Volatility Exhaustion
- 指标
- Askar Koibagarov
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Volatility Exhaustion 指标
用户说明
Volatility Exhaustion 是一款独特的指标，采用特殊的波动率分析技术。它能识别市场中当前活动相对于历史数据达到极端水平的关键时刻。
主要特点：
简单易懂：指标使用二元信号系统
通用性强：适用于任何时间周期和交易品种
高效实用：在盘整和趋势市场中尤其有效
视觉清晰：信号颜色区分明确
视觉显示：
🔵 蓝色柱状图（高度10）：市场活动增强信号 - 进场良机
🔴 红色柱状图（高度10）：低活动期 - 建议暂停交易
无柱状图：分析数据不足
技术规格
输入参数：
-
周期（默认：14）：分析的历史周期长度（默认分析14根K线）
-
系数（默认：1.5）：信号敏感度系数（1.5为阈值敏感度水平）
指标缓冲区：
-
缓冲区0（蓝色）：有信号时值为10，无信号时为0
-
缓冲区1（红色）：无信号时值为10，有信号时为0
-
缓冲区2和3：内部计算缓冲区（不用于交易）
连接到智能交易系统
// 全局变量声明 int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // 在OnInit()函数中 //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // 重置所有GetLastError()错误 ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 周期 1.5 // Factor 系数 ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("加载Volatility Exhaustion指标错误：", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }