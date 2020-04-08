Überblick

Happy Croc ist ein trendfolgender und momentumbasierter technischer Indikator, der auf der klassischen Bill-Williams-Alligator-Logik aufbaut und durch die Hinzufügung von zwei kritischen Filtern erheblich verbessert wurde: 200 SMA und Stochastik-Oszillator zur Momentumbestätigung. Der Indikator wurde entwickelt, um "Crossover"-Ereignisse speziell in Richtung des dominanten Markttrends zu identifizieren.

Wichtige Funktionen

Trend-Filterung (SMA 200)

Dient als primärer Gatekeeper für Signale: Kaufpfeile sind nur zulässig, wenn der Kurs über dem 200 SMA liegt, Verkaufspfeile nur, wenn der Kurs darunter liegt. Diese Funktion stellt sicher, dass Sie immer in Richtung des langfristigen institutionellen Trends handeln.





Momentum-Bestätigung (Stochastik)

Berechnet das Kursmomentum, um sicherzustellen, dass der Markt nicht überdehnt ist. Sie löst die Signalbedingung nur aus, wenn sich die Stochastik innerhalb der "neutralen" Zone befindet (zwischen den von Ihnen definierten überkauften und überverkauften Niveaus) und verhindert so Trades während erschöpfter Marktbedingungen.





Alligator Crossover Logik

Verwendet die Methode des geglätteten gleitenden Durchschnitts (SMMA) zur Berechnung der "Jaws", "Teeth" und "Lips". Signale werden genau dann ausgelöst, wenn die "Lips" (schnelle Linie) die "Teeth" (mittlere Linie) kreuzen, während die "Jaws" (langsame Linie) korrekt angeordnet sind.





Signal-Abstand

Implementiert eine "Abkühlungsphase" (N Bars), bevor ein weiterer Pfeil derselben Farbe erscheint, was das Diagramm aufräumt und sich wiederholende Signale während seitwärts gerichteter Preisaktionen reduziert.





Anpassungsmodul

Jede Komponente - von den Lookback-Perioden des Alligators über die Verschiebungen bis hin zu den Filterschwellen - ist im Eingabe-Menü für den Benutzer sichtbar. So kann der Benutzer die Bedingungen "freigeben" oder verschärfen, ohne den zugrunde liegenden Code zu berühren.





Unterstützung

Wenn Sie Fragen haben oder Vorschläge machen möchten, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder kontaktieren Sie uns über das MQL5-Nachrichtensystem.





