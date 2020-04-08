Volatility Exhaustion

Indicador Volatility Exhaustion

Descripción para usuarios

Volatility Exhaustion es un indicador único que utiliza una tecnología especial de análisis de volatilidad. Identifica momentos críticos en el mercado cuando la actividad actual alcanza niveles extremos en relación con los datos históricos.

Características clave:

Interpretación sencilla: El indicador utiliza un sistema de señal binaria
Versatilidad: Funciona en cualquier período de tiempo e instrumento
Efectividad: Especialmente útil en mercados planos y con tendencia
Claridad visual: Diferenciación clara de señales por colores

Visualización:

🔵 Barras de histograma azules (altura 10): Señal de mayor actividad en el mercado - momento favorable para ingresar
🔴 Barras de histograma rojas (altura 10): Período de baja actividad - se recomienda abstenerse de operar
Sin barras: Datos insuficientes para el análisis

Especificaciones técnicas

Parámetros de entrada:

  • Period (por defecto: 14): Longitud del período histórico analizado (por defecto 14 barras para el análisis)

  • Factor (por defecto: 1.5): Coeficiente de sensibilidad de la señal (1.5 nivel de umbral de sensibilidad)

Buffers del indicador:

  1. Buffer 0 (azul): Contiene el valor 10 cuando hay señal, 0 cuando no hay señal

  2. Buffer 1 (rojo): Contiene el valor 10 cuando no hay señal, 0 cuando hay señal

  3. Buffers 2 y 3: Buffers de cálculo interno (no se utilizan para operar)

Conexión al Asesor Experto

// Declaración de variables globales
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// En la función OnInit()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // Reiniciar todos los errores de GetLastError()
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period
        1.5    // Factor
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Error al cargar el indicador Volatility Exhaustion: ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


