Currency Strength Meter Pro MT4

İndikatör: Currency Strength Meter Pro

  • Piyasa Genişliği Görselleştirmesi

    • Artıları: Karmaşık grafikler yerine temiz bir "Panel" görünümü sunar. Hangi paritenin güçlü veya zayıf olduğu anında görülür.

    • Faydaları: Zaman kazandırır ve karar vermeyi hızlandırır.

  • Otomatik Sıralama

    • Artıları: Pariteleri "En Güçlü"den "En Zayıf"a otomatik sıralar.

    • Faydaları: Günün/Haftanın Kazananlarını ve Kaybedenlerini hemen gösterir.

  • Akıllı Para Birimi Mantığı

    • Artıları: Farklı baz dövizli pariteleri (örn. EURUSD ve USDJPY) akıllıca yönetir ve değerleri ana dövize göre tersine çevirir.

    • Faydaları: Analiz karmaşasını azaltır.

  • Çoklu Zaman Dilimi

    • Artıları: Günlük, Haftalık ve Aylık performans görünümü.

    • Faydaları: Hem Günlük İşlemciler (Day Trader) hem de Swing Traderlar için uygundur.

  • Özelleştirilebilir Arayüz

    • Artıları: Renkler, yazı tipleri ve konum tamamen ayarlanabilir.

    • Faydaları: Grafiklerinizle profesyonel bir uyum sağlar.

  • Esnek Veri Kaynağı

    • Artıları: Manuel giriş veya Piyasa İzleme (Market Watch) listesi.

    • Faydaları: Altın, Petrol veya Hisse Senetleri ile de çalışır.


