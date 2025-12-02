Volatility Exhaustion

Volatility Exhaustion インジケーター

ユーザー向け説明

Volatility Exhaustionは、特殊なボラティリティ分析技術を使用するユニークなインジケーターです。現在の市場活動が履歴データに対して極端なレベルに達した重要な瞬間を識別します。

主な特徴：

解釈の容易さ：インジケーターはバイナリーシグナルシステムを使用
汎用性：あらゆる時間枠と商品で動作
効果性：レンジ相場とトレンド相場で特に有用
視覚的明瞭さ：明確な色分けによるシグナル表示

視覚的表示：

🔵 青色ヒストグラムバー（高さ10）：市場活動増加シグナル - エントリー好機
🔴 赤色ヒストグラムバー（高さ10）：低活動期間 - 取引控推奨
バーなし：分析データ不足

技術仕様

入力パラメータ：

  • 期間（デフォルト：14）：分析履歴期間の長さ（デフォルト分析14バー）

  • 係数（デフォルト：1.5）：シグナル感度係数（1.5閾値感度レベル）

インジケーターバッファ：

  1. バッファ0（青色）：シグナル発生時値10、非発生時値0

  2. バッファ1（赤色）：シグナル非発生時値10、発生時値0

  3. バッファ2と3：内部計算用バッファ（取引では使用不可）

エキスパートアドバイザー接続方法

// グローバル変数宣言
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// OnInit()関数内
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // GetLastError()全エラーリセット
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period 期間
        1.5    // Factor 係数
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Volatility Exhaustionインジケーター読み込みエラー：", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