Productos recomendados
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indicadores
Indicador de Rendimiento Relativo de Forex Este indicador calcula la fuerza relativa de las principales divisas frente al dólar estadounidense. La idea básica de este indicador es "comprar divisas fuertes y vender divisas débiles". Este indicador le permite identificar rápidamente el mejor par de divisas para operar de acuerdo con su estilo de negociación (Intradía, Scalping, Swing o Largo Plazo).
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de la tendencia del avión deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Indicadores
ESPAÑOL – Monthly Levels Pro v1.0 El Indicador Definitivo de Niveles Mensuales del Mercado Domina las zonas clave del mercado de un vistazo. Monthly Levels Pro te ayuda a analizar tendencias a largo plazo y localizar niveles de soporte y resistencia mostrando automáticamente High, Low, Open y Close de la vela mensual. Ventajas: Análisis instantáneo Trading más inteligente Claridad visual Flexible Simple y eficaz Compatibilidad: MT5, todos los timeframes
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Engulfing Candles With MA
Hisham Ahmed
Indicadores
Este es un indicador de opción binaria. Calcula velas envolventes con una confirmación de señal de media móvil. Las flechas verde de compra y roja de venta se muestran en el gráfico. Se ha probado en un gráfico de 3 y 5 minutos con múltiples pares (EUR/USD, EUR/JPY, USD/JPY...etc.). Funcionará también en el mercado OTC de Pocketoption, como en EUR/JPY OTC y EUR/USD OTC. Para principiantes, Si está utilizando martingala, las configuraciones recomendadas son, Inversión inicial: $1.00 Multiplica
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicadores
Este indicador busca patrones de velas. Su principio de funcionamiento se basa en Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures de Gregory L. Morris. Si se detecta un patrón, el indicador muestra un mensaje al cierre de una barra. Si opera con el terminal MetaTrader 4, puede descargar el análogo completo del indicador "Candle Pattern Finder for MT4 ". Reconoce los siguientes patrones: Alcista/bajista (posibles configuraciones entre paréntesis) : Martillo / E
Golden Boom and Crash Spike Detector MT5
Edmore Masina
1 (1)
Indicadores
¿Está preparado para dominar el volátil mundo del trading con índices sintéticos? El indicador Golden Boom and Crash Spike es el revolucionario indicador MT5 diseñado exclusivamente para operadores de alto riesgo que buscan picos explosivos en Boom 300 y Crash 300 . Optimizado para el marco temporal M1 (un minuto) , esta herramienta avanzada aprovecha la detección de picos impulsada por IA patentada y el análisis preciso de la acción del precio para generar flechas de compra/venta sin repintado
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador ADX de dirección de tendencia Trend Direction ADX es parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona bajo ciertas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante ser capaz de caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Direction ADX es un indicador que se utiliza para caracterizar la dirección de la ten
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Asesores Expertos
Easy Gold es la última incorporación a la familia BotGPT. Es sorprendente y muy potente. Es ideal para principiantes debido a su simplicidad. No hay absolutamente nada que hacer, es 100% automatizado, simplemente indique el porcentaje de riesgo que desea tomar por operación y el EA está listo. Sea cual sea su capital, el EA se encarga de todo. Optimizado en (XAUUSD). Libere toda la potencia con la versión profesional (AGI Gold) y su conexión a la red neuronal, disponible en mi tienda. Mis otros
FREE
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicadores
¿Busca niveles fiables en un gráfico de precios? ¿Cansado ya de buscar indicadores similares? ¿Los niveles no funcionan como deberían? Entonces este es el indicador para usted. Volume Prices Universal es un indicador fiable de volúmenes horizontales. ¿Qué muestra? En primer lugar, la idea principal del indicador es mostrar en qué marca de precio ha estado el precio durante más tiempo. Así, se forma la visualización de los volúmenes de precios en el gráfico de precios. Con la ayuda de los cuale
OrderFlowPro
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
OrderFlow Pro - Detector de Flujo de Órdenes Institucional Análisis profesional del flujo de órdenes para MT5 OrderFlow Pro es un indicador técnico avanzado diseñado para detectar y analizar el flujo de órdenes institucionales en tiempo real. El indicador proporciona a los operadores una visión completa de la dinámica del mercado mediante la identificación de la presión de compra y venta, los desequilibrios de volumen, las zonas de absorción, los operadores atrapados y las divergencias delta. CA
SolarTrade Suite Theia Market Indicator
Adam Gerasimov
Indicadores
Inteligencia artificial y redes neuronales entrenables. SolarTrade Suite: Indicador Financiero - Theia Market Indicator. Este indicador utiliza algoritmos innovadores y avanzados para calcular sus valores. Su asistente en el mundo de los mercados financieros. SolarTrade Suite: Theia Market Indicator predice el precio de un instrumento financiero con varios valores de anticipación y muestra sus lecturas como comentario en la ventana del terminal. Consulte nuestros otros productos de la serie
Channel Creator
Ross Adam Langlands Nelson
Indicadores
El indicador de canal automático crea una línea superior y una línea inferior que encierran un canal dentro del cual ha estado cotizando el símbolo. El canal se crea encontrando puntos altos para la línea superior y puntos bajos para la línea inferior, estos puntos se muestran con flechas. A continuación, se traza una línea de mejor ajuste a través de estos puntos y se extiende hasta el final del gráfico. Este indicador es útil tanto para operar dentro del canal como para las rupturas. Entradas:
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicadores
Versión MT4   Wave Trend   MT5 Wave Trend es un oscilador que ayuda a identificar de manera extremadamente precisa las reversiones del mercado. El oscilador está por encima del nivel de sobrecompra y un cruce hacia abajo de la MA rápida a la lenta generalmente indica una buena señal de VENTA. Si los osciladores están por debajo del nivel de sobreventa y la media móvil rápida cruza la media móvil más lenta, por lo general indica una buena señal de COMPRA. El indicador Wave Trend también se puede
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicadores
El   Indicador Kijun-Sen Envelope   es una herramienta de seguimiento de tendencias basada en la línea   Kijun-Sen   del sistema Ichimoku Kinko Hyo. Este indicador crea bandas dinámicas alrededor de Kijun-Sen, formando un canal que ayuda a los traders a identificar tendencias del mercado, posibles reversiones y condiciones de sobrecompra o sobreventa. Características principales: •   Confirmación de tendencias   – ayuda a determinar si el mercado está en tendencia o en fase de consolidación. •
