 변동성 분석 기술을 사용하는 독특한 지표입니다. 현재 활동이 역사적 데이터에 비해 극단적인 수준에 도달하는 시장의 중요한 순간을 식별합니다.

주요 특징:

해석의 용이성: 지표는 이진 신호 시스템을 사용합니다.

다용도성: 모든 시간대와 상품에서 작동합니다.

효과성: 횡보 및 추세 시장에서 특히 유용합니다.

시각적 명확성: 명확한 색상 구분 신호

시각적 표시:

🔵 파란색 히스토그램 막대 (높이 10): 시장 활동 증가 신호 - 진입 유리한 순간

🔴 빨간색 히스토그램 막대 (높이 10): 낮은 활동 기간 - 거래 자제 권장

막대 없음: 분석 데이터 부족

기술 사양

입력 매개변수:

기간 (기본값: 14) : 분석된 역사적 기간의 길이 (기본 분석 14개 봉)

계수 (기본값: 1.5): 신호 감도 계수 (1.5 임계값 감도 수준)

지표 버퍼:

버퍼 0 (파란색): 신호가 있을 때 값 10, 없을 때 0 포함 버퍼 1 (빨간색): 신호가 없을 때 값 10, 있을 때 0 포함 버퍼 2 및 3: 내부 계산 버퍼 (거래에 사용되지 않음)

Expert Advisor 연결