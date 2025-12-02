Volatility Exhaustion
- Indicateurs
- Askar Koibagarov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Description pour les utilisateurs
Volatility Exhaustion est un indicateur unique qui utilise une technologie spéciale d'analyse de la volatilité. Il identifie les moments critiques sur le marché lorsque l'activité actuelle atteint des niveaux extrêmes par rapport aux données historiques.
Caractéristiques clés :
Interprétation simple : L'indicateur utilise un système de signal binaire
Polyvalence : Fonctionne sur toutes les unités de temps et instruments
Efficacité : Particulièrement utile sur les marchés plats et de tendance
Clarté visuelle : Différenciation claire des signaux par couleur
Affichage visuel :
🔵 Barres d'histogramme bleues (hauteur 10) : Signal d'activité de marché accrue - moment favorable pour l'entrée
🔴 Barres d'histogramme rouges (hauteur 10) : Période de faible activité - recommandation de s'abstenir de trader
Absence de barres : Données insuffisantes pour l'analyse
Spécifications techniques
Paramètres d'entrée :
-
Period (par défaut : 14) : Longueur de la période historique analysée (par défaut 14 barres pour l'analyse)
-
Factor (par défaut : 1.5) : Coefficient de sensibilité du signal (1.5 niveau de seuil de sensibilité)
Tampons de l'indicateur :
-
Tampon 0 (bleu) : Contient la valeur 10 en présence de signal, 0 en absence
-
Tampon 1 (rouge) : Contient la valeur 10 en absence de signal, 0 en présence
-
Tampons 2 et 3 : Tampons de calcul interne (non utilisés pour le trading)
Connexion à l'Expert Advisor
// Déclaration des variables globales int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // Dans la fonction OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ //| Fonction d'initialisation de l'Expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Réinitialiser toutes les erreurs GetLastError() ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 1.5 // Factor ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Erreur de chargement de l'indicateur Volatility Exhaustion : ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }