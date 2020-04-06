Three Masters MT4

THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 4. Dieser Expert Advisor basiert auf einer fortschrittlichen Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing und liefert eine außergewöhnliche Performance unter Live-Marktbedingungen.

Hauptmerkmale:

  • Mehrschichtiges Bestätigungssystem mit ergänzenden technischen Indikatoren
  • Erweiterte ADX-Filterung zur optimalen Erkennung von Marktbedingungen
  • Präzises Einstiegs-Timing basierend auf der Konvergenz mehrerer Signale
  • Flexible Handelsmodi - Einzelposition oder Skalierung mehrerer Positionen
  • Automatische Losgrößenbestimmung basierend auf dem prozentualen Risiko des Kontos
  • ATR-basierter Stop-Loss für dynamisches Risikomanagement
  • Professionelles Dashboard mit Echtzeit-Statistiken
  • Ein-Klick-Notfall-Schließfunktion

Empfohlene Einstellungen:

  • Zeitrahmen: M1-M15
  • Instrumente: Gold , Silber, wichtige Indizes, wichtige Forex-Paare
  • Kontogröße: Minimum $1.000 (feste Lots) / $10.000 (automatische Lots)
  • Risiko pro Handel: 0 ,5-2,0% (konservativ bis moderat)

Kein Martingal, kein Raster, kein gefährliches Averaging - baut nur Gewinnpositionen auf!


