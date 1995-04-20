ChanLun Ultimate Structure EurUsd
- Indikatoren
- Adisorn Soodkanueng
- Version: 1.0
"Erleben Sie die volle Leistung auf EURUSD!"
Titel: ChanLun Struktur und SMC System
Beschreibung:
Dieser Indikator kombiniert die ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit Smart Money Concepts (SMC), um die Marktstruktur zu analysieren. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert automatisch Premium-, Discount- und Optimal-Trade-Entry-Zonen (OTE).
Das Tool verfügt über ein interaktives Hybrid-Kontrollsystem, das es Händlern ermöglicht, das Diagramm mit Hilfe von Tastenkombinationen oder Mausinteraktionen zu steuern. Benutzer können auf bestimmte Strukturlinien klicken, um Fibonacci-Levels sofort zu projizieren.
Hauptmerkmale:
Dreischichtige Marktstruktur
Stift (Bi): Zeigt die grundlegende Mikrostruktur mit gestrichelten Linien an.
Segment (Duan): Zeigt die Hauptmarktstruktur anhand von durchgezogenen Linien an.
Welle (Trend): Zeigt die Makrotrendrichtung anhand dicker Linien an.
Interaktive Fibonacci-Projektion
Klicken zum Zeichnen: Benutzer können auf eine beliebige Strukturlinie (Stift, Segment oder Welle) klicken, um automatisch ein Fibonacci-Retracement für diesen spezifischen Swing zu zeichnen.
Arbeitsablauf: Entwickelt für eine effiziente Analyse und Backtesting ohne manuelles Ziehen von Tools.
SMC-Integration
Premium- und Discount-Zonen: Berechnet und zeigt automatisch die Equilibrium- (50%), Premium- (teuer) und Discount- (günstig) Zonen für die aktuelle Struktur an.
OTE-Zonen: Hebt spezifische Retracement-Levels (z.B. 61,8% - 78,6%) innerhalb der Struktur hervor.
Konsolidierungsboxen (Zhongshu)
Identifiziert und zeichnet Boxen um Konsolidierungsbereiche basierend auf der ChanLun-Logik.
Steuerungen manuell:
Dieser Indikator verwendet Tastaturkürzel und Mausaktionen für das Chartmanagement.
Tastaturkürzel:
Struktur Sichtbarkeit:
[1] Stiftlinien umschalten
[2] Segment-Linien ein- und ausschalten
[3] Wellenlinien ein- und ausschalten
[0] Stiftfeld einschalten (Konsolidierung)
[Umschalt+0] Segmentfeld umschalten
Auto Tools (Aktueller Swing):
[4, 5, 6] Auto-Fibo für Stift, Segment und Welle einschalten
[7, 8, 9] Umschalten der Live-Regressionskanäle
SMC-Zonen (Premium/Discount/OTE):
[Shift + 1/2] Stift-Zonen anzeigen
[Umschalttaste + 3/4] Segmentzonen anzeigen
[Umschalttaste + 5/6] Wellenzonen anzeigen
Maus-Aktionen:
Klicken: Klicken Sie auf eine sichtbare Strukturlinie, um ein Fibonacci-Retracement zu erzeugen.
Entfernen: Klicken Sie auf die erzeugte Fibonacci-Linie, um sie zu löschen.
Parameter:
Visuelle Einstellungen: Anpassbare Farben, Linienbreiten und Stile für alle Strukturebenen.
Berechnungsmodus: Wählen Sie zwischen Schlusskurs oder Hoch/Tief für die Strukturberechnung.
Fibonacci-Levels: Benutzerdefinierte Eingabeparameter zur Definition spezifischer Fibo-Levels (z. B. 0,786, 0,886).