Severa mt5

Severa EA ist eine Gold-Breakout-Strategie, die speziell für Gold entwickelt wurde, da dieses Währungspaar sehr volatil ist. Der EA wartet auf optimale Marktbedingungen, platziert Pending Orders an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und führt den Trade mit einem präzisen Trailing Stop. Dieser EA ist ideal für Einsteiger, die ein vollautomatisches System mit gutem Money-Management suchen, um die Arbeit zu erledigen und Gewinne zu erzielen!





Einstellungen





Neue Serie eröffnen – Erlaubt dem EA, neue Trades zu eröffnen.

Kauf-Trade – wahr/falsch – Kaufaufträge zulassen.

Verkauf-Trade – wahr/falsch – Verkaufsaufträge zulassen.

Orderkommentar – Gewünschter EA-Name.





Maximaler Spread (0 – nicht verwenden) – Maximal zulässiger Spread.

Startstunde – Die Stunde, zu der der EA mit dem Handel beginnen soll.

Startminuten – Die Minuten, zu denen der EA mit dem Handel beginnen soll.

Endstunde – Die Stunde, zu der der EA den Handel beenden soll.

Endminuten – Die Minuten, zu denen der EA den Handel beenden soll.

Abstand zu ausstehenden Aufträgen – Der Abstand, den der EA zum Kurs für die Platzierung ausstehender Aufträge einhalten muss.

Magic – Die eindeutige Magic Number zur Identifizierung der Trades des EA.

Maximale Auftragsanzahl – Maximal zulässige Auftragsanzahl.

Anfangslot.

Autolot – aktiviert/deaktiviert – Erlaubt die Verwendung von Autolot zur Erhöhung der Lotanzahl alle X Punkte der freien Margin.

Freie Margin pro 0,01 – Lotanzahl, die nach Erreichen von X Punkten der freien Margin erhöht wird.

TP-Modus – Real/Virtuell – Die TP-Auswahl (real) wird dem Broker angezeigt; die virtuelle ist für den Broker nicht sichtbar.

TP (0 – nicht verwenden) – TP-Einstellung in Punkten.

SL-Modus – Real/Virtuell – Die SL-Auswahl (real) wird dem Broker angezeigt; die virtuelle ist für den Broker nicht sichtbar. Trail-Modus – Real/Virtuell – Real: Broker sieht den Trail, virtuell: Broker sieht ihn nicht. Trail-Startpunkt (0 – nicht verwenden): Trail-Stopp in Punkten. Trail-Distanz in Punkten: Trail-Distanz in Punkten. Parameter des nächsten Panels.