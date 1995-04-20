ICT Supertrend MT4
- Indicadores
- Sathit Sukhirun
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
ICT_SuperTrend es una herramienta "Todo en Uno" diseñada para ayudar a los traders a ver la imagen completa del mercado sin necesidad de abrir múltiples ventanas superpuestas. Estas son las principales ventajas de este indicador:
Sistema de Trading Híbrido Combina el Seguimiento de Tendencias (Trend Following) con los Conceptos de Smart Money / ICT (Estructura de Precio).
SuperTrend: Indica la dirección principal (Compra o Venta).
Conceptos ICT: Identifica puntos estructurales clave. Tener ambos te permite operar a favor de la tendencia con confianza.
Entradas y Salidas Claras
Las Señales de Flecha indican claramente los cambios de tendencia.
La línea SuperTrend actúa como Soporte/Resistencia dinámico, excelente para usar como Trailing Stop y asegurar ganancias.
Niveles de Liquidez Automatizados La herramienta escanea automáticamente los Swing Highs/Lowsimportantes.
BSL (Buy Side Liquidity): Resistencia superior.
SSL (Sell Side Liquidity): Soporte inferior.
Las líneas se dibujan automáticamente y se detienen cuando el precio las rompe, manteniendo el gráfico limpio.
Detección de Brecha de Valor Justo (FVG) En lugar de buscar velas de desequilibrio manualmente, este indicador:
Dibuja inmediatamente una Caja (Box) cuando ocurre un FVG.
Ayuda a visualizar zonas de Retest más fácilmente.
Alertas Completas No necesitas mirar la pantalla todo el tiempo:
Alerta por cambio de tendencia.
Alerta por aparición de FVG.
Alerta por ruptura de estructura.
Soporta alertas en pantalla, Notificaciones Push y Email.
Limpio y Personalizable Elimina automáticamente las líneas viejas e innecesarias, manteniendo el enfoque en la acción del precio actual.
Resumen: Ideal para traders que quieren correr la tendencia (Run Trend) con la precisión de la estructura ICT.