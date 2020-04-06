Chipi RN Bounce Ladder EA
- Experten
- Uemura Ippei
- Version: 1.22
- Aktivierungen: 5
Chipi RN Bounce Ladder EA ist ein Reverse-Scalping Micro-Grid-System, das entwickelt wurde, um die
die anfängliche Bounce-Reaktion zu erfassen, die häufig in der Nähe von 100-Pip Round Numbers (RN) beim USDJPY auftritt.
Im Gegensatz zu traditionellen Grid- oder Martingale-Systemen,
ist jede Position durch einen engen Stop-Loss geschützt,
und die durchschnittliche Haltedauer ist kurz,
Dies minimiert den langfristigen schwankenden Verlust und das Risiko eines katastrophalen Drawdowns.
⸻
1. Überblick über die Strategie
Wenn sich der Preis psychologischen Niveaus nähert, wie z.B.:
150.000 / 151.000 / 152.000 ...
kommt es oft zu einem kleinen Pre-Touch Bounce, bevor die runde Zahl vollständig erreicht wird.
Dieser EA steigt etwa 6 Pips vor der RN von der sich nähernden Seite ein.
- Wenn sich der Kurs dem RN von oben nähert → Long-Einstieg erfolgt vor dem Berühren des RN
- Wenn sich der Kurs dem RN von unten nähert → Short-Einstieg erfolgt vor dem Berühren des RN
Wenn der anfängliche Bounce schwach ist,
führt der EA eine 1-Pip-Intervall-Durchschnittsbildung für bis zu 5 zusätzliche Positionen durch.
Alle Positionen haben denselben TP und SL:
- Take-Profit: +5 Pips (pro Position)
- Stop-Loss: Enger SL in der Nähe des RN (ca. 1 Pip)
Die durchschnittliche Haltezeit beträgt etwa 10 Minuten,
Das macht diesen EA zu einer kurzzyklischen Strategie, die nicht auf langfristige Floating-Positionen angewiesen ist.
⸻
2. RN × Daily Candle Sicherheitsfilter
Die Verwendung von runden Zahlen wird streng kontrolliert:
- Nach einer Gewinnmitnahme bei einer bestimmten RN wird diese RN an diesem Tag nicht mehr verwendet.
- Sie wird auch am folgenden Tag nicht verwendet
- Wenn die Tageskerze diese RN überhaupt nicht berührt hat,
wird der RN ab dem nächsten Tag wieder nutzbar
Dieser Filter vermeidet RN-Niveaus, bei denen die Liquidität gering und die Wahrscheinlichkeit eines Bounce gering ist.
⸻
3. Backtest-Ergebnisse (USDJPY / 2023-2025)
Alle drei Jahre erbrachten einen positiven Gesamtgewinn mit konstant hohen Gewinnquoten:
- 2023: 73,77% Gewinnrate
- 2024: 73,86% Gewinnrate
- 2025: 74,26% Gewinnquote
Die durchschnittliche Gewinnrate liegt bei 74 %,
Dies zeigt eine stabile Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen.
⸻
4. Eingebaute Filter (alle optional)
- ATR-Spike-Filter
- Spread-Filter
- ATR-Volatilitätsbereich-Filter
- Trendfilter mit höherem Zeitrahmen (H1 SMA50)
- Nachrichtenfilter (UTC+0, wichtige US-Ereignisse mit hoher Bedeutung für 2023 vorgeladen)
Diese Filter verhindern den Einstieg bei gefährlicher Volatilität,
abnormalen Spreads oder Bedingungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Bounce gering ist.
