Super Gold Hedging DCA

Super Gold Hedging DCA und Rolling Cut
Super Gold Hedging DCA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dank seiner universellen Logik funktioniert es jedoch ebenso gut bei den wichtigsten Forex-Paaren wie EURUSD und GBPUSD.

Im Gegensatz zu gefährlichen "blinden" Grid-Systemen, die Konten während starker Trends in die Luft jagen können, verfügt dieser EA über einen einzigartigen "Rolling Cut" (Tail Trimming) Mechanismus. Er konzentriert sich auf das Überleben des Kontos und ein stetiges Wachstum durch intelligentes Management des Drawdowns.

🛡️ Warum diesen EA wählen?
✅ Einzigartige "Rolling Cut"-Strategie Der EA überwacht Ihren Korb von Trades. Wenn die Anzahl der offenen Orders Ihr Limit überschreitet (z.B. 7 Trades), identifiziert und schließt er automatisch die älteste Verlustposition. Auf diese Weise wird der Schwanz des Verlustes abgeschnitten, wodurch die Marge frei wird und der Drawdown bei langen Trends unter Kontrolle bleibt.

✅ Smart Expanding Grid Anstatt Trades blind in festen Abständen zu eröffnen, verwendet der EA eine Expanding-Grid-Logik. Er platziert neue DCA-Orders auf der Grundlage von Preisausbrüchen (Hoch/Tief). Dies verhindert "Order-Spamming" in seitwärts tendierenden Märkten und stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn sich der Preis signifikant bewegt.

✅ Hedging-Schutz Der EA eröffnet Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig. Dieser Hedging-Ansatz stellt sicher, dass, egal wohin sich der Markt bewegt, eine Seite immer Gewinne erzielt, um die schwebenden Verluste der anderen Seite auszugleichen.

Der EA ist mit strengen Sicherheitslimits kodiert (max. 10 Orders Hard-Limit), um die MQL5-Marktvalidierungsregeln strikt einzuhalten und Broker-Ablehnungsfehler (Error 148) zu vermeiden. Er enthält auch eine "Silent Stop"-Funktion, um Ihr Konto vor Over-Trading zu schützen.

⚙️ Eingabe-Parameter
--- VOLUMENEINSTELLUNGEN ---

InpBaseLot: Die Startlotgröße für den ersten Handel (z.B. 0,01).

InpZielGewinn: Der globale Zielgewinn in USD (Geld). Wenn der Gesamtgewinn aller Trades diesen Betrag erreicht, schließt der EA alles.

--- ABSTANDSEINSTELLUNGEN ---

InpDistancePips: Der Rasterabstand in PIPS.

Für XAUUSD (Gold): 50 Pips = 5,00 $ Preisbewegung.

Für Forex (EURUSD): 50 Pips = 0,0050 Preisbewegung. (Der EA erkennt automatisch 3-stellige oder 5-stellige Broker).

--- KAPITALVERWALTUNG ---

InpStepBoundary: Die spezifische Auftragsnummer, bei der sich der Lot-Multiplikator ändert.

InpMultPos_1to5: Lot-Multiplikator für die ersten Trades (Stufe 1).

InpMultPos_6plus: Lot-Multiplikator für Recovery Trades (Stufe 2 - in der Regel höher, um schneller zu erholen).

--- RISIKOMANAGEMENT ---

InpMaxOrdersToCut: Die Sicherheitsschwelle. Wenn die offenen Aufträge diese Zahl überschreiten, wird die Funktion Rolling Cut aktiviert, um das älteste schlechte Geschäft zu schließen.

InpMagic: Eine eindeutige Identifizierungsnummer für den EA.

💡 Empfehlungen
Symbol: Besonders empfohlen für XAUUSD (Gold). Funktioniert auch für EURUSD, GBPUSD.

Zeitrahmen: M15 oder H1 (empfohlen, um das Marktrauschen zu reduzieren).

Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten sind für Gold-Scalping am besten geeignet.

Guthaben:

Mindestens $1.000 für Standardkonten (Startlot 0,01).

Mindestens $1.000 Cents ($10) für Cent-Konten.

VPS: Bitte verwenden Sie einen VPS für einen stabilen 24/7-Betrieb.

