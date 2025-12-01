Currency Strength Meter Pro MT4
- Göstergeler
- Sathit Sukhirun
- Sürüm: 1.20
- Etkinleştirmeler: 20
İndikatör: Currency Strength Meter Pro
-
Piyasa Genişliği Görselleştirmesi
-
Artıları: Karmaşık grafikler yerine temiz bir "Panel" görünümü sunar. Hangi paritenin güçlü veya zayıf olduğu anında görülür.
-
Faydaları: Zaman kazandırır ve karar vermeyi hızlandırır.
-
-
Otomatik Sıralama
-
Artıları: Pariteleri "En Güçlü"den "En Zayıf"a otomatik sıralar.
-
Faydaları: Günün/Haftanın Kazananlarını ve Kaybedenlerini hemen gösterir.
-
-
Akıllı Para Birimi Mantığı
-
Artıları: Farklı baz dövizli pariteleri (örn. EURUSD ve USDJPY) akıllıca yönetir ve değerleri ana dövize göre tersine çevirir.
-
Faydaları: Analiz karmaşasını azaltır.
-
-
Çoklu Zaman Dilimi
-
Artıları: Günlük, Haftalık ve Aylık performans görünümü.
-
Faydaları: Hem Günlük İşlemciler (Day Trader) hem de Swing Traderlar için uygundur.
-
-
Özelleştirilebilir Arayüz
-
Artıları: Renkler, yazı tipleri ve konum tamamen ayarlanabilir.
-
Faydaları: Grafiklerinizle profesyonel bir uyum sağlar.
-
-
Esnek Veri Kaynağı
-
Artıları: Manuel giriş veya Piyasa İzleme (Market Watch) listesi.
-
Faydaları: Altın, Petrol veya Hisse Senetleri ile de çalışır.
-