⸻
5. Anpassbare Parameter
- Anfänglicher RN-Einstiegsabstand (Standard: 6 Pips)
- Maximale Anzahl von Mittelungsgeschäften (Standard: 5)
- Mittelungsabstand (fest 1 Pip)
- Stop-Loss (ca. 1 Pip)
- Gewinnmitnahme (+5 Pips)
- ATR-Einstellungen
- Trendfilter-Einstellungen
- Maximale Spanne
- Nachrichtenblockzeit vor/nach Ereignissen
⸻
6. Unterstützte Währungspaare
Empfohlen: USDJPY (vollständig optimiert)
Andere Paare können funktionieren,
aber aufgrund der unterschiedlichen Volatilitätsmerkmale kann eine gleichwertige Leistung nicht garantiert werden.
⸻
7. Warum dieser EA stabil ist
- Alle Positionen haben immer SL
- 1-Pip-Rasterabstand × max. 5 Trades = kontrollierte Mittelwertbildung
- RN-Nutzungsbeschränkung verhindert wiederholte Eingaben am gleichen RN
- Täglicher RN-Filter vermeidet "nicht-funktionierende" runde Zahlen
- Mehrere Sicherheitsfilter lehnen risikoreiche Bedingungen ab
- Kurze durchschnittliche Haltedauer reduziert das Risiko langfristiger gleitender Verluste
→ Speziell entwickelt, um unkontrollierten Netzausbau und aufgeblähte Konten zu vermeiden.
⸻
8. Richtlinien für Losgröße und Hebelwirkung
Die Losgröße sollte auf dem akzeptablen Risiko und der Hebelwirkung basieren, nicht nur auf dem Kontostand.
- Maximaler theoretischer Verlust ≈ 6 Pips × Losgröße (wenn alle Leiterpositionen offen sind)
- Mit Hebelwirkung 1:25 → 0,01-0,05 Lots realistisch
- Mit Hebelwirkung 1:500-1000 →
Die erforderliche Marge ist extrem klein, daher
sollte die Losgröße durch den maximal akzeptablen Verlust pro Handel bestimmt werden,
nicht nach der erforderlichen Marge
⸻
9. Empfohlene Umgebung
Empfohlene ECN-Broker
- Exness
- Titan
- Axiory
- ThreeTrader
Empfohlene VPS
- ConoHa
- ABLENET
- BeeksFX
- Sakura VPS
⸻
10. Am besten geeignet für / nicht geeignet für
Am besten geeignet für:
- Trader, die lange schwebende Verluste vermeiden
- Diejenigen, die ein kontrolliertes Mittelwertsystem wünschen
- USDJPY-fokussierte Händler
- Kurzzyklische, beständige Strategien
- Anwender, die allmähliches, stabiles Wachstum bevorzugen
Nicht geeignet für:
- Trendfolgende Trader
- Anwender, die große einmalige Gewinne anstreben
- Liebhaber von Martingale-Strategien mit hohem Risiko
⸻
11. Setup-Anleitung
1. Öffnen Sie den USDJPY M1 Chart
2. Hängen Sie den EA an.
3. Laden Sie die mitgelieferte .set-Datei
4. Passen Sie die News/Spread-Einstellungen an, falls erforderlich
5. Laufen lassen auf VPS für 24/7 Betrieb
⸻
12. FAQ
Q. Ist die Mittelwertbildung gefährlich?
A. Alle Positionen haben einen engen SL,
und das System verlässt sich nicht auf einen langfristigen gleitenden Verlust.
Q. Funktioniert es auch bei anderen Paaren?
A. Möglicherweise, aber die Leistung ist nur für USDJPY garantiert.
Q. Bieten Sie Updates an?
A. Ja, Updates sind kostenlos.
Q. Bieten Sie Unterstützung an?
A. Ja, Support ist über Kommentare nach dem Kauf verfügbar.
⸻
13. Erstattungspolitik
Aufgrund der Regeln des MQL5-Marktplatzes,
sind Rückerstattungen für digitale Produkte nicht möglich.
Es wird jedoch voller Support geboten, wenn:
- EA nicht korrekt läuft
- Setup-Anweisungen unklar sind
- Broker-Bedingungen Probleme verursachen
- Updates erfordern Unterstützung
Stichworte:
