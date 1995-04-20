Currency Strength Meter Pro MT4

インジケーター: Currency Strength Meter Pro

  • 市場の全体像を可視化 (Market Breadth Visualization)

    • 長所: 複雑なチャートを見る代わりに、整理された「ダッシュボード」形式で表示します。トレーダーは一目で最強・最弱の通貨ペアを把握できます。

    • メリット: 個別のチャートを確認する時間を節約し、取引する通貨ペアの選定を迅速化します。

  • 自動ランク付けと並べ替え (Auto-Ranking & Sorting)

    • 長所: 「水平ランキング」モードを搭載し、通貨ペアを「最強」から「最弱」へと自動的に並べ替えます。

    • メリット: 日次/週次/月次の勝者 (Winners) と敗者 (Losers) を即座に特定でき、相対強度戦略の核心となります。

  • スマート通貨ロジック (Smart Currency Logic)

    • 長所: 垂直モードでは、ベース通貨の位置が異なるペア（例：EURUSD 対 USDJPY）をスマートに処理します。メイン通貨（例：USD）の強弱に合わせて数値を自動的に「反転」させます。

    • メリット: 通貨ペアの並び順による分析の混乱を減らします。

  • マルチタイムフレーム対応

    • 長所: 日中 (Daily)、週次 (Weekly)、月次 (Monthly) のパフォーマンスを選択可能です。

    • メリット: デイトレーダーからスイングトレーダーまで、あらゆるタイプのトレーダーに適しています。

  • 高度にカスタマイズ可能なUI

    • 長所: 画面上にグラフィックオブジェクトを描画します。背景色、バーの色、フォントサイズ、配置を細かく調整可能です。

    • メリット: お使いのチャートテンプレートに完璧にフィットし、プロフェッショナルで見やすい画面を提供します。

  • 柔軟なデータソース

    • 長所: 監視したいペアを手動で入力するか、気配値表示 (Market Watch) から自動取得するかを選択できます。

    • メリット: 通貨だけでなく、ゴールド、原油、株式（ブローカーが提供している場合）にも応用可能です。


