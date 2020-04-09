Prop Firm Simulator

在冒险使用真实资金之前掌握prop firm挑战！ 我们的高级模拟器重现真实的prop firm交易环境，帮助您练习、制定策略并自信通过挑战。使用我们的模拟器，您可以通过模拟或真实账户模拟任何prop firm挑战，支持手动交易策略和通过EA的自动交易，创建个性化挑战周期，并挑战自己培养持续盈利所需的纪律。

FTMO 1万和10万挑战配置文件： 提供主要prop firm的配置文件和专属支持 - 只需询问！

主要功能

实时挑战监控

实时统计仪表板 - 实时追踪余额、净值、盈亏、回撤

专业指标 - 已平仓与未平仓盈亏、胜率、交易分析

支持手动/自动交易：同时支持手动交易策略和通过专家顾问的自动交易

完整Prop Firm规则执行

盈利目标管理 - 设置和追踪具体盈利目标

回撤保护 - 每日和最大回撤限制及警报

交易天数要求 - 最低活跃交易天数追踪

风险管理 - 止损合规、仓位大小限制

时间限制 - 挑战持续时间倒计时

高级风险管理

双重盈亏追踪 - 分离已实现盈利和未平仓头寸

实时违规警报 - 规则违反即时通知

自动交易保护 - 违规时可选自动平仓

可定制限制 - 调整所有参数匹配任何prop firm

灵活交易模式

实盘就绪 - 适用于任何经纪商的真实或模拟账户

多次尝试 - 跨多个挑战尝试追踪表现

所有交易品种 - 支持外汇、加密货币、股票、指数

为什么选择我们的模拟器？

像专业人士一样练习：在模拟中失败，在现实中成功。

建立稳定盈利：培养通过最严格prop firm评估的交易习惯。

节省失败挑战的数千美元：一次失败挑战可能花费500美元以上。

获得不公平优势：确切了解prop firm如何评估您。

支持的Prop Firm规则

账户余额（任何资金量）

盈利目标（任何金额）

每日回撤限制

最大回撤限制

最低交易天数

时间限制（日历日/交易日）

止损要求

仓位大小限制

佣金（可应用）

周末交易规则

单笔交易盈利限制

最大未平仓交易数

基本挑战提示与最佳实践

开始任何挑战前：

关闭所有未平仓交易以确保准确余额追踪

设置符合目标prop firm实际规则的现实参数

如果发生手数违规，在开始下次尝试前关闭过大仓位

至少需要开仓并平仓一次才能算作一个交易曰

同一天多次交易仍只算一个交易曰

将EA附加到一个图表并使用提供的模板

在尝试之间使用导出功能分析交易表现

在使用真实资金前先从模拟账户开始掌握规则

在市场关闭或个人休息时使用暂停功能

常见问题

问：是否适用于我的经纪商？

答：是的！兼容任何支持EA的MT5经纪商。

问：可以用于实盘交易吗？

答：绝对可以！适用于模拟和实盘账户。

问：模拟的准确性如何？

答：我们精确复制prop firm的规则执行和计算。

问：有持续支持吗？

答：是的，我们提供持续更新和专业支持。