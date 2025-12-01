Currency Strength Meter Pro MT4

Indicateur : Currency Strength Meter Pro

  • Visualisation de la profondeur du marché

    • Avantages : Remplace les graphiques encombrés par un "Tableau de bord" clair. Identifiez instantanément les paires fortes et faibles.

    • Bénéfices : Gain de temps et prise de décision plus rapide.

  • Classement et tri automatique

    • Avantages : Trie automatiquement les paires du "Plus fort" au "Plus faible".

    • Bénéfices : Visibilité immédiate des Gagnants et Perdants (Jour/Semaine/Mois).

  • Logique de devise intelligente

    • Avantages : Gère intelligemment les paires inversées (ex : EURUSD vs USDJPY) pour aligner la direction des barres sur la devise principale.

    • Bénéfices : Moins de confusion dans l'analyse.

  • Flexibilité des unités de temps

    • Avantages : Vues Intraday, Hebdomadaire et Mensuelle.

    • Bénéfices : Adapté aux Day Traders et Swing Traders.

  • Interface utilisateur personnalisable

    • Avantages : Objets graphiques ajustables (couleurs, polices, position).

    • Bénéfices : S'intègre parfaitement à vos modèles graphiques.

  • Source de données flexible

    • Avantages : Entrée manuelle ou via l'Observation du marché (Market Watch).

    • Bénéfices : Compatible avec l'Or, le Pétrole et les Actions.


