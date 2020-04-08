Volatility Exhaustion

Volatility Exhaustion 指标

用户说明

Volatility Exhaustion 是一款独特的指标，采用特殊的波动率分析技术。它能识别市场中当前活动相对于历史数据达到极端水平的关键时刻。

主要特点：

简单易懂：指标使用二元信号系统
通用性强：适用于任何时间周期和交易品种
高效实用：在盘整和趋势市场中尤其有效
视觉清晰：信号颜色区分明确

视觉显示：

🔵 蓝色柱状图（高度10）：市场活动增强信号 - 进场良机
🔴 红色柱状图（高度10）：低活动期 - 建议暂停交易
无柱状图：分析数据不足

技术规格

输入参数：

  • 周期（默认：14）：分析的历史周期长度（默认分析14根K线）

  • 系数（默认：1.5）：信号敏感度系数（1.5为阈值敏感度水平）

指标缓冲区：

  1. 缓冲区0（蓝色）：有信号时值为10，无信号时为0

  2. 缓冲区1（红色）：无信号时值为10，有信号时为0

  3. 缓冲区2和3：内部计算缓冲区（不用于交易）

连接到智能交易系统

// 全局变量声明
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// 在OnInit()函数中
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // 重置所有GetLastError()错误
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period 周期
        1.5    // Factor 系数
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("加载Volatility Exhaustion指标错误：", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


