ICT Supertrend MT4

Portuguese (Português)

O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens:

Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT. SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda).

Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave. Entradas e Saídas Claras Setas de Sinal indicam mudanças de tendência.

A linha SuperTrend funciona como Suporte/Resistência dinâmico, excelente como Trailing Stop. Níveis de Liquidez Automatizados Detecta Swing Highs/Lows automaticamente. BSL (Liquidez de Compra): Resistência superior.

SSL (Liquidez de Venda): Suporte inferior. Detecção de Fair Value Gap (FVG) Desenha uma Caixa (Box) imediatamente quando ocorre um FVG.

Facilita a visualização de zonas de Reteste. Alertas Abrangentes Mudança de tendência.

Ocorrência de FVG.

Quebra de estrutura.

Suporta Notificações Push e E-mail. Limpo e Personalizável Gerencia objetos no gráfico, removendo linhas antigas automaticamente.

Resumo: Perfeito para traders que desejam seguir a tendência com a precisão dos conceitos ICT.