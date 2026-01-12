Severa mt5

SEVERA EA

Severa EA 是一款专为黄金设计的突破策略，因为黄金是一种波动性极高的货币对。该 EA 会等待最佳市场时机，在关键支撑位和阻力位设置挂单，并使用追踪止损精准地进行交易。对于想要全自动交易并拥有良好资金管理系统的初学者来说，这是一款完美的 EA，可以帮你轻松赚取利润！

请注意，我不会在 Telegram 上出售 EA 或设置，那是骗局。所有设置都可以在我的博客上免费获取。

重要提示！购买后请立即联系我，获取使用说明和额外奖励！

您可以在这里查看实际运行监控以及我的其他产品：https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

设置

开启新系列 – 允许 EA 开启新交易。

买入交易 – 真/假 – 允许下买单。

卖出交易 – 真/假 – 允许下卖单。

订单备注 – EA 名称（自定义）。

最大点差（0 – 不使用）– 允许的最大点差。

开始交易小时 – EA 必须开始交易的小时数。

开始交易分钟数 – EA 必须开始交易的分钟数。

结束交易小时数 – EA 必须停止交易的小时数。

结束交易分钟数 – EA 必须停止交易的分钟数。

挂单距离 – EA 必须将挂单放置在距离目标价格的距离。

魔术数字 – 用于识别 EA 交易的唯一魔术数字。

最大订单数 – 允许的最大订单数。初始手数。

起始手数。自动手数 – 真/假 – 允许使用自动手数，每达到 X 个可用保证金即可增加手数。

每 0.01 个可用保证金增加的手数 – 达到 X 个可用保证金后增加的手数。

止盈模式 – 真实/虚拟 – 真实止盈选项将对经纪商显示；虚拟止盈选项经纪商不可见。

止盈（0 – 不使用）– 以点数为单位的止盈设置。

止损模式 – 真实/虚拟 – 真实止损选项将对经纪商显示；虚拟止损选项经纪商不可见。虚拟追踪，经纪人无法查看。

追踪模式 – 真实/虚拟 – 真实追踪，经纪人可见；虚拟追踪，经纪人无法查看。

追踪起点，点数（0 – 不使用）– 追踪止损点数。

追踪距离，点数 – 追踪距离点数。

