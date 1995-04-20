ICT Supertrend MT4
- 指标
- Sathit Sukhirun
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Chinese (Simplified) (中文)
ICT_SuperTrend 是一款“多合一”工具，旨在帮助交易者全面了解市场概况，无需重叠打开多个窗口。以下是该指标的主要优点：
-
混合交易系统 (Hybrid Trading System) 最大的优势是将 趋势跟随 (Trend Following) 与 聪明钱概念 / ICT (价格结构) 相结合。
-
SuperTrend: 指示市场的主要方向（做多 Buy 或 做空 Sell）。
-
ICT Concepts: 识别结构性关键点，如重要的支撑/阻力位或机构留下的痕迹。两者的结合让您可以自信地顺势交易。
-
-
清晰的入场与出场点 (Clear Entries & Exits)
-
箭头信号 (Arrow Signals) 清晰指示趋势变化。
-
SuperTrend 线作为动态支撑/阻力，非常适合用作 移动止损 (Trailing Stop) 以锁定利润。
-
-
自动寻找流动性 (Automated Liquidity Levels) 工具会自动扫描重要的 波段高点/低点 (Swing Highs/Lows)。
-
BSL (买方流动性): 上方阻力，价格常去触及止损或反转。
-
SSL (卖方流动性): 下方支撑。
-
优点是这些线会自动绘制，并在价格突破后停止绘制，保持图表整洁。
-
-
检测公允价值缺口 (Fair Value Gap - FVG) 通常 ICT 交易者需要肉眼寻找失衡蜡烛，但该指标会：
-
当出现 FVG 时立即绘制 方框 (Box)。
-
帮助更容易地看到价格可能 回测 (Retest) 的区域。
-
-
全面的警报系统 (Comprehensive Alerts) 您无需时刻盯着屏幕：
-
趋势改变时警报。
-
出现 FVG 时警报。
-
突破关键结构时警报。
-
支持屏幕弹窗、手机推送通知 (Push Notification) 和电子邮件。
-
-
图表整洁且可定制 它会自动删除旧的、不必要的线条，使图表看起来干净，易于关注当前价格行为。
总结: 该指标非常适合想要 顺势交易 (Run Trend) 但又希望通过 ICT 价格结构提高精准度的交易者。