Currency Strength Meter Pro MT4
- 指标
- Sathit Sukhirun
- 版本: 1.20
- 激活: 20
指标：Currency Strength Meter Pro (货币强弱计专业版)
-
市场广度可视化 (Market Breadth Visualization)
-
优点: 该指标以整洁的“仪表盘”形式显示，代替了杂乱的图表。交易者只需扫一眼即可知道市场上哪个货币对最强或最弱。
-
益处: 节省逐个查看图表的时间，并帮助快速做出选币决策。
-
-
自动排名与排序 (Auto-Ranking & Sorting)
-
优点: 拥有“水平排名”模式，自动将货币对从“最强”到“最弱”进行排序。
-
益处: 让您立即看到日/周/月的赢家 (Winners) 和输家 (Losers)，这是相对强弱交易策略的核心。
-
-
智能货币逻辑 (Smart Currency Logic)
-
优点: 在垂直模式下，工具能智能处理基础货币位置不同的货币对（如 EURUSD 与 USDJPY）。系统会自动“反转”数值，使条形图方向与主货币（如 USD）的强弱一致。
-
益处: 减少分析基础货币或报价货币位置时的混淆。
-
-
多时间周期灵活性 (Multi-Timeframe Flexibility)
-
优点: 可选择查看日内 (Daily)、周 (Weekly) 和月 (Monthly) 的表现。
-
益处: 适合所有类型的交易者，无论是看日内数据的短线交易者，还是看大趋势的波段交易者。
-
-
高度可定制的 UI
-
优点: 在屏幕上绘制图形对象。您可以微调背景颜色、条形图颜色（正/负）、字体大小和位置。
-
益处: 完美适配您现有的模板或图表颜色，看起来专业且易于阅读。
-
-
灵活的数据源
-
优点: 用户可以选择手动输入货币对列表，或从“市场报价” (Market Watch) 中自动提取所有品种。
-
益处: 使该指标不仅适用于货币，还适用于黄金、石油或股票（若经纪商提供）。
-