おすすめのプロダクト
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
インディケータ
Forex Relative Performance indicator This indicator calculates the relative strength of major currencies against the US dollar. The basic idea behind this indicator is "to buy strong currency and to sell weak currency". This indicator allows you to quickly identify the best forex pair to trade according to your trading style (Intraday, Scalping, Swing, or Long Term)
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
インディケータ
Airplane   Trend   entry points should be used as potential market reversal points. The indicator works using the cyclic-wave dependence function. Thus, all entry points will be optimal points where the movement changes. The simplest way to use the indicator is to open a trade in the direction of an existing trend. The best result is obtained by combining the indicator with fundamental news, it can act as a news filter, that is, it can show how the market reacts to this or that news. The defa
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
インディケータ
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Monthly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
インディケータ
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
インディケータ
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Engulfing Candles With MA
Hisham Ahmed
インディケータ
バイナリーオプションのインジケーターです。移動平均シグナル確認を使用して巻き込みローソク足を計算します。緑の買い矢印と赤の売り矢印がチャートに表示されます。 複数のペア（EUR/USD、EUR/JPY、USD/JPY...など）の3分足チャートと5分足チャートでテストされています。 EUR/JPY OTC や EUR/USD OTC などの Pocketoption OTC 市場でも機能します。 初心者向け、 マーチンゲールを使用している場合、推奨される設定は次のとおりです。 初期投資: $1.00 マーチンゲール乗数: 2.5 マーチンゲールステップ: 5 エキスパートトレーダーにとって、 マーチンゲールを使用する場合、初期投資はリスク管理戦略に従って決定されます。ただし、2.5 マルチプライヤーを強くお勧めし、ステップは 5 に維持します。 インジケーターはおそらく 5 番目のステップに到達しないでしょうが、インジケーターが売買できる余地をある程度与える必要があります。 添付のスクリーンショットをご覧ください。そして  ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせくだ
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
インディケータ
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Golden Boom and Crash Spike Detector MT5
Edmore Masina
1 (1)
インディケータ
Are you ready to dominate the volatile world of synthetic indices trading? The   Golden Boom and Crash Spike Indicator  is the revolutionary MT5 indicator designed exclusively for high-stakes traders targeting explosive spikes in   Boom 300  and  Crash 300 . Optimized for the   M1 (one-minute) timeframe , this advanced tool leverages proprietary AI-driven spike detection  and precise price action analysis to generate   non-repainting buy/sell arrows   with unparalleled accuracy. Whether you're s
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
インディケータ
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
インディケータ
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
エキスパート
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
インディケータ
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels not working out as they should? Then this is the indicator for you. Volume Prices Universal is a reliable indicator of horizontal volumes. What does it show? First of all, the main idea of ​​the indicator is to display at which price mark the price has been for the longest time. Thus, the display of price volumes on the price chart is formed. With the help of which you can very simpl
OrderFlowPro
Alex Amuyunzu Raymond
インディケータ
OrderFlow Pro - Institutional Order Flow Detector Professional Order Flow Analysis for MT5 OrderFlow Pro is an advanced technical indicator designed to detect and analyze institutional order flow in real-time. The indicator provides traders with comprehensive insights into market dynamics by identifying buying and selling pressure, volume imbalances, absorption zones, trapped traders, and delta divergences. KEY FEATURES Order Flow Detection: Real-time buy and sell pressure calculation with perce
SolarTrade Suite Theia Market Indicator
Adam Gerasimov
インディケータ
学習可能な人工知能とニューラルネットワーク。 SolarTrade Suite 金融指標 - Theia 市場指標！ これは、革新的で高度な特別なアルゴリズムを使用して値を計算する指標です。 金融市場の世界であなたのアシスタントとなるでしょう。 SolarTrade Suite - Theia 市場指標は、金融商品の価格を数値先まで予測し、その結果をターミナルウィンドウにコメントとして表示します。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品もご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか？ SolarTrade Suite - Theia 市場指標は、情報に基づいた投資判断を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite - Theia 市場指標金融指標のメリット： - 正確な計算：当社の指標は、高度なアルゴリズムと分析手法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 この場合、効果的な人工知能です。 - ユーザーフレンドリーなインターフェース：直感的なインターフェースにより
