ICT Supertrend MT4

ICT_SuperTrend es una herramienta "Todo en Uno" diseñada para ayudar a los traders a ver la imagen completa del mercado sin necesidad de abrir múltiples ventanas superpuestas. Estas son las principales ventajas de este indicador:

  1. Sistema de Trading Híbrido Combina el Seguimiento de Tendencias (Trend Following) con los Conceptos de Smart Money / ICT (Estructura de Precio).

    • SuperTrend: Indica la dirección principal (Compra o Venta).

    • Conceptos ICT: Identifica puntos estructurales clave. Tener ambos te permite operar a favor de la tendencia con confianza.

  2. Entradas y Salidas Claras

    • Las Señales de Flecha indican claramente los cambios de tendencia.

    • La línea SuperTrend actúa como Soporte/Resistencia dinámico, excelente para usar como Trailing Stop y asegurar ganancias.

  3. Niveles de Liquidez Automatizados La herramienta escanea automáticamente los Swing Highs/Lowsimportantes.

    • BSL (Buy Side Liquidity): Resistencia superior.

    • SSL (Sell Side Liquidity): Soporte inferior.

    • Las líneas se dibujan automáticamente y se detienen cuando el precio las rompe, manteniendo el gráfico limpio.

  4. Detección de Brecha de Valor Justo (FVG) En lugar de buscar velas de desequilibrio manualmente, este indicador:

    • Dibuja inmediatamente una Caja (Box) cuando ocurre un FVG.

    • Ayuda a visualizar zonas de Retest más fácilmente.

  5. Alertas Completas No necesitas mirar la pantalla todo el tiempo:

    • Alerta por cambio de tendencia.

    • Alerta por aparición de FVG.

    • Alerta por ruptura de estructura.

    • Soporta alertas en pantalla, Notificaciones Push y Email.

  6. Limpio y Personalizable Elimina automáticamente las líneas viejas e innecesarias, manteniendo el enfoque en la acción del precio actual.

Resumen: Ideal para traders que quieren correr la tendencia (Run Trend) con la precisión de la estructura ICT.


Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoría de Ondas de Elliott Automatizada 1. Conteo automático de ondas y reducción del sesgo (Objetividad) Normalmente, el conteo de Ondas de Elliott implica mucha "imaginación" u opinión personal. Este indicador ayuda al: Encontrar Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Utiliza reglas estrictas (ej. la onda 3 no puede ser la más corta, la onda 4 no debe solaparse con la 1) para mostrar la estructura de precios teóricamente correcta. Encontrar Ondas Correctivas (A-B-C): Ayuda a detectar retrocesos para en
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Spanish Escaneo de "Smart Money" (Marcadores de Volumen): Flechas indican velas con volumen anormal (superior al promedio) con colores verde/rojo claros. Ayuda a identificar la entrada de "dinero inteligente" y filtrar señales falsas. Alertas de Puntos Críticos (Alerts): No es necesario vigilar la pantalla. El sistema le avisa inmediatamente cuando el precio cruza la línea POC (Punto de Control), que suele ser un punto decisivo para la continuación o reversión. Estructura de Mercado Actual (Deve
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoría de Ondas de Elliott Automatizada 1. Conteo automático de ondas y reducción del sesgo (Objetividad) Normalmente, el conteo de Ondas de Elliott implica mucha "imaginación" u opinión personal. Este indicador ayuda al: Encontrar Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Utiliza reglas estrictas (ej. la onda 3 no puede ser la más corta, la onda 4 no debe solaparse con la 1) para mostrar la estructura de precios teóricamente correcta. Encontrar Ondas Correctivas (A-B-C): Ayuda a detectar retrocesos para en
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica los Puntos de "Explosión" del Precio (The "Squeeze") La mayor ventaja de este indicador es su capacidad para detectar los momentos en que el mercado "descansa" o "acumula energía" (Consolidación) antes de un movimiento masivo. Por qué es bueno: El mercado alterna entre calma y volatilidad. Esta herramienta te dice: "El gráfico se está comprimiendo, prepárate para el próximo impulso" , asegurando que no te pierdas el inicio de una gran tendencia. 2. Distingue
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica los Puntos de "Explosión" del Precio (The "Squeeze") La mayor ventaja de este indicador es su capacidad para detectar los momentos en que el mercado "descansa" o "acumula energía" (Consolidación) antes de un movimiento masivo. Por qué es bueno: El mercado alterna entre calma y volatilidad. Esta herramienta te dice: "El gráfico se está comprimiendo, prepárate para el próximo impulso" , asegurando que no te pierdas el inicio de una gran tendencia. 2. Distingue
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualización de la Amplitud del Mercado Ventajas: En lugar de ver gráficos desordenados, este indicador muestra los datos en un formato de "Panel de Control" limpio. Los traders pueden saber al instante qué pares son los más fuertes o débiles. Beneficios: Ahorra tiempo al no tener que revisar gráficos uno por uno y ayuda a decidir qué operar más rápido. Clasificación y Ordenación Automática Ventajas: Cuenta con un modo de "Clasificación Horizontal" que ord
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilidades
Compre 1 y llévese 1 gratis Beneficios clave del uso de Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" es un Asesor Experto (EA) diseñado para gestionar automáticamente Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para sus órdenes en MetaTrader. Esto ofrece ventajas significativas para los traders: Ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo: Usted no necesita establecer manualmente TP / SL para cada orden. El EA lo gestionará automáticamente en cuanto se abra una orden. Consistencia en la Gestión del Ri
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva. Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones. Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders. 2. Panel de Control Profesiona
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Spanish (Español) ICT_SuperTrend es una herramienta "Todo en Uno" diseñada para ayudar a los traders a ver la imagen completa del mercado sin necesidad de abrir múltiples ventanas superpuestas. Estas son las principales ventajas de este indicador: Sistema de Trading Híbrido Combina el Seguimiento de Tendencias (Trend Following) con los Conceptos de Smart Money / ICT (Estructura de Precio) . SuperTrend: Indica la dirección principal (Compra o Venta). Conceptos ICT: Identifica puntos estructurales
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilidades
Compre 1 y llévese 1 gratis Beneficios clave del uso de Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" es un Asesor Experto (EA) diseñado para gestionar automáticamente Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para sus órdenes en MetaTrader. Esto ofrece ventajas significativas para los traders: Ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo: Usted no necesita establecer manualmente TP / SL para cada orden. El EA lo gestionará automáticamente en cuanto se abra una orden. Consistencia en la Gestión del Ri
FREE
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador es la herramienta Volume Profile Pro , que ayuda a analizar "en qué precio ocurre la mayor actividad comercial". Cuenta con las siguientes características especiales: Modos de Visualización (Display Modes) Volume Profile (Normal): Muestra el volumen total de operaciones (Total Volume) en cada nivel de precios para identificar zonas clave de soporte y resistencia. Delta / Money Flow: Muestra la "diferencia" entre la presión de compra y venta (Buy vs Sel
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis cómo se utiliza cada uno de estos campos de entrada y qué ocurre en su gráfico cuando ajusta sus valores: Texto personalizado para comentarios : Cómo utilizarlo : Escriba el texto que desee en el campo "Valor". Resultado : El texto que escriba aparecerá en la esquina superior izquierda de la ventana del gráfico (conocido como Comentario del Gráfico). Puede utilizarlo para el nombre del indicador, la versión o sus propias notas breves. Periodo de retrospectiva para e
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva. Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones. Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders. 2. Panel de Control Profesiona
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Este sistema es muy útil para el trading porque resuelve varios problemas clásicos: 1. Objetividad y precisión Ventaja: Elimina el sesgo personal del trader. Cada trader puede dibujar una línea de tendencia de forma ligeramente diferente, pero este indicador utiliza una lógica matemática precisa (Fractales) para encontrar los puntos de pivote. Las líneas resultantes son objetivas y consistentes en todo momento. 2. ️ Actualizaciones dinámicas Ventaja: Su gráfico está siempre actualizado. En
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualización de la Amplitud del Mercado Ventajas: En lugar de ver gráficos desordenados, este indicador muestra los datos en un formato de "Panel de Control" limpio. Los traders pueden saber al instante qué pares son los más fuertes o débiles. Beneficios: Ahorra tiempo al no tener que revisar gráficos uno por uno y ayuda a decidir qué operar más rápido. Clasificación y Ordenación Automática Ventajas: Cuenta con un modo de "Clasificación Horizontal" que ord
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Ventajas de este indicador: Esta herramienta está diseñada para el trading de Smart Money Concepts (SMC) , enfocándose en identificar consolidaciones (Rangos/Laterales) y rupturas (Breakouts), junto con un análisis profundo del volumen. Detección Automática de Rangos: Sin dibujar manualmente: El indicador traza canales (Cajas) automáticamente cuando el mercado entra en fase lateral. Zonas Clave: Identifica claramente zonas de Acumulación y Distribución. Desglose de Volumen (Volume Breakdown): An
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis cómo se utiliza cada uno de estos campos de entrada y qué ocurre en su gráfico cuando ajusta sus valores: Texto personalizado para comentario : Cómo utilizarlo : Escriba el texto que desee en el campo "Valor". Resultado : El texto que escriba aparecerá en la esquina superior izquierda de la ventana del gráfico (conocido como Comentario del Gráfico). Puede utilizarlo para el nombre del indicador, la versión o sus propias notas breves. Periodo de retrospectiva para el
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Este sistema es muy útil para el trading porque resuelve varios problemas clásicos: 1. Objetividad y precisión Ventaja: Elimina el sesgo personal del trader. Cada trader puede dibujar una línea de tendencia de forma ligeramente diferente, pero este indicador utiliza una lógica matemática precisa (Fractales) para encontrar los puntos de pivote. Las líneas resultantes son objetivas y consistentes en todo momento. 2. ️ Actualizaciones dinámicas Ventaja: Su gráfico está siempre actualizado. En c
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador es la herramienta Volume Profile Pro , que ayuda a analizar "en qué precio ocurre la mayor actividad comercial". Cuenta con las siguientes características especiales: Modos de Visualización (Display Modes) Volume Profile (Normal): Muestra el volumen total de operaciones (Total Volume) en cada nivel de precios para identificar zonas clave de soporte y resistencia. Delta / Money Flow: Muestra la "diferencia" entre la presión de compra y venta (Buy vs Sel
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Spanish Escaneo de "Smart Money" (Marcadores de Volumen): Flechas indican velas con volumen anormal (superior al promedio) con colores verde/rojo claros. Ayuda a identificar la entrada de "dinero inteligente" y filtrar señales falsas. Alertas de Puntos Críticos (Alerts): No es necesario vigilar la pantalla. El sistema le avisa inmediatamente cuando el precio cruza la línea POC (Punto de Control), que suele ser un punto decisivo para la continuación o reversión. Estructura de Mercado Actual (Deve
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Ventajas de este indicador: Esta herramienta está diseñada para el trading de Smart Money Concepts (SMC) , enfocándose en identificar consolidaciones (Rangos/Laterales) y rupturas (Breakouts), junto con un análisis profundo del volumen. Detección Automática de Rangos: Sin dibujar manualmente: El indicador traza canales (Cajas) automáticamente cuando el mercado entra en fase lateral. Zonas Clave: Identifica claramente zonas de Acumulación y Distribución. Desglose de Volumen (Volume Breakdown): An