FREE
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Asesores Expertos
FusionPro v1.1 Beta - EA Multi-Estrategia Consciente de las Noticias ️ CONSERVADOR Sistema de negociación multiparidad con protección avanzada frente al riesgo VERSIÓN BETA LIMITADA - $299 (El precio aumenta +$100 después de cada 10 ventas - ¡Asegure su copia ahora!) ️ ENFOQUE DE TRADING QUE DA PRIORIDAD A LA SEGURIDAD Gestión Conservadora del Riesgo - Máximo 0.1%-2.0% de riesgo por par, nunca arriesgada martingala Protección de Eventos de Noticias - Bloquea automáticamente las op
Neural Hybrid Direction Predictor
Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera
Indicadores
El Predictor Híbrido Boltzmann-Hopfield es un indicador avanzado de MetaTrader que combina predicción por redes neuronales con análisis de volatilidad para pronosticar movimientos de precios. Muestra flechas verdes para movimientos alcistas previstos y flechas rojas para movimientos bajistas. El indicador solo genera señales cuando se cumplen condiciones específicas de volatilidad, utilizando ATR, volatilidad histórica y reconocimiento de patrones para filtrar predicciones. Características princ
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indicadores
Los puntos de entrada de Trend ML deben utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. El indicador funciona utilizando la función de dependencia de onda cíclica. Por lo tanto, todos los puntos de entrada serán puntos óptimos en los que cambie el movimiento. La forma más sencilla de utilizar el indicador es abrir una operación en la dirección de una tendencia existente. El mejor resultado se obtiene combinando el indicador con noticias fundamentales, puede actuar como un filtro de n
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción a Chart Pattern MT Chart Pattern MT es un escáner de patrones gráficos para detectar patrones de triángulo, cuña descendente, cuña ascendente, canal, etc. Chart Pattern MT utiliza un sofisticado algoritmo de detección de patrones gráficos. Sin embargo, lo hemos diseñado con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Chart Pattern MT le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para su operativa. Ya no tendrás que realizar tediosas operaciones manu
The Best RSI MT5
Szymon Palczynski
Asesores Expertos
El índice de fuerza relativa (RSI) es un popular oscilador de impulso introducido en 1978. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso alcista y bajista de los precios, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Se suele considerar que un activo está sobrecomprado cuando el RSI está por encima de 70 y sobrevendido cuando está por debajo de 30. El Mejor RSI utiliza la señal de entrada del indicador RSI. Libere el potencial de los mercados con Th
Telos Dashboard
Justine Kelechi Ekweh
Indicadores
Presentamos el Indicador Telos Dashboard - ¡Tu compañero de operaciones optimizado para Forex! Nota: Este es un indicador de tablero de instrumentos y no funcionará en el probador de estrategia. Demo allí es un desperdicio. En su lugar, obtenga el indicador principal o, utilice la demo de DynamicCOG para ver cómo funciona con las flechas, aunque Telos es una versión más refinada y filtrada que el indicador DynamicCOG. ¡ No vuelva a perder una oportunidad de trading! ¡Bienvenido al futuro del tr
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indicadores
Este es un constructor. Es decir, el creador de estrategias. Y no sólo. Este es un indicador de señal para la mayoría de los indicadores estándar integrados en MetaTrader 5. Combine sus indicadores en una flecha de señal. Por ejemplo, tienes una estrategia y necesitas conocer su rentabilidad, incluir los elementos necesarios en el menú y obtener estadísticas. Y si no tiene una estrategia, búsquela en Internet o cree la suya propia. Rigonstruktor te ayudará con todo esto. El kit incluye estrategi
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indicadores
Todo sobre el tiempo y el precio por ICT. Este indicador proporciona una visión completa de las ICT killzones, Silver Bullet times y ICT Macros, mejorando su experiencia de trading. En esas ventanas de tiempo el precio busca liquidez o desequilibrios y a menudo se encuentran los movimientos más enérgicos del precio y los puntos de inflexión. Características: Adaptación automática: Las killzones ICT se adaptan de forma inteligente al gráfico específico que esté utilizando. Para los gráficos de Fo
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Buy Sell Keyboard
Askar Koibagarov
Utilidades
Buy Sell Keyboard   - Asesor Experto profesional para trading por impulso con teclado Trading con teclado a velocidad de rayo. Control total del mercado con un solo toque. Asigne teclas de acceso rápido para ejecutar operaciones al instante sin ratón ni ventanas de diálogo. Características principales: Algoritmo de impulso para entradas precisas Fórmula secreta de traders profesionales. El algoritmo identifica momentos de impulso del mercado cuando el precio está listo para un movimiento poten
ParabolicSariTriX
Askar Koibagarov
Indicadores
ParabolicSariTriX   es un indicador híbrido que combina el oscilador de tendencia TriX (Media Móvil Exponencial Triple) con el sistema parabólico de parada y reversión (Parabolic SAR). El indicador se muestra en una ventana separada y está diseñado para identificar puntos de entrada/salida basados en señales de reversión de tendencia. Proporciona señales visuales claras en forma de puntos SAR, que cambian su posición relativa a la línea TriX a medida que cambia la tendencia del mercado. Los punt
WprMfiSar
Askar Koibagarov
Indicadores
WPR+MFI Fusion con Parabolic SAR Descripción: El indicador combina dos osciladores (Williams Percent Range e Índice de Flujo de Dinero) con el indicador de tendencia Parabolic SAR en una sola ventana. Los valores de WPR y MFI se promedian, y el Parabolic SAR se construye en base a la línea resultante. Principio de funcionamiento: Línea Avg(WPR,MFI)   - valor promedio entre WPR (convertido al rango 0-100) y MFI Puntos Parabolic SAR   - construidos sobre los valores de la línea Avg(WPR,MFI) Señal
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
Indicadores
FractalBreakoutLevels Descripción general: Este indicador traza niveles dinámicos de precios basados en el análisis de los movimientos de precios. Combina datos históricos de precios para identificar niveles clave que pueden servir como referencia para operar. Cómo funciona: El indicador analiza la estructura del mercado examinando la relación entre los datos de precios actuales e históricos. Dibuja una línea continua que se adapta a las cambiantes condiciones del mercado, sirviendo como un ni
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario