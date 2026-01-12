Severa mt5

세베라 EA

세베라 EA는 금 가격이 변동성이 매우 높기 때문에 금 거래쌍을 위해 특별히 설계된 금 가격 돌파 전략입니다. EA는 완벽한 시장 상황을 기다리며 중요한 지지선과 저항선에 대기 주문을 넣고, 트레일링 스톱을 사용하여 정확하게 거래를 진행합니다. 완전 자동 및 우수한 자금 관리 시스템을 통해 수익을 창출하고 수익을 확보하려는 초보자에게 완벽한 EA입니다!

텔레그램에서 EA나 세트를 판매하지 않도록 주의하세요. 사기입니다. 모든 설정은 블로그에서 무료로 제공됩니다.
중요! 구매 후 즉시 연락주시면 안내와 보너스를 받으실 수 있습니다!

실제 거래 모니터링 및 다른 상품은 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

설정

새 시리즈 열기 - EA에서 새 거래를 시작할 수 있도록 허용합니다.
매수 거래 - 참/거짓 - 매수 주문 허용합니다.
매도 거래 - 참/거짓 - 매도 주문 허용합니다.
주문 설명 – EA 이름 선택
최대 스프레드(0 – 사용 안 함) – 허용되는 최대 스프레드
시작 시간 – EA가 거래를 시작해야 하는 시간
시작 분 – EA가 거래를 시작해야 하는 분
종료 시간 – EA가 거래를 중지해야 하는 시간
종료 분 – EA가 거래를 중지해야 하는 분
보류 주문까지의 거리 – EA가 가격에서 보류 주문을 해야 하는 거리
매직 – EA의 거래를 식별하는 고유 매직 넘버
최대 주문 – 허용되는 최대 주문량
시작 랏: 자동 랏 – 참/거짓 – X개의 여유 마진마다 자동 랏을 사용하여 랏을 증가시킬 수 있도록 허용
0.01마다 여유 마진 – X개의 여유 마진에 도달한 후 랏을 증가시킬 수 있도록 허용
TP 모드 – 실제/가상 – 브로커에 대한 TP 선택이 표시됩니다. 가상인 경우 브로커는 볼 수 없습니다.
TP(0 – 사용 안 함) – TP 설정 포인트
SL 모드 - 실제/가상 - SL에서 실제를 선택하면 브로커가 볼 수 있고, 가상을 선택하면 브로커가 볼 수 없습니다.
트레일 모드 - 실제/가상 - 실제를 선택하면 브로커가 볼 수 있고, 가상을 선택하면 브로커가 볼 수 없습니다.
트레일 시작 지점(0 - 사용 안 함) - 트레일 종료 지점(포인트)
트레일 거리 지점(포인트) - 트레일 거리(포인트)
다음 패널 매개변수.
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변