Plus de l'auteur
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
French Scan de la "Smart Money" (Marqueurs de Volume): Des flèches indiquent un volume anormal (supérieur à la moyenne) avec un code couleur vert/rouge clair. Cela aide à identifier l'entrée des gros investisseurs et à filtrer les faux signaux. Alertes Décisives (Alerts): Pas besoin de surveiller l'écran en permanence. Le système vous avertit immédiatement lorsque le prix croise la ligne POC (Point de Contrôle), souvent un point décisif pour la continuation ou le retournement. Structure de March
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Squeeze Momentum Alert 1. Identifie les Points "d'Explosion" du Prix (The "Squeeze") Le principal avantage est sa capacité à repérer les périodes de "consolidation" avant un mouvement massif. Pourquoi c'est bon : L'outil vous dit : "Le graphique se comprime, préparez-vous à la prochaine envolée" , pour ne pas rater le début d'une tendance majeure. 2. Distingue la "Force" de la Tendance (Color Coded Momentum) L'histogramme utilise 4 couleurs : Citron vert (Lime) : Hausse forte. Vert foncé (Dark G
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
French (Français) ICT_SuperTrend est un outil "Tout-en-un" conçu pour offrir une vue complète du marché. Voici ses principaux avantages : Système de Trading Hybride Il combine le Suivi de Tendance avec les Concepts Smart Money / ICT . SuperTrend : Indique la direction principale. Concepts ICT : Identifie les points structurels clés. Entrées et Sorties Claires Des Flèches de Signal indiquent les changements de tendance. La ligne SuperTrend sert de Stop Suiveur (Trailing Stop) idéal. Niveaux de Li
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Théorie des Vagues d'Elliott Automatisée 1. Comptage automatique et réduction des biais (Objectivité) Normalement, le comptage des vagues d'Elliott implique beaucoup "d'imagination". Cet indicateur aide en : Trouvant les Vagues d'Impulsion (1-2-3-4-5) : Utilise des règles strictes pour montrer la structure théoriquement correcte. Trouvant les Vagues Correctives (A-B-C) : Aide à repérer les retracements pour entrer dans la tendance. 2. Analyse Multi-Degrés Analyse 3 niveaux de profondeur simultan
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Théorie des Vagues d'Elliott Automatisée 1. Comptage automatique et réduction des biais (Objectivité) Normalement, le comptage des vagues d'Elliott implique beaucoup "d'imagination". Cet indicateur aide en : Trouvant les Vagues d'Impulsion (1-2-3-4-5) : Utilise des règles strictes pour montrer la structure théoriquement correcte. Trouvant les Vagues Correctives (A-B-C) : Aide à repérer les retracements pour entrer dans la tendance. 2. Analyse Multi-Degrés Analyse 3 niveaux de profondeur simultan
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Indicateur Volume Profile Pro Cet indicateur est l'outil Volume Profile Pro , qui aide à analyser "à quel prix l'activité de trading est la plus importante". Il dispose des fonctionnalités avancées suivantes : Modes d'affichage (Display Modes) Volume Profile (Normal) : Affiche le volume total des échanges (Total Volume) à chaque niveau de prix pour identifier les zones clés de support et de résistance. Delta / Money Flow : Affiche la "différence" entre la pression d'achat et de vente (Buy vs Sel
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitaires
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Buy 1 Get 1 Free Here is a summary of the main advantages: 1. Automated Market Structure Analysis Identifies BOS and CHoCH: The indicator automatically detects and draws lines at points of Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH). These are the core components of ICT trading, helping you to easily visualize price movements and find high-probability trade entries. Adjustable Analysis Term: You can choose between three levels of structure detection (Short, Intermediate, Long) to
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilitaires
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Here is a summary of the main advantages: 1. Automated Market Structure Analysis Identifies BOS and CHoCH: The indicator automatically detects and draws lines at points of Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH). These are the core components of ICT trading, helping you to easily visualize price movements and find high-probability trade entries. Adjustable Analysis Term: You can choose between three levels of structure detection (Short, Intermediate, Long) to fit your trading s
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Squeeze Momentum Alert 1. Identifie les Points "d'Explosion" du Prix (The "Squeeze") Le principal avantage est sa capacité à repérer les périodes de "consolidation" avant un mouvement massif. Pourquoi c'est bon : L'outil vous dit : "Le graphique se comprime, préparez-vous à la prochaine envolée" , pour ne pas rater le début d'une tendance majeure. 2. Distingue la "Force" de la Tendance (Color Coded Momentum) L'histogramme utilise 4 couleurs : Citron vert (Lime) : Hausse forte. Vert foncé (Dark G
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indicateurs
French (Français) ICT_SuperTrend est un outil "Tout-en-un" conçu pour offrir une vue complète du marché. Voici ses principaux avantages : Système de Trading Hybride Il combine le Suivi de Tendance avec les Concepts Smart Money / ICT . SuperTrend : Indique la direction principale. Concepts ICT : Identifie les points structurels clés. Entrées et Sorties Claires Des Flèches de Signal indiquent les changements de tendance. La ligne SuperTrend sert de Stop Suiveur (Trailing Stop) idéal. Niveaux de Li
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Indicateur Volume Profile Pro Cet indicateur est l'outil Volume Profile Pro , qui aide à analyser "à quel prix l'activité de trading est la plus importante". Il dispose des fonctionnalités avancées suivantes : Modes d'affichage (Display Modes) Volume Profile (Normal) : Affiche le volume total des échanges (Total Volume) à chaque niveau de prix pour identifier les zones clés de support et de résistance. Delta / Money Flow : Affiche la "différence" entre la pression d'achat et de vente (Buy vs Sel
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
French Scan de la "Smart Money" (Marqueurs de Volume): Des flèches indiquent un volume anormal (supérieur à la moyenne) avec un code couleur vert/rouge clair. Cela aide à identifier l'entrée des gros investisseurs et à filtrer les faux signaux. Alertes Décisives (Alerts): Pas besoin de surveiller l'écran en permanence. Le système vous avertit immédiatement lorsque le prix croise la ligne POC (Point de Contrôle), souvent un point décisif pour la continuation ou le retournement. Structure de March
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicateurs
Indicateur : Currency Strength Meter Pro Visualisation de la profondeur du marché Avantages : Remplace les graphiques encombrés par un "Tableau de bord" clair. Identifiez instantanément les paires fortes et faibles. Bénéfices : Gain de temps et prise de décision plus rapide. Classement et tri automatique Avantages : Trie automatiquement les paires du "Plus fort" au "Plus faible". Bénéfices : Visibilité immédiate des Gagnants et Perdants (Jour/Semaine/Mois). Logique de devise intelligente Avantag
