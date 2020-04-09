Prop Firm Simulator

실제 자금을 위험하기 전에 Prop Firm 도전을 숙달하세요! 당사의 고급 시뮬레이터는 진정한 Prop Firm 거래 환경을 재현하여 자신 있게 연습, 전략 수립 및 도전 통과를 돕습니다. 당사 시뮬레이터를 사용하면 데모 또는 실계좌를 사용하여 모든 Prop Firm 도전을 시뮬레이션하고, 수동 거래 전략과 EA를 통한 자동화 거래를 모두 지원하며, 맞춤형 기간에 대한 개인화된 도전을 생성하고 일관된 수익성에 필요한 훈율을 개발하기 위해 자신에게 도전할 수 있습니다.

FTMO 10k 및 100K 도전 세트파일: 모든 주요 Prop Firm에 대한 세트파일 및 전용 지원 이용 가능 - 문의만 하세요!

선착순 10명 구매자에게 30% 할인.

주요 기능

실시간 도전 모니터링

실시간 통계 대시보드 - 잔고, 자본, P&L, 드로다운 실시간 추적

전문 지표 - 종결 P&L 대 미결 P&L, 승률, 거래 분석

수동/자동거래 지원: 수동 거래 전략 및 Expert Advisors를 통한 자동화 거래 모두 지원

완전한 Prop Firm 규칙 시행

이익 목표 관리 - 특정 이익 목표 설정 및 추적

드로다운 보호 - 일일 및 최대 드로다운 제한 및 경고

거래일 요구사항 - 최소 활성 거래일 추적

위험 관리 - 스톱로스 준수, 포지션 크기 제한

시간 제약 - 도전 기간 카운트다운

고급 위험 관리

이중 P&L 추적 - 종결 이익과 미결 포지션 분리

실시간 위반 경고 - 규칙 위반 즉시 알림

자동 거래 보호 - 위반 시 선택적 자동 거래 종료

사용자 정의 가능 제한 - 모든 Prop Firm에 맞게 모든 매개변수 조정

유연한 거래 모드

실계좌 준비 완료 - 모든 브로커의 실제 또는 데모 계좌에서 사용

다중 시도 - 여러 도전 시도에 걸친 성과 추적

모든 종목 - 외환, 암호화폐, 주식, 지수에서 작동

당사 시뮬레이터를 선택하는 이유

프로처럼 연습: 시뮬레이션에서 실패하고 현실에서 성공하세요.

일관된 이익 구축: 가장 엄격한 Prop Firm 평가를 통과하는 훈율된 거래 습관 개발.

실패한 도전에서 수천 달러 절약: 하나의 실패한 도전은 $500+ 비용 발생.

불공정한 이점 획득: Prop Firm이 당신을 어떻게 평가하는지 정확히 알 수 있습니다.

지원되는 Prop Firm 규칙

계좌 잔고 (모든 자본)

이익 목표 (모든 금액)

일일 드로다운 제한

최대 드로다운 제한

최소 거래일수

시간 제한 (달력일/거래일)

스톱로스 요구사항

포지션 크기 제한

수수료 (적용 가능)

주말 거래 규칙

단일 거래 이익 제한

최대 미결 거래 수

필수 도전 팁 및 모범 사례

어떤 도전을 시작하기 전에:

정확한 잔고 추적을 위해 시뮬레이터 활성화 전 모든 미결 거래 종료

목표 Prop Firm의 실제 규칙과 일치하는 현실적인 매개변수 설정

로트 크기 위반 발생 시 다음 시도 시작 전 초대형 포지션 종료

적어도 하나의 거래가 개시되고 종결되어야 거래일로 인정

동일한 날의 여러 거래는 하나의 거래일로만 계산

EA를 하나의 차트에 첨부하고 제공된 템플릿 사용

시도 간 거래 성과 분석을 위해 내보내기 기능 사용

실제 자금 사용 전 데모 계좌로 규칙 숙달

마감 시간 또는 개인 휴식期间 동안 일시 정지 기능 사용

자주 묻는 질문

Q: 내 브로커에서 작동합니까?

A: 예! EA를 지원하는 모든 MT5 브로커와 호환됩니다.

Q: 실제 거래에 사용할 수 있습니까?

A: Absolutely! 데모 및 실계좌에서 작동합니다.

Q: 시뮬레이션의 정확도는 어떻게 됩니까?

A: 정확한 Prop Firm 규칙 시행 및 계산을 복제합니다.

Q: 지속적인 지원이 있습니까?

A: 예, 지속적인 업데이트 및 전문 지원을 제공합니다.