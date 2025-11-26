ICT Supertrend MT4
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Italian (Italiano)
ICT_SuperTrend è uno strumento "All-in-One" per visualizzare il quadro completo del mercato.
-
Sistema di Trading Ibrido Combina Trend Following e Concetti Smart Money / ICT.
-
Entrate e Uscite Chiare
-
Segnali a freccia per i cambi di trend.
-
Linea SuperTrend ottima come Trailing Stop.
-
-
Livelli di Liquidità Automatizzati Scansiona Swing Highs/Lows.
-
BSL: Resistenza superiore.
-
SSL: Supporto inferiore.
-
-
Rilevamento Fair Value Gap (FVG)
-
Disegna un Box quando appare un FVG.
-
Evidenzia zone di Retest.
-
-
Avvisi Completi
-
Supporta Notifiche Push ed Email per trend, FVG e rotture strutturali.
-
-
Pulito e Personalizzabile Pulisce automaticamente il grafico dalle vecchie linee.
Riepilogo: Ideale per chi vuole seguire il trend (Run Trend) con la precisione ICT.