Hinweis: Der Handel beinhaltet ein Risiko. Bitte testen Sie den EA sorgfältig mit den Daten Ihres Brokers, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Empfohlene Produkte
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Flex Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Basis des RSI handelt. Der EA handelt mit Market Orders mit unteilbarem Take Profit und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich
FREE
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkma
Hamster Grid MT4
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein professioneller Netzberater arbeitet an RSI-Indikatoren (Relative Strength Index). hat die Funktion, die Inanspruchnahme des Kontos durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an. MT5-Version https://www.mql5.com/ru/market/product/56995 OPTIONEN: RSI_PERIOD - Zeitraum zur Berechnung des Relativen-Stärke-Index; UP_LEVEL - obere Grenze; DN_LEVEL - untere Grenze; RSI_TIMEFRAME - Zeitrahmen für die Berechnung; START_LOT - anfängliches L
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Gold Angel MT4 Expert Advisor wurde für den automatisierten Goldhandel auf der MetaTrader 4-Plattform entwickelt und bietet Händlern einzigartige Tools und Strategien, um maximale Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe komplexer Algorithmen zur Analyse von Marktdaten ist dieser Advisor in der Lage, profitable Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, was die Risiken deutlich reduziert und die Chancen auf einen erfolgreichen Handel erhöht. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Expert Advisors basiert auf der proaktiven Vorhersage der wahrscheinlichsten Kursbewegung. Die Methode zur Bestimmung dieser Bewegung ist die Berechnung und das Verhältnis solcher Faktoren wie: kurzfristige OHLC-Candlestick-Muster, die Richtung des Mikrotrends, die Rate der Preisänderung. Es kann jeweils nur 1 Geschäft für ein Handelsinstrument eröffnet werden. Support:   h ttps:// www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Es werden keine gefährlichen Handelsmethoden verwendet.
Fx Trend Follower
Atif Zafar
Experten
EA arbeitet mit keinem der technischen Indikatoren. Er wartet auf den Trend und handelt entsprechend. Keine Standard-Indikatoren. Kein Rasterhandel. Keine Arbitrage. Keine Kurvenanpassung anhand von Backtest-Ergebnissen Kein Hedge Sehr niedrige Stop Loss Ratio Getestet mit 99,90% Daten Modellierungsqualität. Kann sogar mit $30 USD arbeiten Empfehlungen : Entwickelt für M1, EURUSD ECN Broker mit 5 Punkten Einstellungen Spread: Muss so niedrig wie möglich sein. Trailing-Status: Trailing-Stop-Nutzu
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Cheetah ist nicht nur ein Handelsroboter, sondern ein Experte für den kurzfristigen Handel, der für den Einsatz auf volatilen Märkten mit niedrigen Spreads entwickelt wurde. Er basiert auf einem komplexen Multikomponenten-Algorithmus, der Marktinformationen sofort und in Echtzeit analysiert. Nächster Preis 1399 : Der Preis erhöht sich in Abhängigkeit von der Anzahl der verkauften Lizenzen Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Dieser Scal
QuatronPro
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit verschiedenen Strategien: Swings, Gaps und SR-Levels. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und sucht nach den besten Parametern. Die Handelssignale werden durch die Ergebnisse der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Er baut auf den Grundlagen des erfolgreichen EA Triton auf. Es handelt sich nicht um einen Scalping-Roboter. Er ist nicht empfin
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Experten
Scalper Gold Reborn ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde, aber auch bei Währungen eingesetzt werden kann. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mit dem Bolinger Band und Moving Average. Überwachung des Live-Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Empfehlungen Zeitrahmen : M1 Paare : GOLD/Währungen Einstellungen: Standard Lot : Verwenden Sie 0.01 für jede 10.000cents Hebelwirkung: 1:1000 oder höher Kontaktieren Sie mich privat für w
Society
Ivan Simonika
Experten
Der Expert Advisor gehört zu den Trendrobotern, die mit erhöhter Volatilität handeln. Handelsmethode: Bestimmung des Trends mit Hilfe des eingebauten Indikators. Falschmeldungen werden durch die Einkerbung von den Grenzen der Indikatorkanäle gefiltert. Die Aufträge können durch den eingestellten Stop-Loss und Take-Profit geschlossen werden, oder es können Trailing-Aufträge mit einem separaten Indikator verwendet werden, sowie das Schließen durch das Indikatorsignal. Der EA verwendet keine Takt
Benjan Expert
Profxtwins (Pty) LTD
Experten
Der Benjam ist ein vollautomatischer Handelsroboter. Der Roboter kauft einen Aufwärtstrend und verkauft einen Abwärtstrend. Der EA funktioniert nicht gut in einem Seitwärtsmarkt. Der Benutzer kann die Höhe des Stop Loss in Pips bestimmen. Der Benutzer kann die Höhe des Take Profit bestimmen. Der Benutzer kann die Menge des einzugebenden Volumens bestimmen. Der Benutzer kann die Anzahl der Trades festlegen, die der Roboter pro Trade öffnen soll.
Hedging Be Win
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maxima
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Experten
Entdecken Sie intelligentes und professionelles Trading mit Tabow 3.1 Tabow 3.1 ist ein präzise entwickelter Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, mögliche Hochs und Tiefs mithilfe des Awesome Oscillators zu identifizieren. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind—basierend auf Schwellenwerten, deren Veränderungen und weiteren Kriterien—für qualitativ hochwertige Einstiegssignale. Der EA öffnet jeweils nur einen Trade und nutzt fein abgestimmte Take-Profit- (