Channel Creator
Ross Adam Langlands Nelson
インディケータ
The auto-channel indicator creates a top line and bottom line that encloses a channel within which the symbol has been trading.  The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart. This indicator is useful for trading both within the channel and for breakouts. Inputs: MAPeriod - The moving average period over which the
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
インディケータ
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
インディケータ
The  Kijun-Sen Envelope  is a powerful trend-following indicator based on the  Kijun-Sen  line from the Ichimoku Kinko Hyo system. This tool creates dynamic upper and lower bands around the Kijun-Sen, forming an envelope that helps traders identify market trends, potential reversals, and overbought/oversold conditions. Key Features: • Trend Confirmation – Helps determine whether the market is in a strong uptrend, downtrend, or ranging phase. • Support & Resistance Zones – The envelope acts as
FREE
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
インディケータ
ATrend: その仕組みと使い方 仕組み MT5プラットフォーム向けの「ATREND」インジケーターは、テクニカル分析手法の組み合わせを利用して、トレーダーに堅牢な買いと売りのシグナルを提供するように設計されています。このインジケーターは主に、ボラティリティ測定のために平均真の範囲（ATR）を活用し、潜在的な市場動向を特定するためのトレンド検出アルゴリズムを併用しています。 購入後にメッセージを残すと、特別なボーナスギフトが贈呈されます。 主な特徴: - ダイナミックなトレンド検出: インジケーターは市場トレンドを評価し、シグナルを適宜調整することで、トレーダーが優位な市場環境に合わせて戦略を立てるのを支援します。     - ボラティリティ測定: ATRを使用することで、インジケーターは最適なストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）レベルを決定するために不可欠な市場ボラティリティを測定します。 - シグナルの視覚化: インジケーターは、チャート上に買いと売りのシグナルを視覚的に表示することで、トレーダーの意思決定を強化します。 操作手順 入力とセッティング - TimeF
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
エキスパート
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Neural Hybrid Direction Predictor
Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera
インディケータ
ボルツマン-ホップフィールドハイブリッド予測指標は、ニューラルネットワーク予測と揮発性分析を組み合わせて価格変動を予測する高度なMetaTrader指標です。本指標は、ボルツマンマシンとホップフィールドネットワークの利点を組み合わせた複雑な機械学習アルゴリズムを活用し、強力な予測システムを構築しています。システムはリアルタイムで市場データを分析し、新しいローソク足が形成されるたびに自動的に学習を行います。予測される上昇トレンドには緑の矢印を、下降トレンドには赤の矢印を表示します。 本指標は、ATR、ヒストリカルボラティリティ、パターン認識を使用して予測をフィルタリングし、特定のボラティリティ条件が満たされた場合にのみシグナルを生成します。ボラティリティフィルタリングシステムにより、トレーダーは異なる市場条件や取引スタイルに適応するためのATRしきい値、ヒストリカルボラティリティ期間、パターン認識パラメータをカスタマイズすることができます。 機械学習アルゴリズムは市場条件を継続的に学習して予測精度を向上させ、ユーザーはこれらの予測をリアルタイムで視覚的に確認することができます。さらに、
Trend ML
Andriy Sydoruk
インディケータ
Trend ML entry points should be used as potential market reversal points. The indicator works using the cyclic-wave dependence function. Thus, all entry points will be optimal points where the movement changes. The simplest way to use the indicator is to open a trade in the direction of an existing trend. The best result is obtained by combining the indicator with fundamental news, it can act as a news filter, that is, it can show how the market reacts to this or that news. A simple and conve
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
インディケータ
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
The Best RSI MT5
Szymon Palczynski
エキスパート
The relative strength index (RSI) is a popular momentum oscillator introduced in 1978. The RSI provides technical traders with signals about bullish and bearish price momentum, and it is often plotted beneath the graph of an asset's price. An asset is usually considered overbought when the RSI is above 70 and oversold when it is below 30. The Best RSI uses the input signal from the RSI indicator. Unlock the potential of the markets with The Best RSI, the fully automated and ready-to-use trading
Telos Dashboard
Justine Kelechi Ekweh
インディケータ
Introducing Telos Dashboard Indicator – Your Ultimate Trading Companion Optimized For Forex! Note: This is a dashboard indicator and won't work on the strategy tester. Demoing it there is a waste. Instead get the main indicator or, use the demo of DynamicCOG to see how it works with arrows, although Telos is a more refined and filtered version than the DynamicCOG indicator.  Never Miss a Trading Opportunity Again! Welcome to the future of trading with the   Telos Dashboard Indicator ! Inspired
