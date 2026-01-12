Severa mt5

SEVERA EA





Severa EA, özellikle altın için tasarlanmış bir altın kırılma stratejisidir çünkü altın oldukça volatil bir paritedir. EA, mükemmel piyasa koşullarını bekleyecek, kritik destek ve direnç seviyelerinde bekleyen emirler verecek ve hassas bir şekilde takip eden stop loss kullanarak işlemi sürdürecektir. Bu, işi otomatik hale getirmek ve kârların gelmesini görmek isteyen yeni başlayanlar için mükemmel bir EA'dır!





Dikkat edin, Telegram'da EA veya set satmıyorum, dolandırıcılık. Tüm ayarlar burada blogda ücretsizdir.





Ayarlar





Yeni seri aç – EA'nın yeni işlemler açmasına izin verir.

Alım İşlemi – doğru/yanlış – Alım emirlerine izin verir.

Satım İşlemi – doğru/yanlış – Satım emirlerine izin verir.

Sipariş Yorumu – Seçtiğiniz EA adı.





Maksimum Spread (0 – kullanılmaz) – İzin verilen maksimum spread.





Başlangıç ​​Saati – EA'nın işleme başlaması gereken saat.





Başlangıç ​​Dakikası – EA'nın işleme başlaması gereken dakika.





Bitiş Saati – EA'nın işlemeyi durdurması gereken saat.





Bitiş Dakikası – EA'nın işlemeyi durdurması gereken dakika.

Bekleyen Emirler Arasındaki Mesafe – EA'nın fiyattan bekleme emirleri yerleştirmesi gereken mesafe.





Sihirli Numara – EA'nın işlemlerini tanımlamak için kullanılan benzersiz sihirli numara.





Maksimum Emir – İzin verilen maksimum emir sayısı. Başlangıç ​​lotu.

Başlangıç ​​lotu. Otomatik Lot – doğru/yanlış – Her X serbest marj Otomatik Lot boyutunda lotları artırmak için Otomatik Lot kullanımına izin verilir.

Her 0,01 için Serbest Marj – X serbest marja ulaştıktan sonra artırılacak lot sayısı.





TP Modu – Gerçek/Sanal – Gerçek TP seçimi aracı kurum için gösterilecektir; sanal TP'yi aracı kurum göremez.





TP (0 – kullanılmaz) – Puan cinsinden TP ayarı.





SL Modu – Gerçek/Sanal – Gerçek seçeneği aracı kurum için görünür; sanal seçeneğinde aracı kurum göremez.

İzleme Modu – Gerçek/Sanal – Gerçek seçeneğinde aracı kurum görür, sanal seçeneğinde aracı kurum göremez.

İzleme Başlangıcı, puan (0 – kullanılmaz) – İzlemenin durma noktası (puan cinsinden).

İzleme Mesafesi, puan – İzleme mesafesi (puan cinsinden).





Sonraki Panel Parametreleri.