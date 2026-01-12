Severa mt5

SEVERA EA





Severa EA es una estrategia de ruptura de oro diseñada específicamente para este par, debido a su alta volatilidad. El EA espera las condiciones perfectas del mercado, colocando órdenes pendientes en niveles críticos de soporte y resistencia, y gestiona la operación con un stop dinámico con precisión. ¡Es el EA perfecto para principiantes que buscan un sistema de gestión de dinero automático y eficaz para trabajar y ver cómo aumentan las ganancias!





Tenga cuidado, no vendo EA ni sets en Telegram, es una estafa. Todas las configuraciones son gratuitas aquí en el blog.





Configuración





Abrir nueva serie: permite que el EA abra nuevas operaciones.

Operación de compra: verdadero/falso: permite órdenes de compra.

Operación de venta: verdadero/falso: permite órdenes de venta.

Comentario de la orden: nombre del EA a elegir. Spread máximo (0 – no usar): Spread máximo permitido.

Hora de inicio: la hora en que el EA debe comenzar a operar.

Minutos de inicio: los minutos en que el EA debe comenzar a operar.

Hora de fin: la hora en que el EA debe detener la operación.

Minutos de fin: los minutos en que el EA debe detener la operación.

Distancia a las órdenes pendientes: la distancia a la que el EA debe colocar las órdenes pendientes desde el precio.

Mágico: el número mágico único para identificar las operaciones del EA.

Máximo de órdenes: el máximo de órdenes permitidas. Lote inicial.

Lote inicial. Autolot: verdadero/falso: permite usar Autolot para aumentar lotes cada X tamaño de margen libre.

Margen libre por cada 0.01: lotes que se aumentarán después de alcanzar X margen libre.

Modo TP: Real/Virtual: la opción de TP real se mostrará al bróker; virtual, el bróker no podrá verla.

TP (0 – no usar): configuración de TP en puntos.

Modo SL: Real/Virtual: la opción de SL real se mostrará al bróker; virtual, el bróker no podrá verla. Modo de ruta – Real/Virtual – Real, el corredor lo verá, virtual, el corredor no lo verá.

Inicio de ruta, puntos (0 – no usar) – Punto final en puntos.

Distancia de ruta, puntos – Distancia final en puntos.

Siguientes parámetros del panel.