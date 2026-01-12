Severa mt5

SEVERA EA

Severa EA è una strategia di breakout sull'oro specificamente progettata per l'oro, poiché si tratta di una coppia altamente volatile. L'EA attenderà le condizioni di mercato perfette, piazzando ordini pendenti a livelli critici di supporto e resistenza e seguendo l'operazione utilizzando un trailing stop con precisione. Questo è l'EA perfetto per il principiante che desidera un sistema di gestione del denaro completamente automatico e affidabile per fare il lavoro e vedere i profitti arrivare!

Attenzione, non vendo EA o set su Telegram, è una truffa. Tutte le impostazioni sono gratuite qui sul blog.
IMPORTANTE! Contattatemi subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus!

Il monitoraggio delle operazioni reali e gli altri miei prodotti sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller

Impostazioni

Apri nuova serie: consente all'EA di aprire nuove operazioni.
Acquista: vero/falso: consente l'inserimento di ordini di acquisto.
Vendi: vero/falso: consente l'inserimento di ordini di vendita.
Commento ordine: nome dell'EA scelto. Spread massimo (0 – non utilizzare) – Spread massimo consentito.
Ora di inizio – l'ora in cui l'EA deve iniziare a fare trading.
Minuti di inizio – i minuti in cui l'EA deve iniziare a fare trading.
Ora di fine – l'ora in cui l'EA deve interrompere il trading.
Minuti di fine – i minuti in cui l'EA deve interrompere il trading.
Distanza dagli ordini pendenti – la distanza a cui l'EA deve piazzare gli ordini pendenti dal prezzo.
Magico – il numero magico univoco per identificare le negoziazioni dell'EA.
Ordini massimi – numero massimo di ordini consentiti Lotto iniziale.
Lotto iniziale Autolot – vero/falso – Consente l'uso di Autolot per aumentare i lotti a ogni X margine libero.
Margine libero per ogni 0,01 – Lotti da aumentare dopo aver raggiunto X margine libero.
Modalità TP – Reale/Virtuale – La scelta del TP reale verrà visualizzata dal broker; virtuale, il broker non può vedere.
TP (0 – non utilizzare) – Impostazione del TP in punti.
Modalità SL – Reale/Virtuale – La scelta del SL reale verrà visualizzata dal broker; Virtuale, il broker non può vedere.
Modalità Trail – Reale/Virtuale – Reale, il broker vedrà, virtuale, il broker non può vedere.
Inizio Trail, punti (0 – non utilizzato) – Trailing stop in punti.
Distanza Trail, punti – Distanza finale in punti.
Parametri del pannello successivo.
Altri dall’autore
Trend AI EA mt5
Ramil Minniakhmetov
4.89 (9)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
EA Black Dragon MT5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (262)
Experts
EA Black Dragon funziona con l'indicatore Black Dragon. L'EA apre uno scambio in base al colore dell'indicatore, quindi è possibile aumentare la rete di ordini o lavorare con uno stop loss. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tutte le impostazioni possono essere trovate qui! Parametri in entrata: ·
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.75 (562)
Experts
EA Black Dragon funziona con l'indicatore Black Dragon. L'EA apre uno scambio in base al colore dell'indicatore, quindi è possibile aumentare la rete di ordini o lavorare con uno stop loss. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tutte le impostazioni possono essere trovate qui! Parametri in entrata: ·
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
BTC Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4.81 (26)
Experts
BITCOIN BOT Btc Bot utilizza l'indicatore Stochastic tape ed è specificamente progettato per il trading di bitcoin, tuttavia, puoi anche fare trading di altre coppie di valute se vuoi. Quando il tape passa dal rosso al verde, l'EA inizierà ad acquistare e quando passa dal verde al rosso l'EA inizierà a vendere. Le negoziazioni saranno controllate in uno stile martingala/griglia finché non raggiunge il take profit. L'EA ha un filtro notizie integrato che interromperà l'inserimento di nuove posi
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.78 (233)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
BTC bot mt4
Ramil Minniakhmetov
4.8 (30)
Experts
BITCOIN BOT Btc Bot utilizza l'indicatore Stochastic tape ed è specificamente progettato per il trading di bitcoin, tuttavia, puoi anche fare trading di altre coppie di valute se vuoi. Quando il tape passa dal rosso al verde, l'EA inizierà ad acquistare e quando passa dal verde al rosso l'EA inizierà a vendere. Le negoziazioni saranno controllate in uno stile martingala/griglia finché non raggiunge il take profit. L'EA ha un filtro notizie integrato che interromperà l'inserimento di nuove posi
Severa
Ramil Minniakhmetov
Experts
SEVERA EA Severa EA è una strategia di breakout sull'oro specificamente progettata per l'oro, poiché si tratta di una coppia altamente volatile. L'EA attenderà le condizioni di mercato perfette, piazzando ordini pendenti a livelli critici di supporto e resistenza e seguendo l'operazione utilizzando un trailing stop con precisione. Questo è l'EA perfetto per il principiante che desidera un sistema di gestione del denaro completamente automatico e affidabile per fare il lavoro e vedere i profitt
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione