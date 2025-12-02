Volatility Exhaustion

Indicatore Volatility Exhaustion

Descrizione per gli utenti

Volatility Exhaustion è un indicatore unico che utilizza una tecnologia speciale di analisi della volatilità. Identifica i momenti critici nel mercato quando l'attività corrente raggiunge livelli estremi rispetto ai dati storici.

Caratteristiche principali:

Interpretazione semplice: L'indicatore utilizza un sistema di segnale binario
Versatilità: Funziona su qualsiasi timeframe e strumento
Efficacia: Particolarmente utile nei mercati laterali e di tendenza
Chiarezza visiva: Separazione chiara dei segnali per colore

Visualizzazione:

🔵 Barre dell'istogramma blu (altezza 10): Segnale di maggiore attività di mercato - momento favorevole per l'ingresso
🔴 Barre dell'istogramma rosse (altezza 10): Periodo di bassa attività - si consiglia di astenersi dal trading
Assenza di barre: Dati insufficienti per l'analisi

Specifiche tecniche

Parametri di input:

  • Period (predefinito: 14): Lunghezza del periodo storico analizzato (predefinito 14 barre per l'analisi)

  • Factor (predefinito: 1.5): Coefficiente di sensibilità del segnale (1.5 livello di soglia di sensibilità)

Buffer dell'indicatore:

  1. Buffer 0 (blu): Contiene il valore 10 in presenza di segnale, 0 in assenza

  2. Buffer 1 (rosso): Contiene il valore 10 in assenza di segnale, 0 in presenza

  3. Buffer 2 e 3: Buffer di calcolo interno (non utilizzati per il trading)

Connessione all'Expert Advisor

// Dichiarazione di variabili globali
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// Nella funzione OnInit()
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione di inizializzazione dell'Expert                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // Reimpostare tutti gli errori GetLastError()
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period
        1.5    // Factor
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Errore nel caricamento dell'indicatore Volatility Exhaustion: ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


