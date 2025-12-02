Volatility Exhaustion
- インディケータ
- Askar Koibagarov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Volatility Exhaustion インジケーター
ユーザー向け説明
Volatility Exhaustionは、特殊なボラティリティ分析技術を使用するユニークなインジケーターです。現在の市場活動が履歴データに対して極端なレベルに達した重要な瞬間を識別します。
主な特徴：
解釈の容易さ：インジケーターはバイナリーシグナルシステムを使用
汎用性：あらゆる時間枠と商品で動作
効果性：レンジ相場とトレンド相場で特に有用
視覚的明瞭さ：明確な色分けによるシグナル表示
視覚的表示：
🔵 青色ヒストグラムバー（高さ10）：市場活動増加シグナル - エントリー好機
🔴 赤色ヒストグラムバー（高さ10）：低活動期間 - 取引控推奨
バーなし：分析データ不足
技術仕様
入力パラメータ：
-
期間（デフォルト：14）：分析履歴期間の長さ（デフォルト分析14バー）
-
係数（デフォルト：1.5）：シグナル感度係数（1.5閾値感度レベル）
インジケーターバッファ：
-
バッファ0（青色）：シグナル発生時値10、非発生時値0
-
バッファ1（赤色）：シグナル非発生時値10、発生時値0
-
バッファ2と3：内部計算用バッファ（取引では使用不可）
エキスパートアドバイザー接続方法
// グローバル変数宣言 int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE; double signal_buffer[]; // OnInit()関数内 //+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパート初期化関数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { // GetLastError()全エラーリセット ResetLastError(); handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5", 14, // Period 期間 1.5 // Factor 係数 ); if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE) { Print("Volatility Exhaustionインジケーター読み込みエラー：", GetLastError()); return INIT_FAILED; } ArraySetAsSeries(signal_buffer, true); return(INIT_SUCCEEDED); }