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
インディケータ
これはコンストラクターです。つまり戦略の立案者です。それだけではありません。これは、MetaTrader 5 のほとんどの標準組み込みインジケーターのシグナル インジケーターです。インジケーターをシグナル矢印に結合します。たとえば、戦略があり、その収益性を調べ、必要な項目をメニューに含めて統計を取得する必要があります。戦略がない場合は、インターネットで戦略を取得するか、独自の戦略を作成してください。 Rigonstruktor がこれらすべてをお手伝いします。このキットには、外国為替、スキャルピング、バイナリー オプション用の既成の戦略が含まれています。テキストによる説明書が付属しています。ビデオトレーニングレッスンはすでに準備が整っています。サポートやヘルプのための電報チャットもあります。インジケーターを取り出して接続します。矢を入手してください。戦略を探ります。統計を見て結論を導き出します。デザイナーはそのためにすべてを備えています。時間フィルターなど、さまざまなバリエーションがあります。サポートやヘルプ チャットでいつでも質問したり調べたりすることができます。コンストラクターのバ
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
インディケータ
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
インディケータ
サポートとレジスタンススクリーナーは、1つのインジケーター内に複数のツールを提供するMetaTraderの1つのレベルインジケーターにあります。 利用可能なツールは次のとおりです。 1.市場構造スクリーナー。 2.強気のプルバックゾーン。 3.弱気プルバックゾーン。 4.デイリーピボットポイント 5.毎週のピボットポイント 6.毎月のピボットポイント 7.ハーモニックパターンとボリュームに基づく強力なサポートとレジスタンス。 8.銀行レベルのゾーン。 期間限定オファー：HVサポートおよびレジスタンスインジケーターは、50ドルと生涯でのみご利用いただけます。 （元の価格125 $） MQL5ブログにアクセスすると、分析例を含むすべてのプレミアム指標を見つけることができます。 ここをクリックしてください。 主な機能 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強力なサポートおよびレジスタンスゾーン。 ハーモニックおよびボリュームアルゴリズムに基づく強気および弱気のプルバックゾーン。  市場構造スクリーナー 毎日、毎週、毎月のピボットポイント。 ドキュメント すべてのサポートおよび
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
インディケータ
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 は、MetaTrader 5 向けのインジケーターで、 マーケット構造 および ICT / Smart Money 概念の分析を自動化します。 売買は行わず 、注文管理もしません。これは 視覚的な分析ツール であり、自動売買ロボットではありません。 インジケーターが表示する内容 インジケーターはチャートをスキャンし、以下の情報を強調表示します ： マーケット構造 ：主要スイング、HH、HL、LH、LL 構造のブレイク ：Break of Structure (BOS) と Change of Character (ChoCH) 強気（demand）/ 弱気（supply）の Order Blocks（強度表示あり） 有効な Fair Value Gaps (FVG) 流動性ゾーン（equal highs / equal lows）とスイープ（sweeps） アジア / ロンドン / ニューヨーク セッションと Ki
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
作者のその他のプロダクト
Buy Sell Keyboard
Askar Koibagarov
ユーティリティ
Buy Sell Keyboard   - キーボード impulse取引のためのプロフェッショナルエキスパートアドバイザー 電光石火のキーボード取引。たった1つのタップで市場を完全制御。マウスやダイアログボックスなしで、瞬時に取引を実行するホットキーを割り当て。 主な機能: 精密なエントリーのためのインパルスアルゴリズム プロトレーダーの秘密公式。アルゴリズムが価格が強力な動きを起こそうとする市場のインパルス瞬間を識別。偽のブレイクアウトをフィルタリングし、蓄積ポイントを特定し、インパルス確認済みのシグナルを提供。 瞬時のキーボード取引 A/S - 瞬時の買い/売り注文（大文字小文字に関係なく (A/a, S/s)）、MagicNumberを設定 Q/W/Z/X - インテリジェントなポジション決済（大文字小文字に関係なく (Q/q, W/w, Z/z, X/x)） ゼロ遅延 - ミリ秒単位の実行 ミニマリストモード - パネルを無効化しキーボードのみで動作可能 インテリジェントなポジション管理 外科手術のような精度で取引を決済。4つの決済戦略: Q - ポートフォリ
ParabolicSariTriX
Askar Koibagarov
インディケータ
ParabolicSariTriX は、トレンドオシレーターのTriX（トリプル指数移動平均）とパラボリック反転システム（Parabolic SAR）を組み合わせたハイブリッド指標です。この指標は別ウィンドウに表示され、トレンド反転シグナルに基づいてエントリーとイグジットのポイントを識別するように設計されています。SARポイントの形で明確な視覚的シグナルを提供し、市場のトレンドが変化するにつれてTriXラインに対する位置が変わります。 SARポイントは以下のように配置されます： 下降トレンド時 ：TriXラインの 上 （売りシグナル） 上昇トレンド時 ：TriXラインの 下 （買いシグナル） この指標は実際の価格ではなくTriXの値に基づいて計算されるため、 価格ポジションのトレーリングストップとして使用することはできない ことに注意が必要です。その主な目的は、TriXオシレーターのトレンド反転をシグナルすることで、他の分析ツールと組み合わせた際に取引判断のフィルターとして機能します。 この指標はトレンドが明確な市場で最も効果的に機能し、一方で統合期間には偽のシグナルを生成する可能性が
WprMfiSar
Askar Koibagarov
インディケータ
WPR+MFI融合パラボリックSAR 説明： このインジケータは、2つのオシレーター（ウィリアムズ％Rとマネーフローインデックス）とトレンド指標であるパラボリックSARを1つのウィンドウに統合したものです。WPRとMFIの値を平均化し、その結果のラインを基にパラボリックSARを構築します。 動作原理： Avg(WPR,MFI)ライン   - WPR（0-100の範囲に変換）とMFIの平均値 パラボリックSARポイント   - Avg(WPR,MFI)ラインの値に基づいて構築 シグナル： レベル交差： ラインが20を下から上にクロス → 買いシグナルの可能性 ラインが80を上から下にクロス → 売りシグナルの可能性 SARの位置： SARポイントがラインの下 → 上昇トレンド SARポイントがラインの上 → 下降トレンド 複合分析： 買い：ラインが20より上で、SARがラインより下 売り：ラインが80より下で、SARがラインより上 設定： InpWPRPeriod   - WPR期間（デフォルト：14） InpMFIPeriod   - MFI期間（デフォルト：14） InpMFIVo
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
インディケータ
FractalBreakoutLevels 概要： このインジケーターは、価格変動の分析に基づいて動的な価格レベルをプロットします。過去の価格データを組み合わせて、取引の参考となる重要なレベルを特定します。 動作原理： このインジケーターは、現在および過去の価格データの関係を分析して市場構造を調べます。変化する市場条件に適応する連続的なラインを描画し、動的なサポート/レジスタンスレベルとして機能します。 レベル形成の原理： インジケーターは複数の連続したバーにわたる分析を組み合わせて使用します レベルは特定の価格関係の下で形成されます 明確なシグナルがない場合、インジケーターは以前の値を保持して連続的なラインを作成します 技術仕様： 価格チャート上で直接動作します 連続的なレベル（青いライン）をプロットします 外部設定はなく、標準的な価格データで動作します 過去の値を再描画しません 応用： このインジケーターは次の目的で使用できます： 潜在的なサポート/レジスタンスレベルの特定 可能性のあるトレンド反転ポイントの検出 プロットされたレベルに対するストップロスレベルの設定 ブレイク
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信