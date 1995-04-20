ICT Supertrend MT4

O ICT_SuperTrend é uma ferramenta "Tudo em Um" projetada para ajudar os traders a ver o panorama completo do mercado. Aqui estão as principais vantagens:

  1. Sistema de Trading Híbrido Combina Seguimento de Tendência (Trend Following) com Conceitos de Smart Money / ICT.

    • SuperTrend: Indica a direção principal (Compra ou Venda).

    • Conceitos ICT: Identifica pontos estruturais chave.

  2. Entradas e Saídas Claras

    • Setas de Sinal indicam mudanças de tendência.

    • A linha SuperTrend funciona como Suporte/Resistência dinâmico, excelente como Trailing Stop.

  3. Níveis de Liquidez Automatizados Detecta Swing Highs/Lows automaticamente.

    • BSL (Liquidez de Compra): Resistência superior.

    • SSL (Liquidez de Venda): Suporte inferior.

  4. Detecção de Fair Value Gap (FVG)

    • Desenha uma Caixa (Box) imediatamente quando ocorre um FVG.

    • Facilita a visualização de zonas de Reteste.

  5. Alertas Abrangentes

    • Mudança de tendência.

    • Ocorrência de FVG.

    • Quebra de estrutura.

    • Suporta Notificações Push e E-mail.

  6. Limpo e Personalizável Gerencia objetos no gráfico, removendo linhas antigas automaticamente.

Resumo: Perfeito para traders que desejam seguir a tendência com a precisão dos conceitos ICT.


