Indicateur Volatility Exhaustion

Description pour les utilisateurs

Volatility Exhaustion est un indicateur unique qui utilise une technologie spéciale d'analyse de la volatilité. Il identifie les moments critiques sur le marché lorsque l'activité actuelle atteint des niveaux extrêmes par rapport aux données historiques.

Caractéristiques clés :

Interprétation simple : L'indicateur utilise un système de signal binaire

Polyvalence : Fonctionne sur toutes les unités de temps et instruments

Efficacité : Particulièrement utile sur les marchés plats et de tendance

Clarté visuelle : Différenciation claire des signaux par couleur

Affichage visuel :

🔵 Barres d'histogramme bleues (hauteur 10) : Signal d'activité de marché accrue - moment favorable pour l'entrée

🔴 Barres d'histogramme rouges (hauteur 10) : Période de faible activité - recommandation de s'abstenir de trader

Absence de barres : Données insuffisantes pour l'analyse

Spécifications techniques

Paramètres d'entrée :

Period (par défaut : 14) : Longueur de la période historique analysée (par défaut 14 barres pour l'analyse)

Factor (par défaut : 1.5) : Coefficient de sensibilité du signal (1.5 niveau de seuil de sensibilité)

Tampons de l'indicateur :

Tampon 0 (bleu) : Contient la valeur 10 en présence de signal, 0 en absence Tampon 1 (rouge) : Contient la valeur 10 en absence de signal, 0 en présence Tampons 2 et 3 : Tampons de calcul interne (non utilisés pour le trading)

Connexion à l'Expert Advisor