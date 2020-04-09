Prop Firm Simulator
- 实用工具
- Abdeljalil El Kedmiri
- 版本: 1.1
- 更新: 28 十一月 2025
- 激活: 10
在冒险使用真实资金之前掌握prop firm挑战！ 我们的高级模拟器重现真实的prop firm交易环境，帮助您练习、制定策略并自信通过挑战。使用我们的模拟器，您可以通过模拟或真实账户模拟任何prop firm挑战，支持手动交易策略和通过EA的自动交易，创建个性化挑战周期，并挑战自己培养持续盈利所需的纪律。
FTMO 1万和10万挑战配置文件： 提供主要prop firm的配置文件和专属支持 - 只需询问！
前10名买家享受7折优惠。
主要功能
实时挑战监控
实时统计仪表板 - 实时追踪余额、净值、盈亏、回撤
专业指标 - 已平仓与未平仓盈亏、胜率、交易分析
支持手动/自动交易：同时支持手动交易策略和通过专家顾问的自动交易
完整Prop Firm规则执行
盈利目标管理 - 设置和追踪具体盈利目标
回撤保护 - 每日和最大回撤限制及警报
交易天数要求 - 最低活跃交易天数追踪
风险管理 - 止损合规、仓位大小限制
时间限制 - 挑战持续时间倒计时
高级风险管理
双重盈亏追踪 - 分离已实现盈利和未平仓头寸
实时违规警报 - 规则违反即时通知
自动交易保护 - 违规时可选自动平仓
可定制限制 - 调整所有参数匹配任何prop firm
灵活交易模式
实盘就绪 - 适用于任何经纪商的真实或模拟账户
多次尝试 - 跨多个挑战尝试追踪表现
所有交易品种 - 支持外汇、加密货币、股票、指数
为什么选择我们的模拟器？
像专业人士一样练习：在模拟中失败，在现实中成功。
建立稳定盈利：培养通过最严格prop firm评估的交易习惯。
节省失败挑战的数千美元：一次失败挑战可能花费500美元以上。
获得不公平优势：确切了解prop firm如何评估您。
支持的Prop Firm规则
账户余额（任何资金量）
盈利目标（任何金额）
每日回撤限制
最大回撤限制
最低交易天数
时间限制（日历日/交易日）
止损要求
仓位大小限制
佣金（可应用）
周末交易规则
单笔交易盈利限制
最大未平仓交易数
基本挑战提示与最佳实践
开始任何挑战前：
关闭所有未平仓交易以确保准确余额追踪
设置符合目标prop firm实际规则的现实参数
如果发生手数违规，在开始下次尝试前关闭过大仓位
至少需要开仓并平仓一次才能算作一个交易曰
同一天多次交易仍只算一个交易曰
将EA附加到一个图表并使用提供的模板
在尝试之间使用导出功能分析交易表现
在使用真实资金前先从模拟账户开始掌握规则
在市场关闭或个人休息时使用暂停功能
常见问题
问：是否适用于我的经纪商？
答：是的！兼容任何支持EA的MT5经纪商。
问：可以用于实盘交易吗？
答：绝对可以！适用于模拟和实盘账户。
问：模拟的准确性如何？
答：我们精确复制prop firm的规则执行和计算。
问：有持续支持吗？
答：是的，我们提供持续更新和专业支持。