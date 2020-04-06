Super Gold Hedging DCA und Rolling Cut

Super Gold Hedging DCA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dank seiner universellen Logik funktioniert es jedoch ebenso gut bei den wichtigsten Forex-Paaren wie EURUSD und GBPUSD.





Im Gegensatz zu gefährlichen "blinden" Grid-Systemen, die Konten während starker Trends in die Luft jagen können, verfügt dieser EA über einen einzigartigen "Rolling Cut" (Tail Trimming) Mechanismus. Er konzentriert sich auf das Überleben des Kontos und ein stetiges Wachstum durch intelligentes Management des Drawdowns.





🛡️ Warum diesen EA wählen?

✅ Einzigartige "Rolling Cut"-Strategie Der EA überwacht Ihren Korb von Trades. Wenn die Anzahl der offenen Orders Ihr Limit überschreitet (z.B. 7 Trades), identifiziert und schließt er automatisch die älteste Verlustposition. Auf diese Weise wird der Schwanz des Verlustes abgeschnitten, wodurch die Marge frei wird und der Drawdown bei langen Trends unter Kontrolle bleibt.





✅ Smart Expanding Grid Anstatt Trades blind in festen Abständen zu eröffnen, verwendet der EA eine Expanding-Grid-Logik. Er platziert neue DCA-Orders auf der Grundlage von Preisausbrüchen (Hoch/Tief). Dies verhindert "Order-Spamming" in seitwärts tendierenden Märkten und stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn sich der Preis signifikant bewegt.





✅ Hedging-Schutz Der EA eröffnet Kauf- und Verkaufspositionen gleichzeitig. Dieser Hedging-Ansatz stellt sicher, dass, egal wohin sich der Markt bewegt, eine Seite immer Gewinne erzielt, um die schwebenden Verluste der anderen Seite auszugleichen.





Der EA ist mit strengen Sicherheitslimits kodiert (max. 10 Orders Hard-Limit), um die MQL5-Marktvalidierungsregeln strikt einzuhalten und Broker-Ablehnungsfehler (Error 148) zu vermeiden. Er enthält auch eine "Silent Stop"-Funktion, um Ihr Konto vor Over-Trading zu schützen.





⚙️ Eingabe-Parameter

--- VOLUMENEINSTELLUNGEN ---





InpBaseLot: Die Startlotgröße für den ersten Handel (z.B. 0,01).





InpZielGewinn: Der globale Zielgewinn in USD (Geld). Wenn der Gesamtgewinn aller Trades diesen Betrag erreicht, schließt der EA alles.





--- ABSTANDSEINSTELLUNGEN ---





InpDistancePips: Der Rasterabstand in PIPS.





Für XAUUSD (Gold): 50 Pips = 5,00 $ Preisbewegung.





Für Forex (EURUSD): 50 Pips = 0,0050 Preisbewegung. (Der EA erkennt automatisch 3-stellige oder 5-stellige Broker).





--- KAPITALVERWALTUNG ---





InpStepBoundary: Die spezifische Auftragsnummer, bei der sich der Lot-Multiplikator ändert.





InpMultPos_1to5: Lot-Multiplikator für die ersten Trades (Stufe 1).





InpMultPos_6plus: Lot-Multiplikator für Recovery Trades (Stufe 2 - in der Regel höher, um schneller zu erholen).





--- RISIKOMANAGEMENT ---





InpMaxOrdersToCut: Die Sicherheitsschwelle. Wenn die offenen Aufträge diese Zahl überschreiten, wird die Funktion Rolling Cut aktiviert, um das älteste schlechte Geschäft zu schließen.





InpMagic: Eine eindeutige Identifizierungsnummer für den EA.





💡 Empfehlungen

Symbol: Besonders empfohlen für XAUUSD (Gold). Funktioniert auch für EURUSD, GBPUSD.





Zeitrahmen: M15 oder H1 (empfohlen, um das Marktrauschen zu reduzieren).





Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten sind für Gold-Scalping am besten geeignet.





Guthaben:





Mindestens $1.000 für Standardkonten (Startlot 0,01).





Mindestens $1.000 Cents ($10) für Cent-Konten.





VPS: Bitte verwenden Sie einen VPS für einen stabilen 24/7-Betrieb.





Hinweis: Der Handel beinhaltet ein Risiko. Bitte testen Sie den EA sorgfältig mit den Daten Ihres Brokers, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.