XAU Auto Buy EA MT5

Destaques das funcionalidades do EA

Gestão inteligente de ordens: suporta chave geral, cálculo dinâmico de posições máximas, controle de intervalo, etc.

TP/SL flexível: suporta stop loss dinâmico, proteção contra perdas flutuantes, trailing stop e outros mecanismos de proteção de lucro.

Filtragem de sinais SAR: usa sinais de tendência Parabolic SAR para pontos de entrada mais precisos.

Controle avançado de risco: mecanismos integrados de saldo, razão de margem, etc., para garantir segurança.

Suporte a múltiplos cenários: suporta vários pares de moedas, tipos de contas e necessidades de estratégia.

Novas funcionalidades

Stop loss dinâmico: ajusta automaticamente o stop loss conforme o preço para reduzir o risco.

Gestão avançada de risco: cálculo dinâmico de posições máximas, controle de risco conforme a razão de margem.

Proteção contra perdas flutuantes: define TP protetor quando a perda flutuante é acionada para reduzir perdas.

Controle preciso de SL: cada ordem suporta configuração individual de SL e slippage.

Resumo dos parâmetros do EA

Principais parâmetros:

Parâmetros de ordem: chave geral, intervalo mínimo, controle de slippage, etc.

Parâmetros SAR: configuração flexível de aceleração, valor inicial e máximo, suporta reversão de sinal.

Parâmetros de trailing stop: trailing stop ativado por lucro, compensação de buffer, etc.

Parâmetros TP/SL: objetivo de TP por posição, razão dinâmica de SL, ativador de TP protetor, etc.

Parâmetros de gestão de risco: saldo mínimo, razão de margem, máximo dinâmico de posições, diferença de preço de espera, etc.

Instruções

Baixe o arquivo EA e coloque-o na pasta `Experts` do diretório MT5.

Abra a plataforma MT5, encontre o EA no navegador e carregue-o no gráfico desejado.

Configure os parâmetros do EA conforme suas necessidades (consulte a descrição dos parâmetros).

Ative o EA e comece a operar. O EA irá negociar automaticamente conforme as condições do mercado.

Para quem é indicado

Investidores que buscam automação de trading.

Traders de Forex que desejam aumentar a eficiência com estratégias quantitativas.

Investidores conservadores focados em gestão de risco e proteção de lucro.