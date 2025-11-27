Digital RSI and ADX

Ein leichtgewichtiger digitaler Indikator, der die wichtigsten Momentum-Tools direkt auf dem Chart kombiniert.

Er zeigt die Echtzeitwerte von RSI, ADX, +DI, -DI und DI Spread in einem klaren und kompakten Format an,

ohne irgendwelche Linien oder grafischen Objekte auf dem Chart zu zeichnen.

Entwickelt, um einen schnellen Einblick in die Trendstärke und das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern zu geben,

ohne dass Sie zusätzliche Indikatorfenster öffnen müssen.

Vollständig anpassbar - Schriftart, Größe und Bildschirmposition können einfach angepasst werden.