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 2 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Absicherungsgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Um den Experten kostenlos zu erhalten, kontaktieren Sie mich über Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den R
Mistress
Natalya Sopina
Experten
Mistress - Hochgeschwindigkeits-EA-Skalierer. Mistress - der beste EA - aus meiner Sicht. Mistress -universell und einfach. Mistress - handelt akkurat, häufig und zügig. Mistress - unabhängig von TF. Mistress - funktioniert auf allen Währungspaaren. Mistress - verwendet keine Martingale und kein Raster Mistress - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Mistress EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Handelszeitlimit on time : Zeit für den Begin
KingofCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experten
/ /; Empfehlungen Verwenden Sie einen VPS-Server mit einem Ping unter 10ms; Standardeinstellungen sind optimiert für EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF EURJPY EURGBP GBPJPY; Die Einstellungen des EA - ℕℝ ℕ; ℂ - ℕ ℙ - ℝ
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Experten
Golden Cross EA - Intelligenter Trendhandel mit Pullback-Präzision Treten Sie ein in die Welt des intelligenten Handels mit Golden Cross EA , einem leistungsstarken, funktionsreichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um goldene Gelegenheiten mit Hilfe der klassischen und bewährten 2 Moving Average Golden Cross Strategie zu identifizieren. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bringt durch die Kombination von intelligenter Logik, dynamischer Grafik und vollständ
Reactor EA MT4
Berat Cakan
Experten
Reactor MT4 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum für die Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit hervorragenden Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem realen Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie beg
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
JumpLump
Olga Zhdanova
Experten
Eine tolle Ergänzung für Ihr lukratives Portfolio an Fachberatern. Die Strategie basiert auf einem Algorithmus zum Durchbrechen der gebauten Levels für einen bestimmten Zeitraum. Der EA hat einen festen StopLoss, mit dem Sie den minimalen Drawdown beibehalten können. Getestet auf alle Ticks mit der Tick Data Suite, mit den bestmöglichen realen Handelsbedingungen, sehen Sie sich das Video an. Preis für die ersten 10 Käufer $ 75 (Ich bitte Sie, Ihre Berichte in den Kommentaren zu posten) Empfeh
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD und XAUUSD. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegung entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Advisor konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Hauptmerkmal
Karla Three MT4
Karla Fekeza
Experten
Karla Three ist der letzte Teil der Karla-Serie. Sie unterscheidet sich von Karla Eins und Karla Zwei durch die Strategie und die Symbole, mit denen sie handelt. Es handelt sich um eine sehr komplexe Software, die jede H1-Kerze eines jeden Symbols aus der Liste analysiert und in der Lage ist, seltene Muster zu erkennen, die für das menschliche Auge normalerweise zu schwer zu erkennen sind. Da solche Muster eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich zu wiederholen, wird dieser EA versuchen, sie imm
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Teamwork Eurusd
Hulya Cinar
Experten
Teamwork EURUSD EA basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmeteil. Strategien Abschnitt sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Doctor
Andrey Kolmogorov
Experten
Dies ist ein universeller Berater, der in mehrere Richtungen wirkt. Die erste und wichtigste Sache ist die Unterstützung in verschiedenen Situationen, die während des Handels entstehen. Die zweite ist Scalping oder Positional Trading nach dem Trend, offene Aufträge, zur gleichen Zeit, mit Support-Aufträge mit dem Modell eines Quanten-Set von Algorithmen versichert. Wichtigste Vorteile Arbeit in mehreren Richtungen; Erhöhung des Kontostandes während des Drawdowns; Aufrechterhaltung von bereits o
Phoenix Gold EA MT4
Nuttapol Chantrasmi
Experten
"Phoenix Gold ist eine gute Wahl für Anleger, die eine langfristige Investition in Gold planen. #Non-Martingale #Always SL #Robust #Adaptive #Fully Automated #AI #XAUUSD Phoenix Gold ist ein Non-Martingale-Expertenberater , der von unserer KI-gesteuerten Pipeline generiert wird, die diversifizierte Handelsstrategien aus 10-jährigen historischen Daten des Goldmarktes erlernt. Das Projekt Phoenix Gold zielt darauf ab, ein robustes adaptives Handelssystem bereitzustellen, das mit der Dynamik des M
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experten
NeveScalping ist ein Scalping Trading und Intraday Trading. NeverScalping verwendet Vorhersagen und Prognosen mit Hilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Auf diese Weise hat das professionelle höhere Recht sein Glück verloren. EURUSD macht eine praktische, historisch wichtige Arbeit. Laden Sie die Demo selbst herunter. Meine Tests waren 90 Tage Genauigkeit, tatsächlicher Spread, zusätzlicher Schlupf und hohe Sichtbarkeit des Datums der tatsächlichen Ticks. Die Empfehlungen sind wie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension