Volatility Exhaustion
- Indicadores
- Askar Koibagarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción para usuarios
Volatility Exhaustion es un indicador único que utiliza una tecnología especial de análisis de volatilidad. Identifica momentos críticos en el mercado cuando la actividad actual alcanza niveles extremos en relación con los datos históricos.
Características clave:
Interpretación sencilla: El indicador utiliza un sistema de señal binaria
Versatilidad: Funciona en cualquier período de tiempo e instrumento
Efectividad: Especialmente útil en mercados planos y con tendencia
Claridad visual: Diferenciación clara de señales por colores
Visualización:
🔵 Barras de histograma azules (altura 10): Señal de mayor actividad en el mercado - momento favorable para ingresar
🔴 Barras de histograma rojas (altura 10): Período de baja actividad - se recomienda abstenerse de operar
Sin barras: Datos insuficientes para el análisis
Especificaciones técnicas
Parámetros de entrada:
-
Period (por defecto: 14): Longitud del período histórico analizado (por defecto 14 barras para el análisis)
-
Factor (por defecto: 1.5): Coeficiente de sensibilidad de la señal (1.5 nivel de umbral de sensibilidad)
Buffers del indicador:
-
Buffer 0 (azul): Contiene el valor 10 cuando hay señal, 0 cuando no hay señal
-
Buffer 1 (rojo): Contiene el valor 10 cuando no hay señal, 0 cuando hay señal
-
Buffers 2 y 3: Buffers de cálculo interno (no se utilizan para operar)
Conexión al Asesor Experto
// Declaración de variables globales int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // En la función OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Reiniciar todos los errores de GetLastError() ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 1.5 // Factor ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Error al cargar el indicador Volatility Exhaustion: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }