ICT Supertrend MT4
- インディケータ
- Sathit Sukhirun
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
Japanese (日本語)
ICT_SuperTrendは、トレーダーが複数のウィンドウを開かずに市場の全体像を把握できるように設計された「オールインワン」ツールです。このインジケーターの主な利点は以下の通りです。
-
ハイブリッド・トレーディング・システム 最大の利点は、トレンドフォローと**スマートマネーコンセプト / ICT（価格構造）**を融合させている点です。
-
SuperTrend: 市場の主な方向性（買いか売りか）を示します。
-
ICTコンセプト: 重要なサポート・レジスタンスや大口投資家の痕跡など、構造的な重要ポイントを特定します。これらを組み合わせることで、構造的な根拠を持ちながら自信を持ってトレンドに乗ることができます。
-
-
明確なエントリーとエグジット
-
矢印シグナルがトレンド転換点を明確に示し、判断を容易にします。
-
SuperTrendラインは動的なサポート/レジスタンスとして機能し、利益を確保するためのトレーリングストップとして非常に有効です。
-
-
自動化された流動性レベル (Liquidity Levels) ツールは重要なスイングハイ/ローを自動的にスキャンします。
-
BSL (Buy Side Liquidity): 上値抵抗線。価格がストップロスを狩りに動く場所です。
-
SSL (Sell Side Liquidity): 下値支持線。
-
価格がブレイクすると描画が止まるため、チャートが散らからず、構造が崩れたかどうかがすぐに分かります。
-
-
フェアバリューギャップ (FVG) の検知 通常、ICTトレーダーは不均衡（Imbalance）を目視で探す必要がありますが、このインジケーターは：
-
FVGが発生すると即座にボックスを描画します。
-
価格がリテスト（再試行）しに戻ってくるゾーンを視覚化しやすくします。
-
-
包括的なアラートシステム 画面を常に見続ける必要はありません。
-
トレンド転換時のアラート。
-
FVG発生時のアラート。
-
構造ブレイク時のアラート。
-
画面アラート、プッシュ通知、メールに対応。
-
-
クリーンでカスタマイズ可能 不要になった古いラインを自動的に削除し、現在の価格アクションに集中しやすいクリーンなチャートを維持します。
まとめ: トレンドに乗りたい（Run Trend）が、ICTのような価格構造を見て精度を高めたいトレーダーに最適です。