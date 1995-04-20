ChanLun Ultimate Structure EurUsd

"Erleben Sie die volle Leistung auf EURUSD!"

Titel: ChanLun Struktur und SMC System

Beschreibung:

Dieser Indikator kombiniert die ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit Smart Money Concepts (SMC), um die Marktstruktur zu analysieren. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert automatisch Premium-, Discount- und Optimal-Trade-Entry-Zonen (OTE).

Das Tool verfügt über ein interaktives Hybrid-Kontrollsystem, das es Händlern ermöglicht, das Diagramm mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Mausinteraktionen zu steuern. Benutzer können auf bestimmte Strukturlinien klicken, um Fibonacci-Levels sofort zu projizieren.

Hauptmerkmale:

Dreischichtige Marktstruktur Stift (Bi): Zeigt die grundlegende Mikrostruktur mit gestrichelten Linien an.

Segment (Duan): Zeigt die Hauptmarktstruktur anhand von durchgezogenen Linien an.

Welle (Trend): Zeigt die Makrotrendrichtung anhand dicker Linien an. Interaktive Fibonacci-Projektion Klicken zum Zeichnen: Benutzer können auf eine beliebige Strukturlinie (Stift, Segment oder Welle) klicken, um automatisch ein Fibonacci-Retracement für diesen spezifischen Swing zu zeichnen.

Arbeitsablauf: Entwickelt für eine effiziente Analyse und Backtesting ohne manuelles Ziehen von Tools. SMC-Integration Premium- und Discount-Zonen: Berechnet und zeigt automatisch die Equilibrium- (50%), Premium- (teuer) und Discount- (günstig) Zonen für die aktuelle Struktur an.

OTE-Zonen: Hebt spezifische Retracement-Levels (z.B. 61,8% - 78,6%) innerhalb der Struktur hervor. Konsolidierungsboxen (Zhongshu) Identifiziert und zeichnet Boxen um Konsolidierungsbereiche basierend auf der ChanLun-Logik.

Steuerungen manuell:

Dieser Indikator verwendet Tastaturkürzel und Mausaktionen für das Chartmanagement.

Tastaturkürzel:

Struktur Sichtbarkeit: [1] Stiftlinien umschalten [2] Segment-Linien ein- und ausschalten [3] Wellenlinien ein- und ausschalten [0] Stiftfeld einschalten (Konsolidierung) [Umschalt+0] Segmentfeld umschalten

Auto Tools (Aktueller Swing): [4, 5, 6] Auto-Fibo für Stift, Segment und Welle einschalten [7, 8, 9] Umschalten der Live-Regressionskanäle

SMC-Zonen (Premium/Discount/OTE): [Shift + 1/2] Stift-Zonen anzeigen [Umschalttaste + 3/4] Segmentzonen anzeigen [Umschalttaste + 5/6] Wellenzonen anzeigen



Maus-Aktionen:

Klicken: Klicken Sie auf eine sichtbare Strukturlinie, um ein Fibonacci-Retracement zu erzeugen.

Entfernen: Klicken Sie auf die erzeugte Fibonacci-Linie, um sie zu löschen.

Parameter: