Volatility Exhaustion
- Indicatori
- Askar Koibagarov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Descrizione per gli utenti
Volatility Exhaustion è un indicatore unico che utilizza una tecnologia speciale di analisi della volatilità. Identifica i momenti critici nel mercato quando l'attività corrente raggiunge livelli estremi rispetto ai dati storici.
Caratteristiche principali:
Interpretazione semplice: L'indicatore utilizza un sistema di segnale binario
Versatilità: Funziona su qualsiasi timeframe e strumento
Efficacia: Particolarmente utile nei mercati laterali e di tendenza
Chiarezza visiva: Separazione chiara dei segnali per colore
Visualizzazione:
🔵 Barre dell'istogramma blu (altezza 10): Segnale di maggiore attività di mercato - momento favorevole per l'ingresso
🔴 Barre dell'istogramma rosse (altezza 10): Periodo di bassa attività - si consiglia di astenersi dal trading
Assenza di barre: Dati insufficienti per l'analisi
Specifiche tecniche
Parametri di input:
-
Period (predefinito: 14): Lunghezza del periodo storico analizzato (predefinito 14 barre per l'analisi)
-
Factor (predefinito: 1.5): Coefficiente di sensibilità del segnale (1.5 livello di soglia di sensibilità)
Buffer dell'indicatore:
-
Buffer 0 (blu): Contiene il valore 10 in presenza di segnale, 0 in assenza
-
Buffer 1 (rosso): Contiene il valore 10 in assenza di segnale, 0 in presenza
-
Buffer 2 e 3: Buffer di calcolo interno (non utilizzati per il trading)
Connessione all'Expert Advisor
// Dichiarazione di variabili globali int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // Nella funzione OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di inizializzazione dell'Expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // Reimpostare tutti gli errori GetLastError() ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 1.5 // Factor ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Errore nel caricamento dell'indicatore Volatility Exhaustion: ", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }