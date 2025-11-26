ICT Supertrend MT4
- Göstergeler
- Sathit Sukhirun
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Turkish (Türkçe)
ICT_SuperTrend, yatırımcıların piyasa resminin tamamını görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış "Hepsi Bir Arada" bir araçtır. İşte ana avantajları:
Hibrit İşlem Sistemi Trend Takibi ile Akıllı Para Kavramlarını (ICT) birleştirir.
SuperTrend: Ana piyasa yönünü söyler.
ICT Kavramları: Önemli yapısal noktaları belirler.
Net Giriş ve Çıkışlar
Ok Sinyalleri trend değişikliklerini gösterir.
SuperTrend çizgisi, kârı kilitlemek için İzleyen Durdurma (Trailing Stop) olarak mükemmel çalışır.
Otomatik Likidite Seviyeleri Önemli Swing High/Low noktalarını tarar.
BSL: Üst direnç.
SSL: Alt destek.
Adil Değer Boşluğu (FVG) Tespiti
Bir FVG oluştuğunda hemen bir Kutu çizer.
Retest bölgelerini görmeyi kolaylaştırır.
Kapsamlı Uyarılar
Trend değişimi, FVG ve yapı kırılımı için uyarılar.
Anlık Bildirimleri (Push) destekler.
Temiz ve Özelleştirilebilir Eski çizgileri otomatik olarak siler.
Özet: Trendi sürmek (Run Trend) ancak ICT hassasiyeti isteyenler için mükemmeldir.