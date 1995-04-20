Currency Strength Meter Pro MT4

Indicador: Currency Strength Meter Pro

  • Visualização da Amplitude do Mercado

    • Vantagens: Em vez de gráficos confusos, exibe dados num "Painel" limpo. Identifique instantaneamente os pares mais fortes ou fracos.

    • Benefícios: Poupa tempo e acelera a decisão de quais pares negociar.

  • Classificação e Ordenação Automática

    • Vantagens: Modo de "Classificação Horizontal" que ordena pares do "Mais Forte" para o "Mais Fraco".

    • Benefícios: Veja os Vencedores e Perdedores do dia/semana/mês imediatamente.

  • Lógica Inteligente de Moedas

    • Vantagens: O modo vertical lida inteligentemente com pares invertidos (ex: EURUSD vs USDJPY), ajustando a direção das barras para refletir a força da moeda base.

    • Benefícios: Reduz a confusão na análise de posições cambiais.

  • Flexibilidade de Timeframes

    • Vantagens: Visualize desempenho Diário, Semanal e Mensal.

    • Benefícios: Ideal tanto para Day Traders quanto para Swing Traders.

  • UI Personalizável

    • Vantagens: Objetos gráficos ajustáveis (cores, fontes, posição).

    • Benefícios: Integra-se perfeitamente ao seu template com visual profissional.

  • Fonte de Dados Flexível

    • Vantagens: Entrada manual ou automática via Market Watch.

    • Benefícios: Aplicável também a Ouro, Petróleo e Ações.


