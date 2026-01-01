LIQUIDITY SHOCK DETECTOR (XAUUSD 1 Minute EDITION)

KURZBESCHREIBUNG :

Erkennt institutionelle Liquiditätszonen, die durch plötzliche Kursbewegungen entstehen, und bietet Trendanalysen auf mehreren Zeitrahmen.









VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG:

Liquiditätsschock-Detektor identifiziert signifikante Preisbewegungen, die oft auf institutionelle Aktivitäten hinweisen. Wenn große Marktteilnehmer in Positionen ein- oder aussteigen, schaffen sie Liquiditätszonen, die der Preis häufig wieder aufsucht. Dieser Indikator erkennt diese Zonen automatisch und bietet Trendanalysen in Echtzeit über mehrere Zeitrahmen hinweg.





Wie funktioniert er?





Der Indikator überwacht die Preisgeschwindigkeit und die Kerzengröße, um plötzliche Bewegungen zu erkennen. Wenn eine signifikante Bewegung auftritt, bestätigt eine Validierungsperiode, ob die Zone Bestand hat. Validierte Zonen werden auf dem Chart mit klaren visuellen Markern angezeigt, die die Stärke und Richtung der Zone anzeigen.





Wichtigste Merkmale





- Automatische Erkennung von Liquiditätsschockzonen auf der Grundlage von Preisgeschwindigkeit und ATR

- Selbstlernende Schwelle, die sich den aktuellen Marktbedingungen anpasst

- Zone-Flip-Erkennung: bullische Zonen werden zu bärischen, wenn der Kurs durch sie hindurchgeht, und umgekehrt

- Multi-Timeframe-Trendanalyse mit Anzeige der M15-, M30- und H1-Kerzenrichtung

- HTF-Trendausrichtungsprüfung mit EMA-Crossover auf höherem Zeitrahmen

- Session-Erkennung mit Hervorhebung der Londoner, New Yorker und überlappenden Handelszeiten

- Bestätigung von Volumenspitzen zur zusätzlichen Validierung der Zonenstärke

- Generierung von Kauf- und Verkaufssignalen bei Dochtwiderständen aus aktiven Zonen





Zonen-Verhalten





Wenn ein Liquiditätsschock erkannt wird, erstellt der Indikator eine Zone auf der Grundlage der Kerzenrichtung. Bullische Zonen fungieren als Unterstützung und generieren Kaufsignale bei Dochtwiderständen. Baisse-Zonen fungieren als Widerstand und erzeugen Verkaufssignale. Wenn der Kurs durch eine Zone schließt, kehrt er automatisch die Richtung um. Eine zinsbullische Unterstützungszone wird zu einem bärischen Widerstand, und eine bärische Widerstandszone wird zu einer zinsbullischen Unterstützung. Dieses Umkehrverhalten spiegelt wider, wie institutionelle Niveaus oft ihre Rolle ändern, nachdem sie durchbrochen wurden.





Dashboard-Anzeige





Der Indikator enthält ein umfassendes Dashboard, das Folgendes anzeigt

- Aktuelle Sitzung mit Farbkodierung

- Anzahl der Erkennungen und Lernstatus

- Informationen zur aktiven Zone mit Stärkebewertung

- Trendanalyse-Score aus mehreren Faktoren

- Multi-Timeframe-Kerzenrichtung

- Handelsempfehlung basierend auf Konfluenz





Trendanalyse-Bewertung





Der Indikator berechnet einen Score basierend auf:

- Ausrichtung des HTF-Trends mit der Richtung der Zone

- Qualität der Handelssitzung

- Bestätigung des Volumens

- Frische der Zone

- Preisnähe zur Zone

- Struktur des gleitenden Durchschnitts

- Multi-Timeframe-Kerzenausrichtung





Die Empfehlungen reichen von Hochwahrscheinlich bis Schwach basierend auf der Gesamtbewertung.





Empfohlene Einstellungen





Der Indikator funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD optimiert, können aber für andere Instrumente angepasst werden. Eine Validierungsperiode von 5-10 Bars wird empfohlen, um falsche Signale herauszufiltern.





Eingabe-Parameter





Erkennungseinstellungen: Tick-Fenster, Schwellenwerte, Standardabweichungsmultiplikator, Abkühlungsperiode

Kerzen-Erkennung: ATR-Periode, Kerzenmultiplikator für die Erkennung großer Kerzen

Stärkeverstärker: HTF-Periode, Volumenmultiplikator, Filteroptionen für Sitzungen

Validierung: Anzahl der für die Zonenbestätigung erforderlichen Balken

Zonen-Anzeige: Farben, Erweiterungseinstellungen, Optionen für Mittellinie und Stärkekennzeichnung

Dashboard: Position, Farben, Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren

Warnungen: Ton, Push-Benachrichtigung, Alarm bei Erkennung/Signal/Umkippen









