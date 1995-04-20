ICT Supertrend MT4
- Индикаторы
- Sathit Sukhirun
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Russian (Русский)
ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора:
-
Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены).
-
SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell).
-
ICT Concepts: Определяет ключевые структурные точки, такие как важные уровни поддержки/сопротивления или следы крупных игроков. Сочетание этих методов позволяет уверенно торговать по тренду, используя структуру рынка для принятия решений.
-
-
Четкие входы и выходы (Clear Entries & Exits)
-
Сигнальные стрелки четко указывают на смену тренда, облегчая принятие решений.
-
Линия SuperTrend действует как динамическая поддержка/сопротивление, что отлично подходит для использования в качестве Trailing Stop (скользящего стопа) для фиксации прибыли.
-
-
Автоматический поиск ликвидности (Automated Liquidity Levels) Инструмент автоматически сканирует важные максимумы и минимумы (Swing Highs/Lows).
-
BSL (Buy Side Liquidity): Сопротивление сверху, куда цена часто идет за стоп-лоссами.
-
SSL (Sell Side Liquidity): Поддержка снизу.
-
Преимущество в том, что эти линии рисуются автоматически и удаляются после пробития, сохраняя график чистым.
-
-
Обнаружение имбаланса (Fair Value Gap - FVG) Обычно трейдерам ICT приходится самим искать разрывы в цене, но этот индикатор:
-
Мгновенно рисует прямоугольник (Box) при появлении FVG (бычьего или медвежьего).
-
Помогает легче видеть зоны для ретеста (Retest).
-
-
Комплексная система оповещений (Comprehensive Alerts) Вам не нужно постоянно следить за экраном:
-
Оповещение при смене тренда.
-
Оповещение при появлении FVG.
-
Оповещение при пробое структуры (Swing High/Low).
-
Поддержка уведомлений на экран, Push-уведомлений на телефон и Email.
-
-
Чистый и настраиваемый график Индикатор автоматически удаляет старые ненужные линии, оставляя график чистым и позволяя сосредоточиться на текущей ситуации.
Итог: Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, желающих торговать по тренду, но с точностью методов ICT.