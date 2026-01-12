Severa mt5
- エキスパート
- Ramil Minniakhmetov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
SEVERA EA
Severa EAは、ボラティリティの高い金ペアに特化した、金のブレイクアウト戦略です。このEAは、最適な市場条件を待ち、重要なサポートレベルとレジスタンスレベルで保留注文を出し、トレーリングストップを使って正確に取引をコントロールします。これは、完全自動化と優れた資金管理システムで取引を完結し、利益を上げたい初心者に最適なEAです！
EAやセットをTelegramで販売することは詐欺ですので、ご注意ください。設定はすべてブログで無料で公開しています。
重要！購入後すぐにご連絡ください。手順とボーナスをお送りします！
実際の取引モニタリングと私の他の製品については、https://www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerをご覧ください。
設定
新規シリーズを開く – EAが新規取引を開始できるようにします。
取引購入 – true/false – 買い注文を許可します。
取引売却 – true/false – 売り注文を許可します。
注文コメント – 選択したEA名。
最大スプレッド (0 – 使用しない) – 許容される最大スプレッド。
開始時間 – EAが取引を開始する時間。
開始分 – EAが取引を開始する時間。
終了時間 – EAが取引を停止する時間。
終了分 – EAが取引を停止する時間。
保留注文との距離 – EAが価格から保留注文を出す距離。
マジック – EAの取引を識別するための固有のマジックナンバー。
最大注文数 – 許容される最大注文数。初期ロット。
開始ロット。オートロット – true/false – オートロットを使用して、Xフリーマージンごとにロットを増やすことを許可する。オートロットサイズ。
フリーマージン 0.01ごと – Xフリーマージンに達した後に増やすロット。
TPモード – リアル/バーチャル – リアルTPの選択はブローカーに表示されます。バーチャルTPはブローカーには表示されません。
TP (0 – 使用しない) – ポイント単位でのTP設定。
SLモード – リアル/バーチャル – SLでリアルを選択した場合はブローカーに表示されます。バーチャルを選択した場合はブローカーには表示されません。
トレイルモード – リアル/バーチャル – リアルを選択した場合はブローカーに表示されますが、バーチャルを選択した場合はブローカーには表示されません。
トレイル開始、ポイント（0 – 使用しない） – トレーリングストップ（ポイント）。
トレイル距離、ポイント – トレーリング距離（ポイント）。
