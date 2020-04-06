Three Masters MT4
- Experten
- Jimmy Musyoki Mwongela
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 5
THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 4. Dieser Expert Advisor basiert auf einer fortschrittlichen Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing und liefert eine außergewöhnliche Performance unter Live-Marktbedingungen.
Hauptmerkmale:
- Mehrschichtiges Bestätigungssystem mit ergänzenden technischen Indikatoren
- Erweiterte ADX-Filterung zur optimalen Erkennung von Marktbedingungen
- Präzises Einstiegs-Timing basierend auf der Konvergenz mehrerer Signale
- Flexible Handelsmodi - Einzelposition oder Skalierung mehrerer Positionen
- Automatische Losgrößenbestimmung basierend auf dem prozentualen Risiko des Kontos
- ATR-basierter Stop-Loss für dynamisches Risikomanagement
- Professionelles Dashboard mit Echtzeit-Statistiken
- Ein-Klick-Notfall-Schließfunktion
Empfohlene Einstellungen:
- Zeitrahmen: M1-M15
- Instrumente: Gold , Silber, wichtige Indizes, wichtige Forex-Paare
- Kontogröße: Minimum $1.000 (feste Lots) / $10.000 (automatische Lots)
- Risiko pro Handel: 0 ,5-2,0% (konservativ bis moderat)